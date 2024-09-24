Yahyalıspor - Develigücü Kayseri Derbisi Tarihi Belli Oldu

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Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Yahyalı spor ile Develigücü arasında oynanacak Kayseri derbisinin tarihi belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig 2024-2025 sezonunun ilk hafta programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre; Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta yer alan Yahyalıspor ile Develigücü arasında oynanacak müsabakanın tarihi belli oldu. Yeni sezonda hedeflerini Türkiye 3. Lig olarak belirleyen iki ekip arasındaki maç 6 Ekim 2024 Pazar günü oynanacak. Yahyalı İlçe Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati ise 14: 00 olarak belirlendi.

Gaziantepgücü ile Şehit Kamil Belediyespor arasında oynanacak Gaziantep derbisi, Adaletgücü ile Ceyhan 1967 spor arasında oynanacak Adana derbisi ve Samandağ Gençlerbirliği ile Reyhanlıspor arasında oynanacak Hatay derbisinin de başlama saat 14: 00 olarak açıklandı. - KAYSERİ