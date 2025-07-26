Aziz Yıldırım'dan Olağanüstü Seçim Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Aziz Yıldırım'dan Olağanüstü Seçim Uyarısı

Aziz Yıldırım\'dan Olağanüstü Seçim Uyarısı
26.07.2025 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, eylülde yapılacak olağanüstü seçimlerin camiaya zarar vereceğini söyledi.

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, eylül ayında yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulun camiaya zarar vereceğini savunarak, bu kararın gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Aziz Yıldırım, Ali Koç döneminde ikinci kez denetim kurulu raporu gelmeden toplantı yaptıklarını dile getirdi.

Fenerbahçe'nin borcunun açıklanması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Dışarıya karşı birlik olmaya varız. Rakip camialar hakkında konuşmadığım söyleniyor. Galatasaray başkanına 'Sinek ikilisin' dedim ya, daha ne diyeyim. Ses çıkaramadılar." ifadelerini kullandı.

Futbolda şampiyonluğa ulaşılmaması durumunda başarılı olunmadığına dikkati çeken Aziz Yıldırım, "6 senelik bir şampiyonluk farkımız var. Derdimiz eylül ayında yapılacak kongre değil. Denetleme kurulu raporu okunmadığı için burayı terk etmenizi beklerdim. Ne kadar borcumuz var? Herkes bir şey söylesin. 612 milyon avro borç bıraktığımı söylüyorlar. Bunu yapmışsam şerefsizim, bunu söyleyen de şerefsizdir." diye konuştu.

Ali Koç yönetimi tarafından 2018 yılının kasım ayında ibra edilmediğini hatırlatan Yıldırım, "İki sene ibra edilmemiş eski başkan olarak gezdim, o utancı yaşadım." açıklamasında bulundu.

" Eylül'de yapılacak seçim bu camiaya zarar verecek"

Eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul yapmanın yanlış olduğunu dile getiren Yıldırım, "Ali Koç'a 'Şampiyon yapamazsak bırakırım ve haziranda kongre kararı alıp güvenoyu istiyorum' demesini söyledim. 'THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonuna gidip geleyim de konuşayım' dedin. Gelmeyince ben açıklama yaptım imza toplanırsa aday olurum diye. Eylülde yapılacak seçim bu camiaya zarar verecek. Bu camia yara alacak. Sorumluluğun sizin olması lazım ama ters bir netice olursa bu kulübe yazık olacak. Tekrar gözden geçirin." değerlendirmesinde bulundu.

Bankalar Birliğinden çıkılması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, "Biz bıraktıktan sonra oyuncuları sattılar ve kulübe para girdi. Basketbolla beraber toplam 45 milyon avro girdi yaptılar. Ayrıca benim kurduğum Sportif AŞ'de sermaye artırımı yaptılar ve hisse senedi sattılar. Bütün kulüpler faiz hariç anaparadan ödemediler." dedi.

Konuşması sırasında yönetim kurulu üyesi Hamdi Akın'ın kendisine yönelik "borç ödemediniz" demesi üzerine Yıldırım, "Hamdi beni kendine saldırtma. Otur oturduğun yerde. Beni saldırtma." cevabını verdi.

Fenerbahçe'de muhalefet eksiği olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Şu anda Fenerbahçe'de muhalefet yok. Herkes, benim konuşmamı bekliyor. Ben 1998 yılının 15 Şubat'ında başkan oldum. Bir oyla seçildim. Sonra da bir Galatasaray-Fenerbahçe maçına gitmiştim. Devre arasında soyunma odasına gittim. Maç, berabereydi galiba. Bütün sporcular, o akşam Ali Şen'in evine gitti. Fenerbahçe'de muhalefet buydu. Şu anda Fenerbahçe'de muhalefet yok. Sosyal medyaya ben bakmam. Siz de böyle yapın. Ne yazarlarsa yazsınlar. Burayı takip ederseniz, etkisinde kalırsınız. Borç, kime var? Bankalar Birliği dışında borç kime var. Bilen var mı?" ifadelerini kullandı.

Çocukların artık Fenerbahçeli olmamasının büyük bir tehlike olduğuna değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Taner Bey ile geçen bir yemeğe gittik. Onun da akrabaları geldi. Oturdular ve konuştular. Bir ufak çocuk geldi. Sınıfta çoğunlukla Galatasaraylı çocukların olduğunu söyledi. Her yerde çoğunluk Galatasaray'da. Bunu kabul edeceğiz. Bir arkadaş, çocuğuna Fenerbahçe forması aldı. Çocuk 'Arkasına 45 yaz.' demiş. Babası anlamamış, çocuk da 'Osimhen' demiş. Gerçekleri bilelim. 7 sene önce 'Bu stattan üzülerek gidersiniz.' demiştim. 2-3 seneye kalmaz, kim gelirse gelsin hepimiz çok üzülürüz ve altından kalkamayız. Galatasaray'ı 6-0 yenen takımın başkanıyım. Bütün Fenerbahçeliler kan ağlıyor. Buradaki hadise kimin başkan olması meselesi değil. Bakın, yakalayamayız. Bu yönetim hiçbir konuda şeffaf değil."

Yaklaşık 7 senedir stada gelmediğini belirten Yıldırım, "2013-2014'te futbol takımının değeri 144 milyon avroymuş. Bu sene 200-300 milyon avro olmuş. Biz o sene şampiyon olduk. Bütçe yükseldi ama şampiyon olunamadı. Böyle bir kıyaslama yapmayayım. Loca istedim. Parasıyla dediler ve loca vermediler. Yazılı talebim de var. Locam olsa kızımı alır giderim. Chelsea'den loca aldım, kızım orada maç izliyor. Ali Koç, şahıs ve kişiler senin sorunun olmamalı. Sen toparlayıcı olmalısın, Fenerbahçe başkanısın. Herkesi kucaklayın, o zaman karşı tarafa karşı güçlü oluruz." diye konuştu.

Fenerbahçe'ye ömrünü verdiğini vurgulayan Yıldırım, "Hapse gittim yattım, ömrümü verdim. Ne yaptıysam bu kulüp için yaptım. Arkadaşlarım da öyle. Biz bu kulübün birer parçasıyız ve kendisiyiz." dedi.

Seçim öncesi borç tehlikesinin anlatılmadığına değinen Yıldırım, "25 milyar lira borç var ama anlatmıyorlar. Seçime 2 ay var, anlatmıyorlar. Bu borcu anlat. Ali Şen zamanında bir kez küme düşüyorduk, bundan birkaç sene önce de düşme tehlikesi yaşadık. 1 milyar avroya yakın para harcandı. Samsunspor gibi harcasaydık, kalanıyla borçları öderdik önümüz açılırdı." ifadelerini kullandı.

Seçimde başkanlığa aday olmayacağını belirten Yıldırım, "Sadettin Bey burada aday olduğunu söylüyor, Hakan Bilal Kutlualp var. Bu kulüpte Aziz Yıldırım, Ali Koç, şu, bu olmasın. Gençler gelip bu kulübe sahip çıksınlar. Aksi halde gelecek tehlikede. Fenerbahçe'nin kongresi hayırlı olsun. Fenerbahçe'ye bir şey kazandırmayacak olanlar, 'Ben olduğum müddetçe Fenerbahçe şampiyon olamaz' diyenler aday olmamalı." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Finans, Futbol, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'dan Olağanüstü Seçim Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen’in Galatasaray’a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı
Arda Turan’ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Özel harekat polisini vuran şüpheli böyle etkisiz hale getirildi Özel harekat polisini vuran şüpheli böyle etkisiz hale getirildi
Kenan Yıldız için dev teklif Kenan Yıldız için dev teklif
Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsi kaldırıldı Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı
Beşiktaş’ta ayrılık Babası transferi açıkladı Beşiktaş'ta ayrılık! Babası transferi açıkladı
Bakan Bolat: Türkiye ekonomisinin 13’te 1’ini lojistik sektörü sırtlıyor Bakan Bolat: Türkiye ekonomisinin 13'te 1'ini lojistik sektörü sırtlıyor
Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı
Dolandırıcılık iddiasına maruz kalan Özge Ulusoy hukuki süreç başlattı Dolandırıcılık iddiasına maruz kalan Özge Ulusoy hukuki süreç başlattı
Sakarya’da asırlık ağaç binanın üzerine devrildi Sakarya'da asırlık ağaç binanın üzerine devrildi

15:35
MHP’nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu: Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk, Yücel Bulut
MHP'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu: Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk, Yücel Bulut
15:21
Aday mı değil mi Aziz Yıldırım olaylı kongrede kararını açıkladı
Aday mı değil mi? Aziz Yıldırım olaylı kongrede kararını açıkladı
14:51
Randevu alacaklar dikkat MHRS’de yeni dönem resmen başladı
Randevu alacaklar dikkat! MHRS'de yeni dönem resmen başladı
13:36
Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı: 48 adet KAAN için imzalar atıldı
Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı: 48 adet KAAN için imzalar atıldı
13:09
Ölümlü İETT otobüsü kazası araç kamerasında Şoför hareket halindeyken ayağa kalkıyor
Ölümlü İETT otobüsü kazası araç kamerasında! Şoför hareket halindeyken ayağa kalkıyor
19:18
Ege adaları içindeki ilk köy yerleşimi Gökçeada’da bulundu
Ege adaları içindeki ilk köy yerleşimi Gökçeada'da bulundu
19:00
Kaan Ayhan kariyerini noktalamak istediği takımı açıkladı
Kaan Ayhan kariyerini noktalamak istediği takımı açıkladı
18:45
Zehra Kınık’ın çarptığı motosikletin sürücüsü şikayetini geri çekti
Zehra Kınık'ın çarptığı motosikletin sürücüsü şikayetini geri çekti
18:33
Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4’ü polis 5 kişi tutuklandı
Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4'ü polis 5 kişi tutuklandı
18:28
Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli tutuklandı
Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli tutuklandı
18:17
Bir asırdır antik kentte yaşayan Durmuş dede yangın yerinden zar zor uzaklaştırıldı
Bir asırdır antik kentte yaşayan Durmuş dede yangın yerinden zar zor uzaklaştırıldı
18:12
Antalya’da çıkan yangın fabrikaya sıçradı
Antalya'da çıkan yangın fabrikaya sıçradı
17:58
Fenerbahçe’nin Feyenoord maçı tarihleri belli oldu
Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı tarihleri belli oldu
17:53
Antalya’da 95 yılın temmuz sıcaklık rekoru kırıldı
Antalya'da 95 yılın temmuz sıcaklık rekoru kırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2025 16:12:16. #7.11#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'dan Olağanüstü Seçim Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.