Başakşehir FK, Iberia'yı 2-0 yenerek play-off'lara yükseldi - Son Dakika
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Başakşehir FK, Iberia'yı 2-0 yenerek play-off'lara yükseldi

Başakşehir FK, Iberia\'yı 2-0 yenerek play-off\'lara yükseldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında Başakşehir FK, Gürcistan ekibi Iberia'yı 2-0 yenerek adını play-off'lara yazdırdı. Turun ilk maçını da 1-0 kazanan Başakşehir FK, İrlanda ekibi St. Patrick's ile gruplara kalmak için play-off'ta karşı karşıya gelecek.

15.08.2024 23:00
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Iberia: 2-0

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, -

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Pawel Raczkowski, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik (Polonya)

BAŞAKŞEHİR FK: Muhammed Şengezer - Ömer Ali Şahiner, Ba, Opoku, Duarte (Dk. 83 Hamza Güreler), Kemen (Dk. 53 Berkay Özcan), Onur Ergün, Pelkas, Deniz Türüç (Dk. 73 Lima), Davidson (Dk. 73 Figueiredo), Piatek (Dk. 83 Keny)

IBERIA: Makaridze - Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava (Dk. 73 Sikharulidze), Kokhreidze (Dk. 63 Otar Mamageishvili), Nonikashvili (Dk. 84 Khachidze), Gizo Mamageishvili (Dk. 84 Dadiani), Tabatadze (Dk. 63 Akhvlediani), Cheickne

GOLLER: Dk. 50 Piatek, Dk. 61 Pelkas (Başakşehir FK)

SARI KARTLAR: Mamageishvili, Nonikashvili, Jgerenaia, Kokhreidze, Akhvlediani, Jinjolava (Iberia)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında Başakşehir FK, Gürcistan ekibi Iberia'yı 2-0 yenerek adını play-off'lara yazdırdı. Turun ilk maçını da 1-0 kazanan Başakşehir FK, İrlanda ekibi St. Patrick's ile gruplara kalmak için play-off'ta karşı karşıya gelecek.

PLAY-OFF TURUNDA RAKİP ST. PATRICK'S

Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımını 2-0 mağlup etti.

İlk maçta rakibini deplasmanda 1-0 mağlup eden turuncu lacivertliler, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndan oynanan ve Polonyalı hakem Pawel Raczkowski düdük çaldığı, yardımcılıklarını aynı ülkeden Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik yaptığı mücadeleyi de 2-0 kazanarak Play Off'a yükseldi.

Mücadenin ilk yarısında topla daha fazla oynayan ve pozisyonlara giren Başakşehir olsada ilk yarıdan gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan turuncu lacivertli takım 50'nci dakikada Piatek ile öne geçerken 61'inci dakikada Pelkas'ın frikikten attığı golle rakibini mağlup ederek tur atladı.

Turuncu lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off karışılaşmasında İrlanda ekibi St. Patrick's ile eşleşti. UEFA Konferans Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Başakşehir FK, Iberia'yı 2-0 yenerek play-off'lara yükseldi - Son Dakika

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