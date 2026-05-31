Aziz Yıldırım Düzce'de Kongre Delegeleriyle Buluştu

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 6-7 Haziran'da yapılacak olan kongrede başkanlık için adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, Düzce'ye gelerek kongre delegeleri ile buluştu. Yıldırım, kötü gidişi durdurmak için aday olduklarını ve mücadele edeceklerini söyledi.

Fenerbahçe 6-7 Haziran 2026 tarihinde olağanüstü kongreye gidecek. Başkan adayı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyesi adayları illeri gezerek kongre delegeleri ile buluşuyor. Bu çerçevede Düzce'ye gelen Yıldırım'ı, Fenerbahçe üyeleri ve delegeler 'Büyük Başkan' sloganları ile karşıladı.

"Kötü gidişe dur demek için mücadele edeceğiz"

Kürsüde kısa bir konuşma yapan Yıldırım, delegelerin seçimlere katılmasını isteyerek "Ben Düzce'de yetişen bir insanım. Çocukluğum hep Düzce'de geçti. Düzce'de çok dostlarım ve arkadaşlarım var. Her zaman gelip, gidiyorum. Onlarla sohbetler ediyoruz ve mutlu günlerimizi anımsıyoruz. Topuk Yaylası'nı burada yaşadıklarımdan dolayı Fenerbahçe'ye yaptırdım. Bir kongre yaşayacağız. İnşallah hep beraber bu kötü gidişi durdurmak için mücadele edeceğiz. Hepimiz birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Sizden beklentimiz bu. Haftaya pazar günü hepiniz gelin ve oylarınızı kullanın" dedi.

Mahmut Uslu: "4 sezonluk seriye son vereceğiz"

Yönetim Kurulu Üyesi Adayı Mahmut Uslu ise Galatasaray'ın şampiyonluk serisine son vermek istediklerini belirterek "13 sene oldu ama ben yönetimde 8 senedir şampiyonluk göremiyorum. Ben 2013-2014 yılında geldim, şampiyon olmuştuk. Ama arkasından 2-3 sene boyunca çok büyük olaylarla uğraştık. Biliyorsunuz, millet 3 Temmuzları unutuyor ama maalesef o işlerle uğraştık. İnanıyorum ki bu dönemde 8 yıldan sonra Cimbom'u durduracağız ve şampiyon olacağız. Onun içinde hep birlikte Aziz Yıldırım'a, liderimize destek vereceğiz. Zaten o da Düzceli sayılır. Düzce'de bir çok arkadaşı var. O yüzden sizden hep beraber birliktelik ve şampiyonluğa birlikte yürüyelim istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Otobüs kurşunlama olayının çözülmesi Fenerbahçelilere borcumuzdur"

Fenerbahçe takım otobüsünün kurşunlanması davasının yeniden açılmasıyla ilgili olarak konuşan Uslu, "Bu çok önemli bir olay. Biliyorsunuz biz o zaman 5 puan öndeydik ve şampiyonluğumuz gitmişti. Onun dışında da başka operasyonlar oldu. O dönemde kim varsa, hepsi hesap verecek. Öyle kolay değil. Dosya yeniden açılıyor. Elimizden gelen yardımı yapacağız. Çünkü o Fenerbahçe'ye borcumuzdur" diye konuştu.

Uslu son olarak Fenerbahçe'nin kamp için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası'na geleceğini belirterek "Ayın 20'si ya da 25'i kamplar ne zaman açılacaksa, önce kadroyu kuruyoruz, sonra hocaya karar vereceğiz" şeklinde konuştu. - DÜZCE