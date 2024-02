Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: \'Tur atladığımız için mutluyuz\'

Spor

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, tur atladıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Penaltılarda da genç kalecimiz Deniz bizi bir üst tura taşıdı" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Başakşehir, evinde karşılaştığı Hatayspor'u seri penaltı atışları sonucunda 4-3'lük skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu. Deprem felaketinde hayatını kaybedenlere baş sağlığı dileyerek sözlerine başlayan Atan, "Öncelikle elim felaketin üzerinde tam 1 sene geçti. Bugün maçımız oynadık. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza baş sağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Kalanlara baş sağlığı ve sabır diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Gerçekten maç önü duygusal anlar yaşadık. Bu vesile ile Volkan Hoca'ya da hem meslek taşı, arkadaşı ve Türk vatandaşı olarak teşekkür ediyorum. Türk halkına oradaki durumu iyi bir şekilde anlattı. Gerekli ihtiyaçlar konusunda bizi ve insanları uyardı. Oradaki duruşu ve ortaya koymuş olduğu karakter takdiri hak ediyordu. O yüzden ona ve değerli eşine teşekkür ediyorum. Maça gelecek olursak, Hatayspor oynaması zor bir takım. Aslında bugün oyuna çok girmek istemiyordum ama biraz bahsedecek olursak iyi bir maç olarak gireyim. Özellikle ilk yarısını tamamen kontrol ettiğimiz, ikinci golü bulabileceğimiz bir oyun oynadık. Çok memnunum, ilk yarıdan. İkinci yarıda fazla topu yönlendirmedik. Hatayspor uzun toplarla bizim takım boyunu uzatmaya çalıştı. Bunun sonucunda da bir tane gol yedik. Çok fazla pozisyon vermemize rağmen 90 dakika beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalarda bizim de pozisyonlarımız var ama son dakikalarda Hatayspor'un gole çok yaklaştığı bir pozisyon var. Penaltılarda da genç kalecimiz Deniz bizi bir üst tura taşıdı. Öncelikle oyuncularımı, sonra da Hatayspor futbolcularını ve Volkan Hoca'yı kutluyorum. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Davidson, bizim sezon başında da ve devre arasında da ilgilendiğimiz bir oyuncuydu"

Ara transfer döneminde oyuncu almanın zor olduğunu aktaran Çağdaş Atan, "Havuz çok fazla geniş olmuyor. Davidson, bizim sezon başında da ve devre arasında da ilgilendiğimiz bir oyunculardan bir tanesiydi. Bildiğimiz bir oyuncu olması bizim için avantaj. Alanyaspor'da 1 sene birlikte çalıştık. Ben sonra ayrıldım. Türkiye liginde yaptıkları ortada, Çin liginde ilk sezonunu şampiyonlukla bitirip 18 golle tamamladı. Çok iyi performans gösterdi. Davidson bizim bildiğimiz ve oyun tarzımıza uygun bir oyuncu. Dayanıklı, kapasitesi, yetenekli ve biri iyi olan bir oyuncu, orada alternatif oluşturmamız gerekiyordu. Diğer kanatta Deniz ve Serdar'ı düşünecek olursak bu tarafta Figueiredo ve Davidson'la alternatif oluşturduk. Bizim için önemli bir transferlerden biriydi. Ondan beklentimiz büyük. Benim istediğim ve çalıştığım bir transfer olması sebebiyle bizim üzerimizde de baskısı büyük olacak. Ondan gerekli performansı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Deniz'i Donnarumma'ya benzetiyorum"

Seri penaltı atışlarında 3 kurtarış yaparak çeyrek finale kalınmasında büyük rol oynayan 18 yaşındaki kaleci Deniz Dilmen ile ilgili ise, "Öncelikle 3 tane çok iyi kalecim var. Bizim ilk geldiğimiz zaman Muhammet sakatlandı. 4 ay kadar aramızda olmadı. Ondan sonrasında Volkan ve Deniz'le iyi geçirdik. Şu anda en üst seviyede oynamaya hazır kalecim var. Deniz yaş itibarıyla genç ve fiziği iyi olduğu için ben onu Donnarumma'ya benzetiyorum. Gerçekten dev gibi bunu penaltılarda da gördünüz. Bundan önceki iki kupa maçında çok iyi oynadı. Bugün topla ilişkileri iyiydi, topu oyuna iyi soktu. Ama kale içinde bizim ondan beklentimiz daha fazla. Ondan daha fazlası var. Ama geçen hafta babasının bir sağlık sorunu vardı. Kafasının dağınık olduğu ve maçın içerisinde o konsantrasyonunu toplayamadığını düşünüyorum. Benim bildiğim Deniz o golü yemezdi. Penaltılarda müthiş bir iş yaptı ve bizi çeyrek finale taşıdı. Emirhan da daha 19 yaşında. Baktığınız zaman Konyaspor maçında Berkay ile oynadık. O da 19 yaşında. Altyapıda Hamza var, Batuhan var. Hazırlamaya çalışıyoruz genç oyuncularımızı. Bir havuz oluşturmaya çalışıyoruz. Bir kulüp için çok önemli oyuncu yetiştirip satabilmek. Yönetimimiz akademiye çok önem veriyor. İlyas ve Ege Hoca var biliyorsunuz. Onlarla beraber çok iyi çalışıyoruz. Oradan da en kısa zamanda oyuncular yetiştirip hem uzun süre oynatıp maliyetleri düşürmek ya da bu oyuncuların performansını arttırıp, satabilmek peşindeyiz. Bundan sonraki yaptığımız transferde buna yönelik olacak" şeklinde konuştu.

"Benim en mutlu olduğumu şey 22 oyuncu ile rotasyon yapmamız"

Hafta sonu ligde oynanacak Galatasaray maçıyla ilgili ise Atan, "Bizim için her maç final. 10-12 haftadır her maçtan önce söylüyoruz. Hafta sonu çok önemli bir maç oynayacağız. Çünkü Trabzonspor ile aramızda şu an 4 puan fark var. Son 12-13 haftadır iyi bir performans gösteriyoruz. Oyun olarak da gerçekten belli bir seviyeye ulaştık. Benim en mutlu olduğum şey, 22 oyuncu ile rotasyon yapmamıza rağmen oyuna cevap verebilmeleri. Hafta sonu da bizim için final maçlarından biri olan bir lig maçı oynayacağız. Galatasaray ile olması ve şampiyonluk mücadelesini olması başka bir hikayesi olan bir maç. Bizim tek düşüncemiz kendi durumumuz. Ligde ve kupada sıralamayı yakalayıp Avrupa'ya kalabilmek" diye sözlerini sonlandırdı. - İSTANBUL