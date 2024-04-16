Bandırma\'da Büyükler Bahar Kupası Tenis Şampiyonası Başladı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen 'Büyükler Bahar Kupası Türkiye Serisi-3' tenis şampiyonası, Türkiye'nin çeşitli illerinden 55 sporcunun katılımıyla başladı.

Bandırma Tenis Kulübü ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından Bandırma Tenis Kulübü tesislerinde düzenlenen ve dün başlayan şampiyona, 19 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek.

Turnuvaya Türkiye'nin çeşitli illerinden katılan 55 sporcu, Bandırma'da kıyasıya bir mücadele verecek. Bandırma'yı temsil eden 8 oyuncu, şehrin ismini duyurmak için aylar öncesinden hazırlıklarına başladı. Turnuvaya; Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Manisa, Balıkesir ve Mersin'den toplamda 55 sporcu olmak üzere katılım sağlandı; bunlardan 15'i kadın, 40'ı ise erkek sporculardan oluşuyor.

Bandırma Tenis Kulübü Başkanı Mustafa Kemal Sönmez, turnuva ile ilgili Bandırmalı tenis severlere yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Birbirinden değerli toplam 55 sporcu, 40'ı erkek 15'i kadın Türkiye'nin değişik illerinden gelerek şampiyonluk için ter dökecekler. Bandırma Tenis Kulübü olarak Türkiye çapındaki bir turnuvaya ilk defa ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bandırma'mızda 4 tane sosyal tesis kazandırdık. Türkiye Tenis Federasyonuna bağlı bu bölgede tek kulübüz. Türkiye Tenis Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Şampiyonası'na Bandırma Tenis Kulübü olarak ev sahipliği yapıyoruz. Antalya, İstanbul, İzmir, Manisa, Bursa'dan katılım sağlandı. Bandırma tarihinde tenis turnuvası olarak ilk turnuva olması nedeniyle onun heyecanını yaşıyoruz. Bundan sonra daha çok sporcu, daha çok turnuva ile tenis sporunu Bandırmamızda ileri seviyelere götürmek amacımız. Hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla bu tür tenis organizasyonlarına destek vermeye devam edeceğiz. Turnuvamıza katılan Türkiye genel klasmanda 7'incisi ve 40'ıncı olan sporcularımız var. 4 günlük periyotta güzel maçlar olacak. Bu başlangıç için hepinize teşekkür ederiz. Biz kocaman bir aileyiz. Bu aile, Türkiye'nin değişik illerinden gelen tenis ailesiyle daha da büyüyor." - BALIKESİR