Başakşehir, Hatayspor'u 2-1 Geçti - Son Dakika
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Başakşehir, Hatayspor'u 2-1 Geçti

Başakşehir, Hatayspor\'u 2-1 Geçti

Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor'u 2-1 ile geçerek yarıyı önde kapattı.

03.05.2025 20:23
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Stat: Mersin

Hakemler: Ali Yılmaz, Samet Çiçek, Bilal Gölen

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Boutobba, Bamgboye, Strandberg

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Opoku, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Duarte, Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç, Operi, Kemen, Crespo, Piatek

Goller: Dk. 4 Strandberg (Atakaş Hatayspor), Dk. 9 Piatek, Dk. 30 Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 25 Bamgboye (Atakaş Hatayspor)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

4. dakikada Hatayspor öne geçti. Başakşehir savunmasının paslaşması sırasında araya giren Görkem Sağlam, müsait durumdaki Strandberg'e çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Strandberg'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

9. dakikada Başakşehir skora denge getirdi. Sağ kanattaki Crespo'nun altıpasa ortasında topla buluşan Piatek'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

11. dakikada sol kanatta topla buluşan Cemali Sertel'in şık çalımlarla rakibini geçerek kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Muhammed Şengezer kornere çeldi.

24. dakikada ceza yayının solunda topla buluşan Yusuf Sarı'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

30. dakikada Başakşehir öne geçti. Ceza sahasında aldığı topla Hatayspor savunmasını çalımlayarak çizgiye kadar inen Crespo, meşin yuvarlağı Yusuf Sarı'ya çıkardı. Yusuf Sarı'nın vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-2.

44. dakikada Yusuf Sarı'nın topuk pasıyla ceza sahasına giren Kemen, Kamil Ahmet Çörekçi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Yılmaz, penaltı noktasını gösterdi. 45+1. dakikada penaltıda topun başına geçen Piatek'in sol köşeye vuruşunda, kaleci Bekaj'ın çeldiği meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir, Hatayspor'u 2-1 Geçti - Son Dakika

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