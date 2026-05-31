Aziz Yıldırım Düzce'de Kongre Delegeleriyle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aziz Yıldırım Düzce'de Kongre Delegeleriyle Buluştu

31.05.2026 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım, Düzce'deki kongre delegeleriyle bir araya geldi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 6-7 Haziran'da yapılacak olan kongrede başkanlık için adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, Düzce'ye gelerek kongre delegeleri ile buluştu. Yıldırım, kötü gidişi durdurmak için aday olduklarını ve mücadele edeceklerini söyledi.

Fenerbahçe 6-7 Haziran 2026 tarihinde olağanüstü kongreye gidecek. Başkan adayı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyesi adayları illeri gezerek kongre delegeleri ile buluşuyor. Bu çerçevede Düzce'ye gelen Yıldırım'ı, Fenerbahçe üyeleri ve delegeler 'Büyük Başkan' sloganları ile karşıladı.

"Kötü gidişe dur demek için mücadele edeceğiz"

Kürsüde kısa bir konuşma yapan Yıldırım, delegelerin seçimlere katılmasını isteyerek "Ben Düzce'de yetişen bir insanım. Çocukluğum hep Düzce'de geçti. Düzce'de çok dostlarım ve arkadaşlarım var. Her zaman gelip, gidiyorum. Onlarla sohbetler ediyoruz ve mutlu günlerimizi anımsıyoruz. Topuk Yaylası'nı burada yaşadıklarımdan dolayı Fenerbahçe'ye yaptırdım. Bir kongre yaşayacağız. İnşallah hep beraber bu kötü gidişi durdurmak için mücadele edeceğiz. Hepimiz birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Sizden beklentimiz bu. Haftaya pazar günü hepiniz gelin ve oylarınızı kullanın" dedi.

Mahmut Uslu: "4 sezonluk seriye son vereceğiz"

Yönetim Kurulu Üyesi Adayı Mahmut Uslu ise Galatasaray'ın şampiyonluk serisine son vermek istediklerini belirterek "13 sene oldu ama ben yönetimde 8 senedir şampiyonluk göremiyorum. Ben 2013-2014 yılında geldim, şampiyon olmuştuk. Ama arkasından 2-3 sene boyunca çok büyük olaylarla uğraştık. Biliyorsunuz, millet 3 Temmuzları unutuyor ama maalesef o işlerle uğraştık. İnanıyorum ki bu dönemde 8 yıldan sonra Cimbom'u durduracağız ve şampiyon olacağız. Onun içinde hep birlikte Aziz Yıldırım'a, liderimize destek vereceğiz. Zaten o da Düzceli sayılır. Düzce'de bir çok arkadaşı var. O yüzden sizden hep beraber birliktelik ve şampiyonluğa birlikte yürüyelim istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Otobüs kurşunlama olayının çözülmesi Fenerbahçelilere borcumuzdur"

Fenerbahçe takım otobüsünün kurşunlanması davasının yeniden açılmasıyla ilgili olarak konuşan Uslu, "Bu çok önemli bir olay. Biliyorsunuz biz o zaman 5 puan öndeydik ve şampiyonluğumuz gitmişti. Onun dışında da başka operasyonlar oldu. O dönemde kim varsa, hepsi hesap verecek. Öyle kolay değil. Dosya yeniden açılıyor. Elimizden gelen yardımı yapacağız. Çünkü o Fenerbahçe'ye borcumuzdur" diye konuştu.

Uslu son olarak Fenerbahçe'nin kamp için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası'na geleceğini belirterek "Ayın 20'si ya da 25'i kamplar ne zaman açılacaksa, önce kadroyu kuruyoruz, sonra hocaya karar vereceğiz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Aziz Yıldırım, Galatasaray, Mahmut Uslu, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım Düzce'de Kongre Delegeleriyle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
Gözler Ankara’da CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor Gözler Ankara'da! CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor
İşte isim isim Kılıçdaroğlu’nun A Takımı Kritik birimi kendisi yönetecek İşte isim isim Kılıçdaroğlu'nun A Takımı! Kritik birimi kendisi yönetecek
ABD ordusundan Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü ABD ordusundan Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü
Binlerce EYT’liyi ilgilendiriyor Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası

16:09
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
15:48
Tarihi surlarda bir “Semih Çelik“ vakası daha yaşanacaktı Telefonundan çıkanlar şoke etti
Tarihi surlarda bir "Semih Çelik" vakası daha yaşanacaktı! Telefonundan çıkanlar şoke etti
15:24
CHP’yi bekleyen büyük tehlike Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor
CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor
15:13
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
14:29
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle
14:03
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu
370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 16:53:43. #.0.4#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım Düzce'de Kongre Delegeleriyle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.