Bakan Kasapoğlu: "Ampute'de alınan kupa bu işin zirvesi" - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu: "Ampute'de alınan kupa bu işin zirvesi"

15.10.2022 00:57
Bakan Kasapoğlu: "Ampute'de alınan kupa bu işin zirvesi"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Ampute Futbol Milli Takımı ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Ampute Futbol Milli Takımı ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, "Alınan kupa bu işin zirvesi. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte bu yolculuk, bu tırmanış devam edecek" dedi.

İstanbul'da gerçekleşen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nın finalinde Angola'yı 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Ampute Futbol Milli Takımı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda bir araya geldi.

Etkinlikle milli oyuncuların yanı sıra Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ve Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak da yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şampiyonlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, "Kupayı buraya getiren, bu kupada teri olan, bu kupaya gayret gösteren tüm arkadaşlarımız burada. Sevinci paylaşmak üzere, bu heyecanı paylaşmak üzere bir aradayız. Bu kadro bugüne kadar şampiyonluğa ulaşan bu yolda, bu ülkeye, bu millete pek çok sevinci yaşatan kadro. Alınan kupa da bu işin zirvesi. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte bu yolculuk, bu tırmanış devam edecek. Ben burada özveriyi görüyorum, inanmışlığı görüyorum. Hem müsabakalarda, hem müsabaka öncesi antrenmanda ve hem bu süreçte, pandemi sürecinin zorluklarında bile bu ekibin gayretlerine şahit oldum. Gelinen nokta bu güzel günde, İstanbul'un bu güzel ikliminde bir aradayız. Ben tüm ekibimize, bu anlamda inanan, gayret gösteren tüm arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyor ve tebriklerimi sunuyorum. Milletimiz, 85 milyon, bu süreçte hakikatten bu ekibe inandı. İstanbul'umuz, bu organizasyon tarihinde en güzel ev sahipliği yapan sembol şehrimiz oldu. Halkımızın bu anlamdaki ilgisi bize elbette her daim gurur veren, güç veren bir unsur. Ben bu vesileyle aziz milletimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın her daim sporu bizzat takip eden ve en güçlü şekilde destekleyen yönü, liderliği pek çok branşta olduğu gibi ampute futbolunda da çok ciddi bir başarıyı getirdi. O gün kendileri bizlerle birlikteydiler, o gururu ve heyecanı birlikte yaşadık. Kendilerine şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ampute Futbol Milli Takımı, Bakan Kasapoğlu'na milli takım forması hediye etti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu: 'Ampute'de alınan kupa bu işin zirvesi' - Son Dakika

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