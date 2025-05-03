Stat: Mersin
Hakemler: Ali Yılmaz, Samet Çiçek, Bilal Gölen
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Boutobba, Bamgboye, Strandberg
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Opoku, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Duarte, Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç, Operi, Kemen, Crespo, Piatek
Goller: Dk. 4 Strandberg (Atakaş Hatayspor), Dk. 9 Piatek, Dk. 30 Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)
Sarı kart: Dk. 25 Bamgboye (Atakaş Hatayspor)
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
4. dakikada Hatayspor öne geçti. Başakşehir savunmasının paslaşması sırasında araya giren Görkem Sağlam, müsait durumdaki Strandberg'e çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Strandberg'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
9. dakikada Başakşehir skora denge getirdi. Sağ kanattaki Crespo'nun altıpasa ortasında topla buluşan Piatek'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
11. dakikada sol kanatta topla buluşan Cemali Sertel'in şık çalımlarla rakibini geçerek kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Muhammed Şengezer kornere çeldi.
24. dakikada ceza yayının solunda topla buluşan Yusuf Sarı'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
30. dakikada Başakşehir öne geçti. Ceza sahasında aldığı topla Hatayspor savunmasını çalımlayarak çizgiye kadar inen Crespo, meşin yuvarlağı Yusuf Sarı'ya çıkardı. Yusuf Sarı'nın vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-2.
44. dakikada Yusuf Sarı'nın topuk pasıyla ceza sahasına giren Kemen, Kamil Ahmet Çörekçi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Yılmaz, penaltı noktasını gösterdi. 45+1. dakikada penaltıda topun başına geçen Piatek'in sol köşeye vuruşunda, kaleci Bekaj'ın çeldiği meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Başakşehir, Hatayspor'u 2-1 Geçti - Son Dakika
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