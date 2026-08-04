Aziz Yıldırım'dan basın mensuplarına gözdağı: Yalan yazarsanız tek tek söylerim
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transfer süreciyle ilgili konuşan Yıldırım, "Rica ediyorum, herkes doğruları yazsın. Yalan yazarsanız, çıkıp tek tek söylerim. Haberiniz olsun'' diyerek uyarıda bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"YALAN YAZARSANIZ, ÇIKIP TEK TEK SÖYLERİM"
Aziz Yıldırım, "Rica ediyorum, herkes doğruları yazsın. Yalan yazarsanız, çıkıp tek tek söylerim. Haberiniz olsun." diyerek basın mensuplarına çağrıda bulundu.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK
Öte yandan takımlarını Sturm Graz maçı öncesi yalnız bırakmak istemeyen yaklaşık bin 500 Fenerbahçe taraftarı antrenmanı yerinde takip etti. Sarı-lacivertli taraftarlar takımlarına büyük sevgi gösterisinde bulundu.
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