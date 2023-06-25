Aziz Yıldırım, Gazi Koşusu'nu izlemek için hipodromda - Son Dakika
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Aziz Yıldırım, Gazi Koşusu'nu izlemek için hipodromda

25.06.2023 16:19

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 97'ncisi İstanbul'da gerçekleştirildi. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da tribünde yerini aldı ve büyük ilgi gördü. Koşuyu kazanan at sahibine 5 milyon lira ödül kazandıracak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 97'ncisi saat 17.15'te İstanbul'da Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Yarışı izlemek için eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da tribünde yerini aldı.

AZİZ YILDIRIM'A BÜYÜK İLGİ

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 97. Gazi Koşusu'nu izlemek için gittiği Veliefendi Hipodromu'nda büyük bir ilgiyle karşılaştı. Tribünler, Yıldırım'ın adını söyleyerek tezahüratlarda bulundu.

"ALLAH AŞKINA GEL"

Bir yarışsever Aziz Yıldırım'a; "Aziz başkan ne olur gel, Allah aşkına gel" şeklinde seslendi. Yarışları takip etmek için hipodromda yer alan birçok taraftar da eski başkan lehine tezahüratta bulundu. Taraftarlar, Aziz Yıldırım'ın yeniden Fenerbahçe Kulübü Başkanı olmasını istediklerini dile getirdiler. Öte yandan vatandaşlar, bir süre de "Ali Koç istifa" şeklinde tezahüratta da bulundular.

Gazi Koşusu'na Aziz Yıldırım damgası! Tribünler bir anda aynı sloganla inledi
Gazi Koşusu'na Aziz Yıldırım damgası! Tribünler bir anda aynı sloganla inledi
Gazi Koşusu'na Aziz Yıldırım damgası! Tribünler bir anda aynı sloganla inledi
YORUMLAR (1)
  • EKREM Korkmaz: Efsane başkan Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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97. Gazi Koşusu İstanbul'da düzenlenecek 97. Gazi Koşusu İstanbul'da düzenlenecek

Aziz Yıldırım, Gazi Koşusu, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım, Gazi Koşusu'nu izlemek için hipodromda - Son Dakika
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