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Bakırköy Ata Spor Kulübü, 'Sporun Enleri' ödül törenini düzenledi - Son Dakika
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Bakırköy Ata Spor Kulübü, 'Sporun Enleri' ödül törenini düzenledi

Bakırköy Ata Spor Kulübü, beşincisini düzenlediği 'Sporun Enleri' ödül töreninde yılın en iyilerini seçti. Törende, Türk sporuna katkı sağlayanlar, başarılı sporcular, antrenörler ve kurumlara ödüller verildi. Rıza Çalımbay ve Semih Saygıner gibi isimler de ödül alanlar arasında yer aldı.

Bakırköy Ata Spor Kulübü, \'Sporun Enleri\' ödül törenini düzenledi
19.12.2023 - 22:01,
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Bakırköy Ata Spor Kulübü, beşincisini düzenlediği "Sporun Enleri" ödül töreninde yılın en iyilerini seçti.

Yeşilköy'de bulunan Renaissance Polat İstanbul Hotel'de düzenlenen törende, 2023 yılı içerisinde Türk sporuna katkı sağlayanlar, ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı elde eden sporcular, antrenörler, yöneticiler ve kurumlara ödülleri verildi.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Ata Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Mutlu Aydın Güneşli'nin de katıldığı gecede, Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve dünya şampiyonu bilardocu Semih Saygıner, ödül alan isimler arasında yer aldı.

Törende, Anadolu Ajansı Spor Haberleri Direktörlüğü Muhabiri Bozhan Memiş de 2023 yılının en başarılı muhabiri ödülünün sahibi oldu.

Gecede ödül alan isimler şu şekilde:

Yılın takımı: A Milli Kadın Voleybol Takımı

Yılın spor yöneticisi: Mehmet Akif Üstündağ (Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı)

Yılın spor insanı: Volkan Demirel (Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü)

En yardımsever sporcu: Lincoln Henrique (Fenerbahçe)

Yaşam boyu onur ödülü: Sadettin Saran

Sporda üstün başarı ödülü: Semih Saygıner

Yılın kadın sporcusu: Buse Tosun Çavuşoğlu

Yılın erkek sporcusu: İsmail Nezir

Yılın özel sporcusu: Hasan Gökhan Kotan

Yılın paralimpik sporcusu: Emine Avcu

Yılın futbol takımı: Galatasaray

Yılın teknik direktörü: Vincenzo Montella

Türk futbolunu yurt dışında en iyi temsil eden teknik direktör: Engin Fırat (Kenya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü)

Süleyman Seba Özel Ödülü: Rıza Çalımbay

Yılın en iyi spor projesi ödülü: Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu

Jüri özel ödülü: Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu (Gençlik ve Spor İl Müdürü), Burak Haşhaş (Gençler Dünya Bilardo Şampiyonu)

Kaynak: AA
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Burhanettin Hacıcaferoğlu, Gençlik, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakırköy Ata Spor Kulübü, 'Sporun Enleri' ödül törenini düzenledi - Son Dakika
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