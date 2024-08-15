Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi - Son Dakika
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Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 2-0 mağlup eden RAMS Başakşehir, play-off turuna yükseldi. İlk maçı da kazanan Başakşehir'in rakibi İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımı oldu.

15.08.2024 23:46
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UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 2-0 mağlup eden RAMS Başakşehir, play-off turuna yükseldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri, Piatek ve Pelkas attı.

İstanbul ekibi, rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı da 1-0 kazanmıştı.

Rakip St. Patricks

RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımı oldu.

Organizasyonun üçüncü eleme turunda Azerbaycan'ın Sabah takımını iki maçta da 1-0'lık sonuçlarla mağlup eden İrlanda ekibi, play-off turunda Başakşehir ile eşleşti.

Eşleşmenin ilk maçı 22 Ağustos Perşembe günü İrlanda'da, rövanşı ise 29 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Piatek, Avrupa kupalarındaki 4. golünü attı

RAMS Başakşehir'in Polonyalı golcüsü Piatek, Avrupa kupalarında turuncu-lacivertli formayla 4. golünü Iberia Tiflis karşısında attı.

Piatek, mücadelenin 50. dakikasında yaptığı kafa vuruşuyla takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Dimitris Pelkas'ın ilk gol sevinci

RAMS Başakşehir'in Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında ilk kez gol sevinci yaşadı.

Pelkas, mücadelenin 61. dakikasında kullandığı frikikte fileleri havalandırdı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da karşılaşmayı izledi

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da izledi.

Hacıosmanoğlu karşılaşmayı, TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile takip etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi - Son Dakika

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