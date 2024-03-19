Aziz Yıldırım olaylı Trabzonspor maçı sonrası konuştu: Devlet otobüs kurşunlanması olayını çözemezse bunlar yaşanır

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Fenerbahçe olaylı maç sonrası olağanüstü kongre kararı alırken, sarı-lacivertli takıma 20 yıl başkanlık eden Aziz Yıldırım da sessizliğini bozdu.
Fenerbahçeli futbolcuların 3-2 kazandıkları maçın ardından galibiyet sevincini orta yuvarlakta yaşaması ve Trabzon taraftarının sahaya girmesiyle yaşanan gerilim Yıldırım'ı da bir hayli öfkelendirirken, Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İlk sözünde "Maç iptal edilmeliydi" ifadesini kullanan Yıldırım daha sonra ise 9 yıl önce Fenerbahçe otobüsüne yapılan silahlı saldırıyı işaret etti. O dönem kulübün başında olan Yıldırım hocanın da yine İsmail Kartal olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu; "Devlet, 4 Nisan 2015'te yaşanan otobüs kurşunlanması olayını çözemezse bunlar yaşanır. İlk iş Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıyı aydınlatmak. Ki maç sahaya meşale atıldığında iptal edilmeliydi. Bundan sonra şampiyonluk yüzde 50-50 ve Galatasaray maçına kadar puan kaybetmememiz lazım."
Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor maçında yaşanan olayların ardından Süper Lig'den çekilme dahil alınacak aksiyonları değerlendirmek üzere 2 Nisan'da çoğunluk sağlanmaması halinde 9 Nisan'da olağanüstü toplanma kararı almıştı.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nı taşıyan otobüs 4 Nisan 2015'te Çaykur Rizespor maçı dönüşü Trabzon'da kurşunlanmıştı. Olayın üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen failler bulunamazken, Sarı-lacivertli kulüp, "Aydınlanmayan gün 4 Nisan" başlıklı sert bir açıklama yayımlayarak saldırıyla ilgili çarpıcı ayrıntıları ilk kez gözler önüne sermişti.
Fenerbahçe avukatı İrfan Coşkun, "4 Nisan akşamı olay oluyor, 10 Nisan'da fezleke hazırlanıyor ve soruşturma savcılığı bu fezlekede şüphelilerin tespit edildiği ve bu şüphelilerin adam öldürmeye teşebbüs suçunu işlediklerini tespit ediyor ve buna istinaden 2 asli şüpheli tutuklanma talebiyle Sulh ve Ceza Hakimliği'ne sevk ediliyor. Dosyaya müdahale bu aşamadan itibaren başlıyor. Bununla da kalmıyor dosyaya gizlilik kararı veriliyor. Bizim dosyamızda da tutuklama talebinin reddi ile gizlilik kararı oluşturuluyor" dedi. Coşkun, "Olayda toplanan deliller, elde edilen veriler, HTS kayıtları, şüphelilerin çelişkili ifadeleri, fezlekeyi doğruladığı halde maalasef takipsizlik kararı verilmiştir" diye konuşmuştu.
Son Dakika › Spor › Aziz Yıldırım olaylı Trabzonspor maçı sonrası konuştu: Devlet otobüs kurşunlanması olayını çözemezse bunlar yaşanır - Son Dakika
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor, sahasında Erzincan Ulalarspor ile 1-1 berabere kalarak haftayı galibiyetle tamamlayamadı. Antrenör Emin Altındağ, üzüntüsünü dile getirirken, takımın pes etmeyeceğini ve liderliği korumak istediklerini belirtti.
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü, geride kalan maçlardan başarılı bir şekilde çıkarak kümede kalma inancını artırdı. Başkan İbrahim Şimşek, önlerindeki maçların daha kolay olduğunu belirterek galibiyetlerle kümede kalmayı başaracaklarına inandıklarını söyledi.
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Fenerbahçe'de geçmişte forma giyen Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, maç sonrası çıkan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Korkmaz, ''Orada Trabzonspor taraftarının yerde tekmelendiğini görünce dayanamadım. Bir taraftara kaç kişi vuruyordu, bu insanlığa sığmaz. Ben de darbe aldım ama önemli değil'' dedi.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında adı geçen AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal açıklama yaptı. Yeşildal, ''Yalan olduğu şuradan belli; Hatay'da AK Parti binası yok. Konteynerde hizmet veriyoruz. Seçimi kaybedeceğini düşünenler seçimi manipüle ediyor. İki gündür bu ses kayıtları şehirde konuşuluyordu. Gökhan Zan'la da öncesinde bir temasımız olmadı. Bu iddialarla ilgili de görüşmedim.'' dedi.
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