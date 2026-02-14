Başakşehir, Beşiktaş Maçına Hazır

RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Turuncu-lacivertliler yarın saat 20.00'de Beşiktaş'ı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda konuk edecek. Bu mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.
