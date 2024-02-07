Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Hatayspor\'u penaltılarla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

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Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Hatayspor'u sahasında normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta penaltılar sonucunda 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinin üzerinden 1 yıl geçtiğini belirterek sözlerine başlayan Atan, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza baş sağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Kalanlara baş sağlığı ve sabır diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Gerçekten maç önü duygusal anlar yaşadık. Bu vesile ile Volkan Hoca'ya da hem meslektaşı, arkadaşı ve Türk vatandaşı olarak teşekkür ediyorum. Türk halkına oradaki durumu iyi bir şekilde anlattı. Gerekli ihtiyaçlar konusunda bizi ve insanları uyardı. Oradaki duruşu ve ortaya koymuş olduğu karakter taktiri hak ediyordu. O yüzden ona ve değerli eşine teşekkür ediyorum. Maça gelecek olursak, Hatayspor oynaması zor bir takım. Aslında bugün oyuna çok girmek istemiyordum ama biraz bahsedecek olursak iyi bir maç olarak sözlerime başlayayım. Özellikle ilk yarısını tamamen kontrol ettiğimiz, ikinci golü bulabileceğimiz bir oyun oynadık. Çok memnunum, ilk yarıdan. İkinci yarıda topu fazla yönlendirmedik. Hatayspor uzun toplarla bizim takım boyunu uzatmaya çalıştı. Bunun sonucunda da bir tane gol yedik. Çok fazla pozisyon vermemize rağmen 90 dakika beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalarda bizim de pozisyonlarımız var ama son dakikalarda Hatayspor'un gole çok yaklaştığı bir pozisyon var. Penaltılarda da genç kalecimiz Deniz bizi bir üst tura taşıdı. Öncelikle oyuncularımı sonrada Hatayspor futbolcularını ve Volkan hocayı kutluyorum. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

"DAVIDSON OYUN TARZIMIZA UYGUN BİR OYUNCU"

Bugün kadroya kattıkları Davidson transferini değerlendiren Atan, "Kış transfer dönemi oldukça zor bir transfer dönemi. Havuz çok fazla geniş olmuyor. Davidson, bizim sezon başında da ve devre arasında da ilgilendiğimiz bir oyunculardan bir tanesiydi. Bildiğimiz bir oyuncu olması bizim için avantaj. Alanyaspor'da 1 sene artı 3-4 hafta birlikte çalıştık. Ben sonra ayrıldım. Türkiye liginde yaptıkları ortada, Çin liginde ilk sezonunu şampiyonlukla bitirip 18 golle tamamladı. Çok iyi performans gösterdi. Davidson bizim bildiğimiz ve oyun tarzımıza uygun bir oyuncu. Dayanıklı, kapasitesi, yetenekli bir oyuncu. Orada alternatif oluşturmamız gerekiyordu. Diğer kanatta Deniz ve Serdar'ı düşünecek olursak bu tarafta Figueiredo ve Davidson'la alternatif oluşturduk. Bizim için önemli bir transferlerden biriydi. Ondan beklentimiz büyük. Benim istediğim ve çalıştığım bir transfer olması sebebiyle bizim üzerimde de baskısı büyük olacak. Ondan gerekli performansı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"DENİZ DİLMEN'İ DONNARUMMA'YA BENZETİYORUM"

Genç kaleci Deniz Dilmen'in penaltı atışlarında gösterdiği performans ve potansiyeliyle ilgili gelen bir soruya ise Atan şöyle cevap verdi:

"Öncelikle 3 tane çok iyi kalecim var. Bizim ilk geldiğimiz zaman Muhammet sakatlandı. 4 ay kadar aramızda olmadı. Ondan sonrasında Volkan ve Deniz'le iyi geçirdik. Şuanda en üst seviyede oynamaya hazır kalecim var. Deniz yaş itibariyle genç ve fiziği iyi olduğu için ben onu Donnarumma'ya benzetiyorum. Gerçekten dev gibi bunu penaltılarda da gördünüz. Bundan önceki iki kupa maçında çok iyi oynadı. Bugün topla ilişkileri iyiydi, topu oyuna iyi soktu. Ama kale içinde bizim ondan beklentimiz daha fazla. Ondan daha fazlası var. Ama geçen hafta babasının bir sağlık sorunu vardı. Kafasının dağınık olduğu ve maçın içerisinde o konsantrasyonunu toplayamadığını düşünüyorum. Benim bildiğim Deniz o golü yemezdi. Penaltılarda müthiş bir iş yaptı ve bizi çeyrek finale taşıdı. Emirhan'da daha 19 yaşında. Baktığınız zaman Konyaspor maçında Berkay ile oynadık. Oda 19 yaşında. Altyapıda Hamza var, Batuhan var. Hazırlamaya çalışıyoruz genç oyuncularımızı. Bir havuz oluşturmaya çalışıyoruz. Bir kulüp için çok önemli oyuncu yetiştirip satabilmek. Yönetimimiz akademiye çok önem veriyor. İlyas ve Ege hoca var biliyorsunuz. Onlarla beraber çok iyi çalışıyoruz. Oradan da en kısa zamanda oyuncular yetiştirip hem uzun süre oynatıp maliyetleri düşürmek yada bu oyuncuların performansını arttırıp satabilmek peşindeyiz. Bundan sonraki yaptığımız transferde buna yönelik olacak."

"BİZİM İÇİN HER MAÇ FİNAL"

Haftasonu ligde oynayacakları Galatasaray maçıyla da ilgili düşüncelerini aktaran Çağdaş Atan, "Bizim için her maç final. 10-12 haftadır her maçtan önce söylüyoruz. Hafta sonu çok önemli bir maç oynayacağız. Çünkü Trabzonspor ile aramızda şuan 4 puan fark var. Son 12-13 haftadır iyi bir performans gösteriyoruz. Oyun olarak da gerçekten belli bir seviyeye ulaştık. Benim en mutlu olduğum şey 22 oyuncu ile rotasyon yapmamıza rağmen oyuna cevap verebilmeleri. Hafta sonu da bizim için final maçlarından biri olan bir lig maçı oynayacağız. Galatasaray ile olması ve şampiyonluk mücadelesi olması dolayısıyla başka bir hikayesi olan bir maç. Bizim tek düşüncemiz kendi durumumuz. Ligde ve kupada sıralamayı yakalayıp Avrupa'ya kalabilmek" açıklamasında bulundu.

VOLKAN DEMİREL: BİZ OYNAMAMIZ GEREKTİĞİ GİBİ OYNADIK

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise iki takımın oyuncularını da tebrik ederek, "Uzun süren bir maç. İlk yarıda onların bulduğu, ikinci yarıda bizim attığımız bir gol. Biz oynamamız gerektiği gibi oynadık. Maçı da uzatmalara kadar götürdük. Son dakikada bence penaltı olan bir pozisyon vardı. Televizyonda bakıldığında farklı yorumlayabilirsiniz. Elle beraber yumuşayan bir top var. Hakem doğru gördü ama VAR'daki hakemler yanlış yorumladı. Saygı duymak gerekiyor. Deniz'i tebrik etmek istiyorum. Türk milli takımı adına yetenekli bir kaleci geliyor. Daha önce de takip etmiştim. Takımına turu getirdi. Umarım futbol hayatı boyunca başarılı olur" diye konuştu.

Transferin bitmesine iki gün kala görüştükleri oyuncular olduğunu belirten Demirel, "1-2 oyuncu ile daha görüşüyoruz. İstediğimiz oyuncuları almak istiyoruz. Bütçe anlamında da kendimizi yormak istemiyoruz. Kafamıza uygun oyuncuları getirebilirsek transfer yapacağız" ifadelerini kullandı.

6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketlerinin ardından geride kalan bir yıl ile ilgili düşüncelerini aktaran Demirel, "Hepimiz adına güzel bir süreç değildi. Hayat devam ediyor. Yaşananları unutmadan hayatımıza devam edeceğiz. İnşallah bir daha böyle bir acı yaşamayız. Bunun üstesinden zamanla geleceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.