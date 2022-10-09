210 sporcu MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar , Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz , Gönen Kent Konseyi Başkanı Doğan Ceylan tarafından sporculara ödülleri verildi.

Kaynak: İHA

Şakir Şenkalaycı, Motosiklet, Balıkesir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Balıkesir haberi... Balıkesir'de motokros şampiyonası tamamlandı, ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

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