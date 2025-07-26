Aziz Yıldırım\'dan Olağanüstü Seçim Uyarısı

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, eylül ayında yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulun camiaya zarar vereceğini savunarak, bu kararın gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Aziz Yıldırım, Ali Koç döneminde ikinci kez denetim kurulu raporu gelmeden toplantı yaptıklarını dile getirdi.

Fenerbahçe'nin borcunun açıklanması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Dışarıya karşı birlik olmaya varız. Rakip camialar hakkında konuşmadığım söyleniyor. Galatasaray başkanına 'Sinek ikilisin' dedim ya, daha ne diyeyim. Ses çıkaramadılar." ifadelerini kullandı.

Futbolda şampiyonluğa ulaşılmaması durumunda başarılı olunmadığına dikkati çeken Aziz Yıldırım, "6 senelik bir şampiyonluk farkımız var. Derdimiz eylül ayında yapılacak kongre değil. Denetleme kurulu raporu okunmadığı için burayı terk etmenizi beklerdim. Ne kadar borcumuz var? Herkes bir şey söylesin. 612 milyon avro borç bıraktığımı söylüyorlar. Bunu yapmışsam şerefsizim, bunu söyleyen de şerefsizdir." diye konuştu.

Ali Koç yönetimi tarafından 2018 yılının kasım ayında ibra edilmediğini hatırlatan Yıldırım, "İki sene ibra edilmemiş eski başkan olarak gezdim, o utancı yaşadım." açıklamasında bulundu.

" Eylül'de yapılacak seçim bu camiaya zarar verecek"

Eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul yapmanın yanlış olduğunu dile getiren Yıldırım, "Ali Koç'a 'Şampiyon yapamazsak bırakırım ve haziranda kongre kararı alıp güvenoyu istiyorum' demesini söyledim. 'THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonuna gidip geleyim de konuşayım' dedin. Gelmeyince ben açıklama yaptım imza toplanırsa aday olurum diye. Eylülde yapılacak seçim bu camiaya zarar verecek. Bu camia yara alacak. Sorumluluğun sizin olması lazım ama ters bir netice olursa bu kulübe yazık olacak. Tekrar gözden geçirin." değerlendirmesinde bulundu.

Bankalar Birliğinden çıkılması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, "Biz bıraktıktan sonra oyuncuları sattılar ve kulübe para girdi. Basketbolla beraber toplam 45 milyon avro girdi yaptılar. Ayrıca benim kurduğum Sportif AŞ'de sermaye artırımı yaptılar ve hisse senedi sattılar. Bütün kulüpler faiz hariç anaparadan ödemediler." dedi.

Konuşması sırasında yönetim kurulu üyesi Hamdi Akın'ın kendisine yönelik "borç ödemediniz" demesi üzerine Yıldırım, "Hamdi beni kendine saldırtma. Otur oturduğun yerde. Beni saldırtma." cevabını verdi.

Fenerbahçe'de muhalefet eksiği olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Şu anda Fenerbahçe'de muhalefet yok. Herkes, benim konuşmamı bekliyor. Ben 1998 yılının 15 Şubat'ında başkan oldum. Bir oyla seçildim. Sonra da bir Galatasaray-Fenerbahçe maçına gitmiştim. Devre arasında soyunma odasına gittim. Maç, berabereydi galiba. Bütün sporcular, o akşam Ali Şen'in evine gitti. Fenerbahçe'de muhalefet buydu. Şu anda Fenerbahçe'de muhalefet yok. Sosyal medyaya ben bakmam. Siz de böyle yapın. Ne yazarlarsa yazsınlar. Burayı takip ederseniz, etkisinde kalırsınız. Borç, kime var? Bankalar Birliği dışında borç kime var. Bilen var mı?" ifadelerini kullandı.

Çocukların artık Fenerbahçeli olmamasının büyük bir tehlike olduğuna değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Taner Bey ile geçen bir yemeğe gittik. Onun da akrabaları geldi. Oturdular ve konuştular. Bir ufak çocuk geldi. Sınıfta çoğunlukla Galatasaraylı çocukların olduğunu söyledi. Her yerde çoğunluk Galatasaray'da. Bunu kabul edeceğiz. Bir arkadaş, çocuğuna Fenerbahçe forması aldı. Çocuk 'Arkasına 45 yaz.' demiş. Babası anlamamış, çocuk da 'Osimhen' demiş. Gerçekleri bilelim. 7 sene önce 'Bu stattan üzülerek gidersiniz.' demiştim. 2-3 seneye kalmaz, kim gelirse gelsin hepimiz çok üzülürüz ve altından kalkamayız. Galatasaray'ı 6-0 yenen takımın başkanıyım. Bütün Fenerbahçeliler kan ağlıyor. Buradaki hadise kimin başkan olması meselesi değil. Bakın, yakalayamayız. Bu yönetim hiçbir konuda şeffaf değil."

Yaklaşık 7 senedir stada gelmediğini belirten Yıldırım, "2013-2014'te futbol takımının değeri 144 milyon avroymuş. Bu sene 200-300 milyon avro olmuş. Biz o sene şampiyon olduk. Bütçe yükseldi ama şampiyon olunamadı. Böyle bir kıyaslama yapmayayım. Loca istedim. Parasıyla dediler ve loca vermediler. Yazılı talebim de var. Locam olsa kızımı alır giderim. Chelsea'den loca aldım, kızım orada maç izliyor. Ali Koç, şahıs ve kişiler senin sorunun olmamalı. Sen toparlayıcı olmalısın, Fenerbahçe başkanısın. Herkesi kucaklayın, o zaman karşı tarafa karşı güçlü oluruz." diye konuştu.

Fenerbahçe'ye ömrünü verdiğini vurgulayan Yıldırım, "Hapse gittim yattım, ömrümü verdim. Ne yaptıysam bu kulüp için yaptım. Arkadaşlarım da öyle. Biz bu kulübün birer parçasıyız ve kendisiyiz." dedi.

Seçim öncesi borç tehlikesinin anlatılmadığına değinen Yıldırım, "25 milyar lira borç var ama anlatmıyorlar. Seçime 2 ay var, anlatmıyorlar. Bu borcu anlat. Ali Şen zamanında bir kez küme düşüyorduk, bundan birkaç sene önce de düşme tehlikesi yaşadık. 1 milyar avroya yakın para harcandı. Samsunspor gibi harcasaydık, kalanıyla borçları öderdik önümüz açılırdı." ifadelerini kullandı.

Seçimde başkanlığa aday olmayacağını belirten Yıldırım, "Sadettin Bey burada aday olduğunu söylüyor, Hakan Bilal Kutlualp var. Bu kulüpte Aziz Yıldırım, Ali Koç, şu, bu olmasın. Gençler gelip bu kulübe sahip çıksınlar. Aksi halde gelecek tehlikede. Fenerbahçe'nin kongresi hayırlı olsun. Fenerbahçe'ye bir şey kazandırmayacak olanlar, 'Ben olduğum müddetçe Fenerbahçe şampiyon olamaz' diyenler aday olmamalı." diyerek sözlerini tamamladı.