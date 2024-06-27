Azerbaycan askerleri, Türkiye\'nin Çekya\'yı mağlup ettiği maçta sevinçten havalara uçtu

Erdinç Çetin:

Teşekkür ederiz Can Azerbaycan iyiki varsınız ????????

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Ali Arslan: CAN AZERBAYCAN KARDESLERİMİZ VAR OLUN ESENLİKLER HEP SİZLERLE OLSUN 84 0

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