Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, 15 yıl önce Kocaelispor'a kendi şirketi üzerinden verdiği borç parada büyük bir fedakarlığa gitti.
Gazeteci Mustafa Çevik'in haberine göre, o dönem Fenerbahçe Başkanı olan Aziz Yıldırım, 15 yıl önce kapanma noktasına gelen Kocaelispor'a sezon sonu ödenmesi karşılığında 1.5 milyon dolar borç verdi.
15 yıl boyunca ödemesi tamamlayan borç, faiziyle 3.8 milyon dolara kadar çıktı. Durumun farkında olan Aziz Yıldırım'ın faizden vazgeçerek ana paranın taksitlerle ödenmesini istedi. Körfez ekibinin, Yıldırım'a olan borcunun şu anda 300 bin dolar olduğu belirtildi.
Son Dakika › Spor › Aziz Yıldırım'dan şampiyonluğa çok yakın olan Kocaelispor için büyük fedakarlık! Servet değerindeki faizden vazgeçti - Son Dakika