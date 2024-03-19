Aziz Yıldırım olaylı Trabzonspor maçı sonrası konuştu: Devlet otobüs kurşunlanması olayını çözemezse bunlar yaşanır - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aziz Yıldırım olaylı Trabzonspor maçı sonrası konuştu: Devlet otobüs kurşunlanması olayını çözemezse bunlar yaşanır

Geniş Video İzle

Trabzonspor maçında çıkan olayların ardından bir açıklama da eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan geldi. 9 yıl önce Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan silahlı saldırıyı işaret eden Yıldırım, "Devlet 4 Nisan 2015'te yaşanan otobüs kurşunlanması olayını çözemezse bunlar yaşanır. İlk iş Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıyı aydınlatmak. Ki maç sahaya meşale atıldığında iptal edilmeliydi. Bundan sonra şampiyonluk yüzde 50-50 ve Galatasaray maçına kadar puan kaybetmememiz lazım" dedi.

19.03.2024 08:48  Güncelleme: 09:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Fenerbahçe olaylı maç sonrası olağanüstü kongre kararı alırken, sarı-lacivertli takıma 20 yıl başkanlık eden Aziz Yıldırım da sessizliğini bozdu.

AZİZ YILDIRIM SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Fenerbahçeli futbolcuların 3-2 kazandıkları maçın ardından galibiyet sevincini orta yuvarlakta yaşaması ve Trabzon taraftarının sahaya girmesiyle yaşanan gerilim Yıldırım'ı da bir hayli öfkelendirirken, Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım'dan Trabzonspor Maçı Açıklaması: 'Önce Fenerbahçe Otobüsüne Yapılan Saldırıyı Aydınlatın'

"DEVLET KURŞUNLANMA OLAYINI ÇÖZEMEZSE BUNLAR YAŞANIR"

İlk sözünde "Maç iptal edilmeliydi" ifadesini kullanan Yıldırım daha sonra ise 9 yıl önce Fenerbahçe otobüsüne yapılan silahlı saldırıyı işaret etti. O dönem kulübün başında olan Yıldırım hocanın da yine İsmail Kartal olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu; "Devlet, 4 Nisan 2015'te yaşanan otobüs kurşunlanması olayını çözemezse bunlar yaşanır. İlk iş Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıyı aydınlatmak. Ki maç sahaya meşale atıldığında iptal edilmeliydi. Bundan sonra şampiyonluk yüzde 50-50 ve Galatasaray maçına kadar puan kaybetmememiz lazım."

FENERBAHÇE'DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor maçında yaşanan olayların ardından Süper Lig'den çekilme dahil alınacak aksiyonları değerlendirmek üzere 2 Nisan'da çoğunluk sağlanmaması halinde 9 Nisan'da olağanüstü toplanma kararı almıştı.

Aziz Yıldırım'dan Trabzonspor Maçı Açıklaması: 'Önce Fenerbahçe Otobüsüne Yapılan Saldırıyı Aydınlatın'

FENERBAHÇE OTOBÜSÜNÜN KURŞUNLANMASI OLAYI

Fenerbahçe Futbol Takımı'nı taşıyan otobüs 4 Nisan 2015'te Çaykur Rizespor maçı dönüşü Trabzon'da kurşunlanmıştı. Olayın üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen failler bulunamazken, Sarı-lacivertli kulüp, "Aydınlanmayan gün 4 Nisan" başlıklı sert bir açıklama yayımlayarak saldırıyla ilgili çarpıcı ayrıntıları ilk kez gözler önüne sermişti.

"DOSYAYA MÜDAHALE BU AŞAMADAN İTİBAREN BAŞLIYOR"

Fenerbahçe avukatı İrfan Coşkun, "4 Nisan akşamı olay oluyor, 10 Nisan'da fezleke hazırlanıyor ve soruşturma savcılığı bu fezlekede şüphelilerin tespit edildiği ve bu şüphelilerin adam öldürmeye teşebbüs suçunu işlediklerini tespit ediyor ve buna istinaden 2 asli şüpheli tutuklanma talebiyle Sulh ve Ceza Hakimliği'ne sevk ediliyor. Dosyaya müdahale bu aşamadan itibaren başlıyor. Bununla da kalmıyor dosyaya gizlilik kararı veriliyor. Bizim dosyamızda da tutuklama talebinin reddi ile gizlilik kararı oluşturuluyor" dedi. Coşkun, "Olayda toplanan deliller, elde edilen veriler, HTS kayıtları, şüphelilerin çelişkili ifadeleri, fezlekeyi doğruladığı halde maalasef takipsizlik kararı verilmiştir" diye konuşmuştu.

Aziz Yıldırım olaylı Trabzonspor maçı sonrası konuştu: Devlet otobüs kurşunlanması olayını çözemezse bunlar yaşanır

Aziz Yıldırım, Trabzonspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım olaylı Trabzonspor maçı sonrası konuştu: Devlet otobüs kurşunlanması olayını çözemezse bunlar yaşanır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Vahap Kirkor: FB yine kenetlendi. 25 10 Yanıtla
  • Mustafa Naz: bu ulkedeki fb dusanligi otobus kursunlanmasini mesru olarak gordukten sonra yasanan saha olaylarina sasirmiyorum..eminimki olaylar cikartanlar para cezasi ile serbest birakilir bizim futbolcular 5 ila 10 mac arasi ceza alir sampiyonluk ucar gider galatasaray ise sampiyonluk kupasini gururla kaldirir.dejavuuuuuuu 2 0 Yanıtla
  • Hacılar Erciyesspor, Erzincan Ulalarspor maçında berabere kaldı
    08:39 Hacılar Erciyesspor, Erzincan Ulalarspor maçında berabere kaldı

    Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor, sahasında Erzincan Ulalarspor ile 1-1 berabere kalarak haftayı galibiyetle tamamlayamadı. Antrenör Emin Altındağ, üzüntüsünü dile getirirken, takımın pes etmeyeceğini ve liderliği korumak istediklerini belirtti.

  • Develigücü, kümede kalacağına inanıyor
    08:37 Develigücü, kümede kalacağına inanıyor

    Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü, geride kalan maçlardan başarılı bir şekilde çıkarak kümede kalma inancını artırdı. Başkan İbrahim Şimşek, önlerindeki maçların daha kolay olduğunu belirterek galibiyetlerle kümede kalmayı başaracaklarına inandıklarını söyledi.

  • Survivor'da korkutan sakatlık! Gizem apar topar hastaneye kaldırıldı
    08:21 Survivor'da korkutan sakatlık! Gizem apar topar hastaneye kaldırıldı

    Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde mücadele eden Gizem, dokunulmazlık oyununda sakatlanarak yere düştü. Acı içinde kıvranan yarışmacı, hastaneye kaldırıldı. Acun Ilıcalı, Gizem'in durumunun ciddi olduğunu ve yarışmaya devam edip edemeyeceğinin raporlarla belirleneceğini söyledi.

  • Urla Fenerbahçeliler Derneği, sosyal sorumluluk projesiyle öğrencileri sinemayla buluşturdu
    07:23 Urla Fenerbahçeliler Derneği, sosyal sorumluluk projesiyle öğrencileri sinemayla buluşturdu

    Urla Fenerbahçeliler Derneği, 'Haydi Sinemaya' adlı proje kapsamında 750 öğrenciye General Harrington Kupası'nı anlatan 'Zaferin Rengi' filmi izletti. Proje, Urla'daki okulların yanı sıra depremzede çocukları da kapsadı.

  • Düzce'de Ramazan Ayında Kural Tanımayan Sürücülere Cezai İşlem Uygulandı
    02:46 Düzce'de Ramazan Ayında Kural Tanımayan Sürücülere Cezai İşlem Uygulandı

    Düzce'de polis ekipleri Ramazan ayında da kural tanımayan sürücülere yönelik denetimlerini sürdürürken, denetlenen 8 bin 96 araçtan bin 417'sine cezai işlem uygulandı. Trafik denetimlerinde 94 okul servisi, 281 motosiklet ve 7 bin 721 araç kontrol edildi. Toplamda 671 bin 159 lira cezai işlem uygulandı ve 30 aranan şahıs gözaltına alındı.

  • Eski Fenerbahçeli Egemen Korkmaz, İrfan Can Eğribayat'a neden vurduğunu böyle açıkladı: Dayanamadım
    23:45 Eski Fenerbahçeli Egemen Korkmaz, İrfan Can Eğribayat'a neden vurduğunu böyle açıkladı: Dayanamadım

    Fenerbahçe'de geçmişte forma giyen Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, maç sonrası çıkan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Korkmaz, ''Orada Trabzonspor taraftarının yerde tekmelendiğini görünce dayanamadım. Bir taraftara kaç kişi vuruyordu, bu insanlığa sığmaz. Ben de darbe aldım ama önemli değil'' dedi.

  • Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydında adı geçen AK Partili vekilden ilk sözler
    23:05 Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydında adı geçen AK Partili vekilden ilk sözler

    Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında adı geçen AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal açıklama yaptı. Yeşildal, ''Yalan olduğu şuradan belli; Hatay'da AK Parti binası yok. Konteynerde hizmet veriyoruz. Seçimi kaybedeceğini düşünenler seçimi manipüle ediyor. İki gündür bu ses kayıtları şehirde konuşuluyordu. Gökhan Zan'la da öncesinde bir temasımız olmadı. Bu iddialarla ilgili de görüşmedim.'' dedi.

  • Türkiye, Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvası'nda kadınlarda şampiyon oldu
    22:46 Türkiye, Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvası'nda kadınlarda şampiyon oldu

    Antalya'da düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvası'nda Türkiye, kadınlarda şampiyonluğu elde etti. Türkiye, topladığı 180 puanla takım halinde birinci oldu. Turnuva serbest stil, kadınlar ve grekoromen stildeki müsabakalarla sona erdi. Grekoromen stilde İran birinci olurken, Türkiye ikinci sırada yer aldı. Serbest stilde ise İran birinci, Türkiye ikinci oldu. Kadınlarda madalya kazanan sporcular da açıklandı.


08:48 Aziz Yıldırım olaylı Trabzonspor maçı sonrası konuştu: Devlet otobüs kurşunlanması olayını çözemezse bunlar yaşanır Aziz Yıldırım olaylı Trabzonspor maçı sonrası konuştu: Devlet otobüs kurşunlanması olayını çözemezse bunlar yaşanır
08:43 Akaryakıta okkalı zam Tabelayı gören üzülecek Akaryakıta okkalı zam! Tabelayı gören üzülecek
07:58 Para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada ifadeler ortaya çıktı: Çantayı onun dediği yere götürdüm Para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada ifadeler ortaya çıktı: Çantayı onun dediği yere götürdüm
07:51 Para pazarlığı iddialarının odağındaki Turgay Kocakaya: Zan ’Ailemin paraya ihtiyacı var, bana ne Hataylı’dan’ dedi Para pazarlığı iddialarının odağındaki Turgay Kocakaya: Zan 'Ailemin paraya ihtiyacı var, bana ne Hataylı'dan' dedi
23:34 83 gündür haber alınamayan Prenses Kate Middleton’tan ilk görüntü 83 gündür haber alınamayan Prenses Kate Middleton'tan ilk görüntü
08:21 Survivor’da korkutan sakatlık Gizem apar topar hastaneye kaldırıldı Survivor'da korkutan sakatlık! Gizem apar topar hastaneye kaldırıldı
08:14 Mahzen-13 operasyonlarında 2 çete çökertildi Mahzen-13 operasyonlarında 2 çete çökertildi
07:49 Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu’nun yemek yediği anları paylaştı Hastane künyesi detayı dikkat çekti Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun yemek yediği anları paylaştı! Hastane künyesi detayı dikkat çekti
00:15 Dışişleri Bakanı Fidan, FETÖ’nün 7 Şubat MİT kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu Dışişleri Bakanı Fidan, FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu
23:45 Eski Fenerbahçeli Egemen Korkmaz, İrfan Can Eğribayat’a neden vurduğunu böyle açıkladı: Dayanamadım Eski Fenerbahçeli Egemen Korkmaz, İrfan Can Eğribayat'a neden vurduğunu böyle açıkladı: Dayanamadım
23:05 Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ses kaydında adı geçen AK Partili vekilden ilk sözler Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydında adı geçen AK Partili vekilden ilk sözler
21:23 Canan Kaftancıoğlu para sayma görüntülerine ilişkin ifadeye çağrıldı Canan Kaftancıoğlu para sayma görüntülerine ilişkin ifadeye çağrıldı
21:09 Ali Koç’un ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da esti gürledi: Kimse bizi meze etmeye kalkışmasın Ali Koç'un ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da esti gürledi: Kimse bizi meze etmeye kalkışmasın
20:49 Yenikapı Miting Alanı’nda teröristbaşı Öcalan posteri açan 2 kişi tutuklandı Yenikapı Miting Alanı'nda teröristbaşı Öcalan posteri açan 2 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 09:20:37. #1.13#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım olaylı Trabzonspor maçı sonrası konuştu: Devlet otobüs kurşunlanması olayını çözemezse bunlar yaşanır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement