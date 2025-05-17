Bakan Bak, Arnavutköy\'deki kapalı yüzme havuzlarının açılışına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki iki kapalı yüzme havuzunun açılışına katıldı.

Bolluca Kapalı Yüzme Havuzu'nun açılış töreni, Bakan Bak ile Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu'nun katılımıyla yapıldı.

Aktoprak Kapalı Yüzme Havuzu'nun açılışını da yapılan bağlantıyla AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük gerçekleştirdi.

Osman Aşkın Bak, Arnavutköy'de iki önemli tesisisin hizmete girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın spora büyük yatırımlar yapmasıyla Türkiye'nin dört bir yanında spor devrimi yaşıyoruz. Bugün Türkiye'nin milli teknoloji gururu TCG Anadolu Gemisi'nin içinde öğrencilerimizi Samsun'a uğurladık. Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzer üssü TCG Anadolu Gemisi'ni göndererek vizyonumuzun nerelere geldiğini gösterdik. Gemiyi Türkiye'nin gücünü gösteren bir unsur olarak uğurladık. Türkiye, TEKNOFEST ile teknolojide adım adım ilerlerken spor alanında da eserler üretmeye devam ediyor. Dünkü gençlik festivalinin yapıldığı yer Avrupa ve dünyanın en önemli basketbol gençlik merkezlerinden biri. Onu da yapan Recep Tayyip Erdoğan. 630 gençlik merkezi inşa ettik. Burada gençlerimiz birçok aktivite gerçekleştiriyor. Bakanlık olarak gençlerin olduğu her faaliyette varız. Türkiye, uluslararası organizasyonlarda hep aranan ülke. 2032 Avrupa Şampiyonası, 2026 UEFA Finali ve 2027 Konferans Ligi Finali'nin İstanbul'da oynanacak olması... Bunların hepsi spor adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonudur."

Sağlıklı nesiller yetiştirmek için spor tesisleri açmaya devam ettiklerini anlatan Bakan Bak, şöyle konuştu:

"Bağımlılığın ilacı spordur. Spora yatırım yapmak geleceğe ve gençlere yatırım yapmaktır. Türkiye'de 700'ün üzerinde havuzu tamamladık, hedefimiz 1000 havuzu bu ülkenin gençlerine kazandırmak. Bu havuzlarda yetişen Avrupa ve dünya şampiyonları görmek istiyoruz. Kuzey Tunçelli'yi izlediniz, İnşallah 2028 Los Angeles olimpiyatlarında kürsüye çıkacak. Arnavutköy'deki çocuklarımızın da oralara gelmesini istiyoruz. Bu zamana kadar 12 milyon insanımıza yüzme öğrettik. Obeziteyle mücadele de diğer bir konu. Herkesi spor salonlarına davet ediyoruz. Spor okullarıyla gençlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda burada olmaktan gurur duyuyorum. Gençlerimize sonuna kadar güveniyoruz. Masada söz sahibi Türkiye için Recep Tayyip Erdoğan ile yürümeye devam edeceğiz."

Törende konuşan Mustafa Candaroğlu, tesislerin önemine değinerek, "Bir şehir çocuklarıyla büyür. Bir millet gençliğe verdiği değer kadar güçlüdür. Biz bu anlayışla hareket ediyoruz. Bu gençlik, fırsat sunulduğunda neler yapılabileceğini defalarca göstermiştir. Türkiye'nin dört bir yanında yükselen spor tesisleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu büyük bir vizyonun eseridir. Kendisinin 'Gençliğe yatırım, geleceğe yatırımdır.' anlayışı biz yerel yöneticiler için daima yol gösterici olmuştur. Toplumun her kesimini kucaklayan yatırımlar sayesinde spor, sağlıklı yaşam, birlik ve beraberlik kültürü yayıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahmut Hersanlıoğlu da Türkiye'nin son yıllarda büyüyen bir devlet olduğunu vurgulayarak, "Sizlere düşen vazife, kişisel gelişimlerinizi tamamlamaktır. Bu tesisler sizler için. Hayırlı olsun. Sayın Bakanıma da burada olduğu için teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Törenin ardından Bakan Bak, alandaki çocuklarla futbol oynadı.