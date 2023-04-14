Aziz Yıldırım'dan şampiyonluğa çok yakın olan Kocaelispor için büyük fedakarlık! Servet değerindeki faizden vazgeçti - Son Dakika
Üye Girişi

Aziz Yıldırım'dan şampiyonluğa çok yakın olan Kocaelispor için büyük fedakarlık! Servet değerindeki faizden vazgeçti

14.04.2023 10:04

2. Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Kocaelispor'a 15 yıl önce 1.5 milyon dolar borç veren eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, faizi silerek körfez ekibinden sadece ana parayı ödemesini istedi.

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, 15 yıl önce Kocaelispor'a kendi şirketi üzerinden verdiği borç parada büyük bir fedakarlığa gitti.

KOCAELİSPOR'A 1.5 MİLYON DOLAR BORÇ VERDİ

Gazeteci Mustafa Çevik'in haberine göre, o dönem Fenerbahçe Başkanı olan Aziz Yıldırım, 15 yıl önce kapanma noktasına gelen Kocaelispor'a sezon sonu ödenmesi karşılığında 1.5 milyon dolar borç verdi.

FAİZDEN VAZGEÇTİ

15 yıl boyunca ödemesi tamamlayan borç, faiziyle 3.8 milyon dolara kadar çıktı. Durumun farkında olan Aziz Yıldırım'ın faizden vazgeçerek ana paranın taksitlerle ödenmesini istedi. Körfez ekibinin, Yıldırım'a olan borcunun şu anda 300 bin dolar olduğu belirtildi.

Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor'a çılgın jest! Servet değerindeki faizi sildi
Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor'a çılgın jest! Servet değerindeki faizi sildi
Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor'a çılgın jest! Servet değerindeki faizi sildi
YORUMLAR
500
Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor'a çılgın jest! Servet değerindeki faizi sildi Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor'a çılgın jest! Servet değerindeki faizi sildi MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'ye konuk olacak MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'ye konuk olacak

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Körfez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'dan şampiyonluğa çok yakın olan Kocaelispor için büyük fedakarlık! Servet değerindeki faizden vazgeçti - Son Dakika


Son Dakika
11:04 Fenerbahçe'de bomba iddia! Jorge Jesus giderse yerine gelecek isim bile belli
10:55 Tartışma yine olay çıkardı! Yeliz Yeşilmen'den Hande Sarıoğlu'na zehir zemberek sözler: Cahil, cühela
10:46 Rüzgarı tersine dönen Eyüpspor, kendi taraftarı için önlem aldı! Yorumları komple kapattılar
10:41 İmamoğlu, istifaya davet etmişti! Kerem Kınık'tan çarpıcı paylaşım
10:34 Tartışma yeniden alevlendi! Yeliz Yeşilmen'den Hande Sarıoğlu'na sert sözler: Cahil, cühela
10:30 Bir anda tepetaklak olan Eyüpspor'dan kendi taraftarına önlem! Artık yorum yapamıyorlar
10:29 İmamoğlu'nun istifa çağrısının ardından Kerem Kınık'tan dikkat çeken paylaşım
10:13 Dolar/TL, 19,37 seviyesinden işlem görüyor
10:13 Doların yükselişi sürüyor! 19,37 TL seviyesinden satılıyor
10:02 Uzaya gönderilmesi için hazırlıklar yapılan İMECE'ye 28 saniye kala rüzgar engeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2023 11:15:31. #1.11#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'dan şampiyonluğa çok yakın olan Kocaelispor için büyük fedakarlık! Servet değerindeki faizden vazgeçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement