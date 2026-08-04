Aziz Yıldırım'dan basın mensuplarına gözdağı: Yalan yazarsanız tek tek söylerim - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'dan basın mensuplarına gözdağı: Yalan yazarsanız tek tek söylerim

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transfer süreciyle ilgili konuşan Yıldırım, "Rica ediyorum, herkes doğruları yazsın. Yalan yazarsanız, çıkıp tek tek söylerim. Haberiniz olsun'' diyerek uyarıda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"YALAN YAZARSANIZ, ÇIKIP TEK TEK SÖYLERİM"

Aziz Yıldırım, "Rica ediyorum, herkes doğruları yazsın. Yalan yazarsanız, çıkıp tek tek söylerim. Haberiniz olsun." diyerek basın mensuplarına çağrıda bulundu.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Öte yandan takımlarını Sturm Graz maçı öncesi yalnız bırakmak istemeyen yaklaşık bin 500 Fenerbahçe taraftarı antrenmanı yerinde takip etti. Sarı-lacivertli taraftarlar takımlarına büyük sevgi gösterisinde bulundu. 

Can Bartu Tesisleri, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'dan basın mensuplarına gözdağı: Yalan yazarsanız tek tek söylerim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Beyaz Gölge Beyaz Gölge:
    ve aziz başkan sahaya indi 0 0 Yanıtla
  • EYÜP TOPÇU EYÜP TOPÇU:
    LEVENT TÜZEMEN,ZEKİ UZUNDURUKAN,ALİ NACİ KÜÇÜK VB.O TAKIMIN KALEM ŞÖRLERİNİ SUSTUR BAŞKAN YALANA BAŞLADILAR ASENSİO İLE İSMAİL KARTAL IN ARASI BOZUK DİYENLER MALİYE OSİMEN İÇİN KULÜBÜN ALACAKLARINI BLOKE ETMİŞ YAZMADILAR,DAVİNSON 7 TEMMUZDA ELENDİLER 2 AĞUSTOSTA GELDİ YAZMADILAR 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'dan basın mensuplarına gözdağı: Yalan yazarsanız tek tek söylerim - Son Dakika
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