Manisa BBSK Başkanı Emre Hasgör, Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan\'ın sözlerine cevap verdi

Spor

Manisa BBSK Başkanı Emre Hasgör, aralarında tesis krizi yaşandığı Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan'ın, "Kulübün adını Rize Fındıklı spor yaparım Manisa'dan çekilirim" sözlerine, " Manisaspor'a ve Manisalılara hakaret etmeye çalışıyorlar ama ben burada olduğum sürece hakaret ettirmem" diye cevap verdi.

Manisaspor başkanlığının ardından uzun yıllar sonra yaklaşık 1.5 önce Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanlığına seçilen Emre Hasgör basın mensuplarıyla buluştu. Manisa BBSK'nın amatör bir kulüp olduğunu ve belediye bütçesinin imkanlarıyla halka hizmet ettiğini kaydeden Hasgör, basın mensuplarının sorularını da cevaplandırdı. Başkan Hasgör özellikle aralarında tesis krizinin yaşandığı Manisa FK, Manisa FK'nın altyapı oyuncuları ve bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazanan Manisa BBSK Basketbol takımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Manisaspor'a ve Manisalılara hakaret etmeye çalışıyorlar ama ben burada olduğum sürece ettirmem"

Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan'ın yaşadıkları tesis krizi nedeniyle "Kulübün adını Rize Fındıklıspor yaparım Manisa'dan çekilirim" sözlerinin sorulması üzerine Başkan Emre Hasgör, "Futbolun içinden geldiğim için bu sorular çok normal ama bir amatör spor kulüp başkanıyım. Çocuklara, gençlere hizmet eden bir kulüp başkanıyım ama aynı zamanda da çok iyi bir Manisaspor başkanıyım. Bunlar çok komik açıklamalar. Aslında bunlar 15 yıllık ürünün cevapları. Fındıklıspor da yaparlar, Polatlıspor da yaparlar. 1994 yılında rahmetli Adil Aygül tarafından kurulan kulübün futbol takımının geldiği durumlar hepimizin içini acıtıyor. Orada bir cümle daha gördüm kaile almıyorum ama Manisaspor'la ilgili bir cümle. Manisaspor benim için çok değerli. Bugüne kadar sportif nezaketi sağlayarak devam etmeye çalışıyordum ama çok da sportif nezaketin sağlanacağı bir durum değil. Aslında bu konuşmaların başı bir önceki dönem belediye başkanı demeye bile utandığım biri, Manisaspor'u bu hale getiren, bana dediğini düşünüyorum. Bunun başı var 15 senedir bu işleri dizayn edenler var. 15 sene başka düzen oluşturmuş ve sportif düzen dışına çıkmışlar. Manisaspor'u öyle kendini bilmezlere yedirmem. Önceki dönem belediye başkanına da söylüyorum sokak başlarında konuşuyormuş. Aziz Nesin'in bir Zübük karakteri vardır ben onu ona benzetiyorum. Onun Manisa'da sporu getirdiği halleri hepimiz görüyoruz. Manisa halkının parasıyla, Manisa halkının verdiği vergilerle tesise çökmüşler, oturdukları masa bile belediyenin masası ve oradan Manisaspor'a ve Manisalılara hakaret etmeye çalışıyorlar ama ben burada olduğum sürece hakaret ettirmem. Defalarca söylüyorum, bir önceki dönem belediye başkanı yüzünden bu hallerdeyiz. Kentimizin geldiği durum bu. Biz bunları çözmek için varız. Aslında konu Manisaspor olduğu zaman çok sinirleniyorum. Çok emekler verildi ve bugün tesislere giderseniz üzülür ağlarsınız. Aşevinden bile yemek verilmeyen futbol takımının tesisi ve bir tarafta da lüks tesislerde yaşanan bir düzen burası. O lafları söyleyen arkadaşı kaile almıyorum. Manisalılara sesleniyorum. Ellerinde bir tek şey kaldı o da Manisalı altyapı çocuklarını kullanmak istiyorlar. Dertleri kendi dertleri. Onlara istedikleri ücreti versek bugün bırakırlar. Bizim Manisa FK ile hiçbir ilişkimiz yok, o kulübü bize vermek isteseler de hiçbir işimiz yok. Sonuçlarına katlanacaklar. Manisalıları ezmenin, Manisa halkına zarar vermenin, Manisa'nın kurumlarına zarar vermenin sonuçlarına katlanacaklar. Kendilerini başka yerde görüyorlar ama hiçbir şeyden korkmam. Ben Manisalıyım ve sonuna kadar da bu işin takipçisi olacağım. Bu konuyla ilgili bölüm hepimizi üzen noktalar. Kendine Fındıklıspor diyen biri konuşuyor ne zannediyorsun kendini. Bu halkın bu memleketin takımı senden korkar mı?" dedi.

"Altyapı çocukları bize emanet"

Manisa FK altyapısındaki çocuklarla ilgili olarak da konuşan Hasgör, okullar kapanan kadar servislerin, yemeklerin aynı şekilde devam edeceğini ama bununla ilgili olarak Manisalıların emaneti olan çocukları mağdur etmeyeceklerini söyledi.

"Basketbolun bütçesini dörtte bir düşürdük"

Bu sene Basketbol Süper Ligi'nde gösterdiği performansla Avrupa kupalarında oynamayı garantileyen Manisa BBSK Erkek Basketbol Takımı ile ilgili de konuşan Emre Hasgör, "Basketbol kulübü yine tamamen kamu kaynaklarıyla yapılmış bir organizasyon. Biz bu bütçeyi düşürdük. Dörtte birlere düşürdük. Sonucuna bakarız. Basketbol bir eğlence benim de çok dahil olduğum bir durum değil ama elimizde yönetmemiz gereken bir organizasyon var. Halkın çok sevdiği bir aile organizasyonu. Futbol odaklı olmamıza rağmen hoşumuza gidiyor. Bütçe tamamen belediye kaynaklarıyla yapılmış bir bütçe ama artık öyle olmayacak. Genç bir yönetim kurulu var orada. Kendi finans kaynaklarımızla yapacağız. Şampiyonlar Ligi'ne katılır mıyız, katılırız ama daha o bütçeyi oluşturamadık. Beli bölümünü oluşturduk. Arkadaşlarımız kombine, reklam satıyor. Hoş bir şey olsun. Biz de oradan alalım basketbola para yatıralım. Basketbolu da yapacağız ama kendi bütçemizle yapacağız. İki sene de 7.5 milyon Dolar para harcanmış bu kulübe bomboş elimizde bir tane oyuncumuz yok, altyapımız yok sadece elimizde basketbol topları var. Yönetici arkadaşlarımı çok çalışıyor ben de çok çalışıyorum. Bir görev aldığınızda bunu çok iyi yapmanız gerekiyor. İnanın açıkçası bir kulüp başkanlığını hayatımdan çıkarmıştım çünkü çok üzülmüştüm gelinen nokta öncesinde. Bir daha girmeyeceğim demiştim. Ama hayat bizi bu işlerin içinden çıkarmıyor. Küçük bir bütçeyle mücadele edeceğiz. Şehrimizi böyle temsil edeceğiz. Belki küme düşeceğiz belki play-off oynayacağız ama bütçeyi kendi emeklerimizle, Manisalılara kombine satarak arkadaşlarımızdan reklam alarak bu şekilde yapacağız. Daha zevkli olacak. Orası bir grup elit insanın değil, halkın hep beraber girdiği bir yer olacak. Ben de yeni yeni tanıyorum basketbolu. Bazen futbol yorumları yapıp komik durumlara düşüyoruz ama bu işin içinde basketboldan çok iyi anlayan yöneticilerimiz var. İyi bir spor yöneticisi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA