BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nda 14 milli sporcu mücadele edecek - Son Dakika
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BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nda 14 milli sporcu mücadele edecek

23.09.2022 12:14
BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nda 14 milli sporcu mücadele edecek

Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonası'nda hafta sonu 14 milli sporcu mücadele edecek.

Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonası'nda hafta sonu 14 milli sporcu mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, BMU Avrupa Motokros Şampiyonası, Yunanistan'ın Kavala şehrinde yarın başlayacak ve 25 Eylül Pazar günü sona erecek.

Şampiyonada Türkiye'den Aslan Osmanpaşaoğlu, Berat Şenkalaycı, Hasan Hüseyin Baş, Efe Okur, Berkay Sarıay, Enes Yıldız, Mert Akkafa, Batuhan Demiryol, Yiğit Ali Selek, Emircan Şenkalaycı, Şakir Şenkalaycı, Eray Esentürk, Volkan Özgür ve Murat Başterzi boy gösterecek.

Krinides MX Pisti'nde koşulacak organizasyonda 50cc, 65cc, 85cc, MX, MX1, MX125, MX2 ve MX Senior sınıflarında yarışlar yapılacak.

Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Moldova ve Bosna Hersek'ten sporcular yarışacak.

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Kaynak: AA

Motosiklet, Yunanistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nda 14 milli sporcu mücadele edecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nda 14 milli sporcu mücadele edecek - Son Dakika
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