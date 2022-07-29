Bağcılar Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın kapanışında şöhretler karması maçı yapıldı - Son Dakika
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Bağcılar Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın kapanışında şöhretler karması maçı yapıldı

29.07.2022 19:40
Bağcılar Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın kapanışında şöhretler karması maçı yapıldı

Bağcılar Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın kapanışında şöhretler karması futbol maçı oynandı.

Bağcılar Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın kapanışında şöhretler karması futbol maçı oynandı.

Mahmutbey Stadı'nda yapılan maçta Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile eski futbolcular Bülent Uygun, Nihat Kahveci, Ahmet Dursun, Tarık Daşgün ve Saffet Akyüz gibi isimler forma giydi. Mücadelenin hakemi ise televizyon yorumcusu Ahmet Çakar oldu.

Yirmişer dakikalık iki devre olarak oynanan karşılaşmayı teknik direktörlüğünü Bülent Uygun'un yaptığı mavi takım, teknik direktörlüğünü Saffet Akyüz'ün yaptığı beyaz takım karşısında 5-2 kazandı.

Bağcılar Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda 6 bin 200 öğrenci, 6 hafta boyunca futboldan basketbola, voleyboldan satranca kadar farklı branşlardaki aktivitelerden yararlandı.

Çocukların sosyalleştiği ve yeteneklerini ortaya koyduğu Yaz Spor Okulları'nın kapanışı dolayısıyla Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyona halkın ilgisi de büyük oldu. Mahmutbey Stadı'nın tribünleri büyük ölçüde doldu.

Şöhretler maçı öncesinde alanda tırmanma duvarından, canlı langırta, air hokeyden sumo güreşine kadar farklı içerikte aktiviteler de gerçekleştirildi. Karizma Basket Show'un gösterisine de izleyenlerin ilgisi büyük oldu.

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Kaynak: AA

Bağcılar Belediyesi, Mahmutbey, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bağcılar Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın kapanışında şöhretler karması maçı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın kapanışında şöhretler karması maçı yapıldı - Son Dakika
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