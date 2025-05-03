Başakşehir, Hatayspor'u 4-2 Yendi

- Çağdaş Atan: "Çok önemli bir maç kazandık"

MERSİN - Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Atakaş Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, çok önemli bir maçı kazandıklarını belirterek, karşılaşma sırasında zaman zaman tedirgin oldukları anlar olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Mersin'de oynanan karşılaşmada Başakşehir, Atakaş Hatayspor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, çok önemli bir maçı kazandıklarını söyledi. Hatay takımının saygıyı hak eder bir şekilde mücadelesine devam ettiğini kaydeden Atan, "Matematiksel olarak lige veda etmiş gibi gözükseler de özellikle içeride ve özellikle toplu oyunda rakiplerini zor duruma düşürmeye devam ediyorlar" diye konuştu.

Maçın başında hem baskı planlarının işlemediğini hem de yanlış tercih ve yanlış pasla yedikleri şok golün, kendilerini biraz endişelendirdiğini söyleyen Atan, şöyle devam etti:

"Yediğimiz golden sonra, 10. dakikadan sonra baskı planı işlemeyince farklı bir baskıya geçtik. Ondan sonra işler bizim için düzelmeye başladı. Top bizdeyken formasyonumuzun da çok iyi işlediğini gördük açıkçası. Ondan sonra golün geleceği belliydi. Özellikle sağ tarafımızdan iyi hücumlar yaptığımızı düşünüyorum. Sol tarafta biraz erken hücumlar, biraz erken final tercihleri, biraz oyunu o tarafta tutma çabamız, ritmimizi biraz bozdu ama ikinci golü kolay bulduk. 3-1 ile penaltı ile içeriye girip çok daha rahat bir ikinci yarı oynayabilirdik ya da daha farklı bir senaryoda maç oynayabilirdik. Aslında ikinci yarı yediğimiz 2-2'lik gole kadar bence gayet iyi oynuyorduk, hiçbir kalemizde tehlike yaşamadan, pozisyon üreterek devam ediyorduk ama maalesef muhteşem bir gol yedik. Çok formda, Boutobba'yı da tebrik ediyorum. Bu tür pozisyonları hem çalışarak hem analizle hem görselle oyuncularımıza göstermemize rağmen, oradan bir gol yedik. Sonrasında biraz tedirgin olduk açıkçası. Gol de geç gelince, pozisyonlara girdiğimizde veya final paslarında biraz tedirgin olduğumuzu gördüm. O bizi biraz tedirgin etti ama gol geldikten sonra tekrardan doğru oyunu, iyi oyunu oynamaya başladık ve farkı arttırdık."

"Giren oyuncularımın katkısı beni mutlu etti"

Kendisini bugün en çok mutlu eden şeyin, giren oyuncularının maça katkısı olduğunu dile getiren Çağdaş Atan, "İşte Ivan; bir gol, bir penaltı, asisti. Umut bir asist, Keny penaltıyı aldı, Figueiredo da son penaltıyı gole çevirdi. Giren 4 oyuncudan da katkı almış olduk. Bu bizim için ayrıca önemli. Oyuncuların tebrik ediyorum, Hatayspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Onurlu mücadelelerinden dolayı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.