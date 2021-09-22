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Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı - Son Dakika

Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı

22.09.2021 10:32

Beşiktaş - Adana Demirspor maçında Balotelli, attığı golden sonra ortalığı karıştırdı. Balotelli uzaktan attığı golün ardından Sergen Yalçın'a 'Benim beynim var' hareketi yaptı. Ardından bazı tahriklerde bulundu. Maçın bitmesiyle Balotelli'nin devam eden hareketleriyle Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin adeta çılgına döndü. Kalabalığın arasında Adana Demirli görevlilerle yaka paça olan Şahin, yumruğunu sıkıp Balotelli'ye ulaşmaya çalıştı. Şahin'i durdurmak çok zor oldu.

Beşiktaş - Adana Demirspor karşılaşması uzun yıllar unutulmayacak olaylara sahne oldu. Siyah-Beyazlılar, 3-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğü koruyamadı. Konuk ekip ikinci yarıda 3-3 yaparak, 1 puanla sahadan ayrıldı. Ancak skordan çok Balotelli ve Beşiktaşlılar arasında yaşananlar gündeme damga vurdu.

Olayın en net görüntüsü! Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı

"BENİM BEYNİM VAR"

Oyuna girip uzaktan attığı golle farkı 1'e indiren Balotelli, Sergen Yalçın'a doğru 'Benim beynim var' hareketi yapıp sarı kart gördü. Bu anlardan sonra ortalık karıştı. Beşiktaş ve Adana Demir kulübeleleri sürekli gerilim halindeydi.

Olayın en net görüntüsü! Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı

SON DÜDÜKLER İŞLER ÇIĞRINDAN ÇIKTI

Beşiktaş, uzatmaların da bittiği anlarda golü yedi. Asisti yapan Balotelli, bazı hareketleriyle yine tahrik etti. O sırada kenar kulübeleri karıştı.

Olayın en net görüntüsü! Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı

BÜYÜK ARBEDE

Bitiş düdüğünün geldiği ilk anda tünel çıkışı büyük arbede yaşandı. İki taraftan bazı görevlilerin birbirine vurduğu da görüldü, ancak fiziksel olaylar çok büyümeden önlendi. En öfkeli isim ise Murat Şahin'di. Murat Şahin'i Beşiktaşlı personeller tutmakta güçlük çekti. Adana Demirliler ile gerilim yaşan Şahin, kalabalığın arasına girip yumruğunu sıkıp Balotelli'ye yönelmeye çalıştı. Olaylar tünelde de devam etti. Yumruklaşma olup olmadığı hakkında bilgi yok. İki kulübe verilecek cezalar merak konusu oldu.

Olayın en net görüntüsü! Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı
Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı

Sergen Yalçın, Balotelli, Beşiktaş, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı - Son Dakika Spor


YORUMLAR (2)
  • işler güçler : rıdvan yılmaz sen forvet değilsin sosyalligde ekmeğimle oynadın 2 haftadır ben alsam kadroma gol atmazsın keşke adana kazansaydı Cevap Yaz 17 12 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı - Son Dakika
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