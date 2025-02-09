Başakşehir maçının ardından

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ANTALYASPOR, Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu , üç puanın hak edildiği bir maç olduğunu düşündüğünü söylerken, Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise, Galatasaray- Adana Demirspor maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak ligin marka değerine, kalitesine yakışmayan bir durum olduğunu söyledi.

BELÖZOĞLU: ÜÇ PUANIN HAK EDİLDİĞİ BİR MAÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Oyuncularının çok iyi bir maç çıkardığını ifade eden Emre Belözoğlu, "Bugün oyuncular verdiğimizi uygulama çabasını çok iyi sergilediler ve bu kadar üstün bir oyun sonucunda devreye 3-0 girmemiz lazımdı. Genel anlamda değerlendirme adına oyun 4-0 olması gerekirken maç 0-0 bitti. Futbolda bunlar var. Son 3 maçında 13 tane gol atmış bir rakip. Son 22 maçında sadece 6 galibiyet aldılar. Teknik adam artık tercihiyle beraber başka bir oyuna geçmiştir rakip. Bence bugün net bir şekilde bu oyuna takım olarak çok iyi karşılık verdik. Son 3 maçta 13 tane gol atan takıma 0 pozisyonla maçı bitirdik. Biz de en az 6-7 tane net pozisyon kaçırdık. Söyleyebileceklerim oyuncularımın emeğine üzüldüm, onların göstermiş olduğu çabaya üzüldüm ama yolumuz daha var. İvedilikle bu maçta hak ettiğimiz 3 puanın karşılığını inşallah Adana'da alınmak üzere çalışacağız. Bu ligde puan kazanmak da kolay değil. Ama bugün net üç puanın hak edildiği bir maç olduğunu düşünüyorum" dedi.

'HAK ETTİĞİMİZ OYUNUN KARŞILIĞI OLAN PUANLARI KAZANMAK İSTİYORUZ'

Teknik adam olarak takıma katkı vermeye çalıştıklarını belirten Emre Belözoğlu, "Teknik adamların tabii ki takıma dokunuşlarını olumlu anlamda yüzde 20-25 oranında kabul ediyorum. Bazen kötü gittiğinde işler çok fazla aslında teknik adama orada yüzdeler veriyoruz. Ama ben oyuncu grubunun çok iyi bir oyuncu grubu olduğunu düşünüyorum. 3 tane takım çalıştırdım. Fenerbahçe'yi dahil etmiyorum. 10 haftalık bir süre çalışmıştım. Üçüncü takımım bu benim. Böylesine enerjisi iyi, birbirini seven, soyunma odasında sadece Antalyaspor'u konuşan böyle bir takımla çok fazla çalışmadım. O yüzden bence yine aslında aslanpayı oyuncuların. Oyuncular benim gösterdiğimi bugün muhteşem bir şekilde yerine getirdiler. Ama söylenebilecek, tabii ki skor olarak Bence Beşiktaş maçı da gelmeliydi, bugün Başakşehir maçı da gelmeliydi. İlk geldiğim gün söylemiştim, bizden geride olan takımlara, ilk geldiğimdeki sıralamanın altında olan takımlara karşı galibiyetler almıştık. Üstümüzdeki takımlara buna becerememişti takımımız. Bizle beraber bunu hedeflediğimi söylemiştim. Bence oyun olarak bunu başardı çocuklar. Ama ne olursa olsun kazanmak değerli. Kazanmaya da ihtiyacımız var. Bir an önce arkadaki dörtlüden uzaklaşmak adına hak ettiğimiz oyunun karşılığı olan puanları kazanmak istiyoruz. Bunun için de mücadele edeceğiz" diye konuştu.

'ÇOK SENEDEN ÖNCE ZATEN ÜLKEDEKİ FUTBOL MARKA DEĞERİ KAYBOLMUŞTU'

İstanbul'da oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşanan olaylarla ilgili gelen soruya Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Bunu daha önce de söyledim, sadece bu seneye özel değil. Ben iki senedir, üç senedir Türk futbolunun marka değerinin düştüğünü söyledim. Fenerbahçe otobüsü kurşunlandığında da söylemiştim. Fenerbahçe, özelinde bir değerlendirme yapmaktan ziyade bence Türk futbolu, marka değeri olarak çok çok seneler önce zaten kaybetmeye başlamıştı. Bugün konuşulan şeyler, konuşulması gereken şeyler neler biz neler konuşuyoruz. Çok konuşulacak şey var, üstüne söyleyebileceğim ama ben maçta ne olduğunu bilmiyorum. Ben çok net olarak takımıma motiveyim, Antalya'ya Antalyaspor'a motiveyim. Ama Türkiye'de Fenerbahçe'nin otobüsü kuruluşundandı. Daha ne olabilir? Daha bu marka değeriyle ne konuşulabilir? O yüzden biz bunları çok net yaşamış birisi olarak söyleyebileceğim. Bence bu sene özelinde değil. Çok seneden önce zaten ülkedeki futbol marka değeri kaybolmuştu" şeklinde konuştu.

Her maça ayrı senaryo belirlediklerini belirten Belözoğlu, "Oyuncularımızı çalıştırıyoruz. Geldiğim günden bu yana takım savunmasına çok iyi çalışıyorum, üretkenliğinde takım savunmasının da ana karakteri aktörü oyuncuların" diye konuştu.

ATAN: 'BİR PUAN BİZİM İÇİN ÇOK İYİ'

Maça iyi başladıklarını ve istedikleri şekilde gittiğini belirten Çağdaş Atan ise, 10'uncu dakikadan sonra yanlış eşleşmelerden sonra panik yapmalarına sebep olduğunu söyledi. Atan, "Maça aslında ilk 10 dakika çok iyi bir giriş yaptık. İki tane Keny ile iyi top götürdük. Oyun kontrolümüz altındaydı. Rakip 6 numarasını stoperin önünde tutarak topa daha rahat sahip olmamızı sağladı. 10 dakikadan sonra enteresan ve istemediğimiz şekilde yanlış eşleşmelerden dolayı Safuri ve Van de Streek ile 2 tane geçiş yedik. Bu biraz panik yapmamıza neden oldu. 3-4 haftadır iyi oynadığımız formasyondan vazgeçmek zorunda kaldık. 4'lüye döndük, bu seferde eski alışkanlıkları sahaya getirmemiz kolay olmadı. Açıkçası 20 ile 45 dakika arasında oyunu Antalyaspor'a gereksiz şekilde verdik. Orada şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. Rakibin ciddi pozisyonları vardı. İkinci yarıda oyuncularımıza maçın başındaki formasyona devam edip daha cesur olursak oyunu kontrol altına alabileceğimizi söyledik. İkinci yarı daha ciddi ve cesur oynadık. Topa sahip olmamız fazlalaştı. İkinci yarıda eksi tarafımız hücum oldu. Daha çok şut atmamız gerekiyordu. İkinci yarı şanslı olmamıza rağmen ikinci yarıda 2 iyi fırsat yakaladık. Bana göre bir puan bizim için çok iyi" dedi.

'LİGİN MARKA DEĞERİNE, KALİTESİNE YAKIŞMAYAN BİR DURUM'

Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşanan olaylarla ilgili gelen soruya Çağdaş Atan, "Bunu çok çok uzun konuşmak gerekiyor. Gerçekten ligin marka değerine imajına hiç yakışmayan durumlar. Bana göre zaten takımların erken iki takımın erken kopuşu da ligin kalitesini etkiledi. Baya etkiledi. O yüzden çok sağlıklı bir ortamda değiliz. Ligde 19 takım olacağına bu sayıyı daha da azaltıp çok daha güçlü takım ve kadrolarla ekonomisi iyi yönetilen lig formatına geçilebilir. Her sene 2 takım erkenden kopup ligin kaderine etki ediyor. Bu da ligin kalitesini olumsuz etkiliyor. İlk okuduğumuzda manşet olarak ligin marka değerine, kalitesine yakışmayan bir durum" diye konuştu.

'DEPLASMANDA OYUN ANLAMINDA FOBİMİZ OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM'

Alınan 1 puanın kendileri için iyi olduğunu belirten Atan, "Maçın ilk başlangıcı bu güçlü oyuna devam edeceğimiz yönündeydi. Deplasmanda oyun anlamında fobimiz olduğunu söyleyebilirim. İç saha oyunu ile deplasman oyunu arasında büyük farklar var. Bu cesareti tekrardan kazanmamız gerekiyor. Bireysel performanslar deplasmanda düşük oluyor. Deplasmanda kazandığımız Adana Demirspor maçıyla ürkek oynadık. Alanya maçında çok pozisyona girip gol attık ama çok da gol yedik. Deplasman oyununda sıkıntı olduğunu görüyorum. Bir an önce telafi etmemiz gerekiyor" dedi.