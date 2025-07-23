Başakşehir UEFA'da Cherno More ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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Başakşehir UEFA'da Cherno More ile Karşılaşıyor

23.07.2025 09:34
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İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Cherno More ile deplasmanda mücadele edecek.

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Bulgaristan temsilcisi Cherno More ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bulgaristan'ın Razgrad kentinde yer alan Ludogorets Arena'da oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

TRT 1'den naklen yayınlanacak mücadeleyi Bosna Hersekli hakem Luka Bilbija yönetecek.

Çağdaş Atan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı turuncu-lacivertli futbol takımı, büyük hedefler koyduğu 2025-2026 sezonunda çıkacağı ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak.

Rövanş karşılaşması, 31 Temmuz Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. UEFA organizasyonlarında ilk kez karşılaşacak iki takım arasında oynanacak müsabakaların sonucunda rakibine üstünlük sağlayan taraf, üçüncü eleme turuna yükselecek.

Başakşehir, yeni sezonda ilk resmi maçına çıkacak

İstanbul Başakşehir, 2025-2026 sezonundaki ilk resmi müsabakasını yarın Cherno More ile yapacak.

Turuncu-lacivertli takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 7-17 Temmuz'da Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde yaptığı kampta oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Almanya temsilcileri Eintracht Braunschweig ile 0-0 berabere kalan ve Fortuna Düsseldorf'u 1-0 yenen Başakşehir, Avusturya ekibi Reichenau'yu da 4-1 mağlup etti.

Bulgaristan ekipleriyle 3. randevu

Başakşehir, Avrupa kupalarında Bulgaristan temsilcilerine karşı 3. maçını oynayacak.

Turuncu-lacivertliler, 2017-2018 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Ludogorets ile 2 kez karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan maç 0-0 sonuçlanırken, Bulgaristan yapılan mücadeleyi ise Başakşehir 2-1 kazandı.

Yeni transferler listede

Başakşehir'in yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı 4 futbolcu, UEFA listesinde yer aldı.

Eldor Shomurodov, Davie Selke, Nuno da Costa ve Onur Bulut, teknik direktör Çağdaş Atan'ın görev vermesi halinde turuncu-lacivertli formayla ilk maçına çıkacak.

Başakşehir'in kadrosu

İstanbul Başakşehir'in Cherno More müsabakaları için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen

Defans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Leo Duarte, Festy Ebosele, Yağız Dilek

Orta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Ivan Brnic

Forvet: Davie Selke, Nuno da Costa, Eldor Shomurodov

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir UEFA'da Cherno More ile Karşılaşıyor - Son Dakika

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