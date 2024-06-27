Azerbaycan askerleri, Türkiye'nin Çekya'yı mağlup ettiği maçta sevinçten havalara uçtu - Son Dakika
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Spor

Azerbaycan askerleri, Türkiye'nin Çekya'yı mağlup ettiği maçta sevinçten havalara uçtu

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye, grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16'ya yazdırdı. Nefes kesen maç sadece Türkiye'den değil, Azerbaycan'dan da takip edildi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri askerleri, Cenk Tosun'un galibiyeti getiren golünde büyük sevinç yaşadı. O anları ise Milli Savunma Bakanlığı, "Can Azerbaycan'dan Bizim Çocuklar'a tam destek! Teşekkürler Can Azerbaycan, teşekkürler Karabağ'ın Aslanları" notuyla paylaştı.

27.06.2024 00:47
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri askerleri, A Millî Futbol Takımımızın 2-1 kazandığı Çekya maçını coşkuyla takip etti.

SON GOLLE BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycanlı askerlerin, Çekya- Türkiye maçını izlediği anları X'teki sosyal medya hesabından paylaştı. Azerbaycan askerleri, Cenk Tosun'un galibiyeti getiren golünde büyük sevinç yaşadı.

"TEŞEKKÜRLER CAN AZERBAYCAN"

Milli Savunma Bakanlığı, paylaşıma "Can Azerbaycan'dan Bizim Çocuklar'a tam destek! Teşekkürler Can Azerbaycan, teşekkürler Karabağ'ın Aslanları… Her zaman bir ve beraberiz!" notunu düştü.

Azerbaycan askerleri, Türkiye\'nin Çekya\'yı mağlup ettiği maçta sevinçten havalara uçtu
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Spor

Milli Savunma Bakanlığı, Cenk Tosun, Azerbaycan, Karabağ, Türkiye, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Azerbaycan askerleri, Türkiye'nin Çekya'yı mağlup ettiği maçta sevinçten havalara uçtu - Son Dakika

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    Yorumlar (18)

  • Erdinç Çetin: Teşekkür ederiz Can Azerbaycan iyiki varsınız ???????? 143 1 Yanıtla
    Ali Arslan: CAN AZERBAYCAN KARDESLERİMİZ VAR OLUN ESENLİKLER HEP SİZLERLE OLSUN 84 0 Furkan Zeren: İsrail'in dostu can Azerbaycan 10 50 Serkan Genç: sor sorunu, erdinç, soru işareti bırakmışsın sonuna 1 1
  • Ahmed Mehmed: Kardeş dediğin böyle olur, selam olsun 138 1 Yanıtla
  • Nuri Varol: iki devlet tek millet yaşasın TÜRK kardeşliği. 119 1 Yanıtla
  • Göksel Tuygun: Helal olsun yoldaşlar 97 1 Yanıtla
  • Mehmet Güler: Ne güzel bir görüntü 93 1 Yanıtla
  • Turgut Celik: can kardeşler bunlar 82 0 Yanıtla
  • Erkan Tekcan: Can yoldaşı soydaş gardaşlar Varolun 78 0 Yanıtla
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