Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, BMU Avrupa Motokros Şampiyonası, Yunanistan 'ın Kavala şehrinde yarın başlayacak ve 25 Eylül Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

Motosiklet, Yunanistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nda 14 milli sporcu mücadele edecek - Son Dakika

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