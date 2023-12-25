- Bakan Osman Aşkın Bak: "Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak:

"2024 yılını da 'hareketlilik yılı' olarak adlandırmayı planlıyoruz"

"Gençlerimize, çocuklarımıza yatırım yapmayı çok fazla önemsiyoruz"

İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin spor ülkesi olma mottosuyla çalışmalarına devam ettiklerini söyleyerek, "2024 yılını da 'hareketlilik yılı' olarak adlandırmayı planlıyoruz. Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları" dedi.

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşti. Organizasyona Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, sporcular ve basın mensupları katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu yılın gündeminde kadın voleybolu var biliyorsunuz. Kızlarımız eşi benzeri görülmemiş başarılar elde ettiler ve bizleri gururlandırdılar. Başarılarının devamını diliyorum. Şimdi artık gündemimizde olimpiyatlar var. Amacımız 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilmek ve başarılı bir olimpiyat geçirmek. Diğer yandan 2032 Avrupa Şampiyonası var önümüzde, hazırlanmamız gereken. 2024 yılı spor gündemi olarak oldukça yoğun olacak. Türkiye son 22 yılda özellikle spor tesisleşmesinde ortaya koyduğu vizyon ile Avrupa'da tüm spor organizasyonlarına ev sahipliği yapacak konumdadır. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile birlikte düzenleyeceğiz. 8 yıllık süreçte kalan hazırlıklarımızı da zamanla tamamlamış olacağız. Cumhurbaşkanımızın bu yükselişteki rolü en üsttür. Türkiye spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Günümüzde spor endüstrisi her gün değer kazanmaya devam ediyor. Biz bu piyasanın farkındayız ve gençlerimize, çocuklarımıza yatırım yapmayı bu anlamda çok fazla önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye, spor devrimi kapsamında çalışmalarını devam ettiriyor"

Sağlıklı ve sporla ilgili bir nesil yetiştirmeyi gaye edindiklerini söyleyen Bakan Bak, "Türkiye, spor devrimi kapsamında çalışmalarını devam ettiriyor. Kadın voleybol takımımızın gösterdiği performans, dünyada eşi benzeri görülmemiş başarılardı. Biz 85 milyonluk bir ülkeyiz. Yeni branşlar üzerinde de çalışıyoruz. Hedeflerimiz arasında olimpiyatlarda yüzme branşında başarı elde etmek ve bu kapsamda çalışmalarımızı daha da iyi konuma getirmek. Okul sporlarında da bir devrim yaparak çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Okul sporlarını artık daha aktif hale getireceğiz ve halkımıza daha açık bir yapıya sahip olacak. Ben inanıyorum ki Türkiye, gerçekleştireceği bu spor devrimi ile önümüzdeki yıllarda daha da başarılı olacak. Sporu biz çok önemsiyoruz. Çünkü uyuşturucu başta olmak üzere çocuklarımızı bağımlılıklardan uzak tutmak istiyoruz. Biz spor salonlarımız ve etkinlik alanlarımıza çocuklarını getirmeleri için anne-babalara, dedelere ve büyükannelere sesleniyoruz. Çağrıda bulunuyoruz. Obezite, önümüzdeki yıllarda büyüyerek devam eden bir başka tehlike. Bu gibi sağlık sorunlarını en aza indirmenin yolu da spor ülkesi olmaktan geçiyor. Bütün halkımızı tesislere, salonlara ve sahalara bekliyoruz. 2024 yılını da 'hareketlilik yılı' olarak adlandırmayı ve bu kapsamda çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımızın bilinirliği ve devamlılığı açısından medyaya da bu anlamda çok iş düşüyoruz. Sporun gelişmesi için bütün bir ülke aile olarak çalışmalı ve çabalamalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.

Organizasyonda Bakan Osman Aşkın Bak'a, Turkuvaz Medya Onur Ödülü takdim edildi.