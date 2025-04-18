Başkanı yalancı çıkardı! Immobile'den Beşiktaşlıları küplere bindirecek paylaşım - Son Dakika
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Başkanı yalancı çıkardı! Immobile'den Beşiktaşlıları küplere bindirecek paylaşım

Başkanı yalancı çıkardı! Immobile\'den Beşiktaşlıları küplere bindirecek paylaşım

Beşiktaş'ın sezon sonunda yollarını ayırmak istediği ve Başkan Serdal Adalı'nın "Ayrılacağını düşünüyoruz" dediği Ciro Immobile, siyah-beyazlı takımda kalmak istiyor. Konuyla ilgili çarpıcı bir paylaşım yapan 35 yaşındaki İtalyan golcü, "Sezonun geri kalan kısmı için motiveyim ve gelecek yıl adına daha da motiveyim" ifadelerine yer verdi.

18.04.2025 23:09
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Beşiktaş'ın sezon sonunda yollarını ayırmak istediği İtalyan futbolcusu Ciro Immobile, takımda kalmak istiyor. Siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı'nın da canlı yayında takımda düşünmediğini dile getirdiği tecrübeli golcü, bunun üzerine dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

ADALI, "AYRILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ" DEMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Immobile için, "3 futbolcuyla ilgileniyoruz ve üzerinde çalışıyoruz. 8 olursa, birileri gitmeden ihtimali yok. 50 milyon euro verip, oyuncuları göndermem! Makul şekilde gidecek oyuncular da var. Immobile gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil. Aldığımız geri dönüşlere göre Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz" demişti.

IMOOBILE, TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

Serdal Adalı'nın bu açıklamasının ardından İtalya'dan Immobile için yeni bir haber geldi. Ünlü gazeteci Di Marzio, 35 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş'taki sözleşmesi bitene kadar takımda kalmak istediğini yazdı. İtalyan golcüden de bu haberi doluyan bir hamle geldi.

AÇIKLAMA DAHİ YAPTI: GELECEK YIL ADINA DAHA DA MOTİVEYİM

35yaşındaki Immobile, bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Immobile, açıklamasında, "Beşiktaş forması benim için çok büyük bir anlam taşıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında, büyük bir heyecan ve mutlulukla İstanbul'a geldim. Sezonun geri kalan kısmı için motiveyim ve gelecek yıl adına daha da motiveyim. Böylesine köklü ve saygın bir kulübün parçası olmak, her gün bana ekstra motivasyon sağlıyor. Tek isteğim, Beşiktaş için mücadele etmek ve bu kutsal formayı en iyi şekilde temsil etmek" ifadelerini kullandı.

IMMOBILE'NİN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Lazio'dan kadrosuna kattığı Immobile, bu sezon siyah-beyazlı formayı 36 maçta giydi. Immobile, bu karşılaşmalarda 15 gol attı ve 3 asist yaptı. 35 yaşındaki İtalyan golcünün takımıyla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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Ciro Immobile, Serdal Adalı, Beşiktaş, İtalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkanı yalancı çıkardı! Immobile'den Beşiktaşlıları küplere bindirecek paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Bulent Cebeci:
    Paramın tamamını almadan bir yere gitmem demiş ! 84 0 Yanıtla
  • Efem0909:
    35 yaşındaki adama kim 6 milyon Euro yani 250 milyon TL versin millet 2-3 milyona ev alamıyor bunlar yılda 250 milyon kazanıyor Beşiktaşa bir faydasıda yok yazık günah Ülkenin parası boşu boşuna yurt dışına gidiyor 2 yıl için 500 milyon lira 59 0 Yanıtla
  • bindokuzyüzüç semih:
    kadro dışı bırakın şunu zaten sahada tamamen zarar 33 3 Yanıtla
  • Mahirkral1988!:
    hahhh hayırlı olsun kol gibi bu da girdi bize ..yazık ya ne hallere düştük 33 0 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    parasını bırakıp niye gitsin ya onu alanlar düşünecek.. 21 0 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    böyle futbolcunun anlından öpülür helal olsun 1 kuruşunu bırakma. 12 1 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    Adam hazır sağmalık bir inek bulmuş gider mi hiç. 8 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ÜSTE PARA ALMADAN GIDER MI, KIM PARA VERIR YARISI PENALTIDAN OLMAK UZERE 12 GOL ATAN 8TAŞ SANTRFORUNA. NE OLDU 8TAŞ LILAR BIR GALATASARAY MACINDA DUNYANIN EN IYI 3 GOLCÜSÜ ILAN ETMİŞTİNİZ 5 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    bundan baskan olmazzzz 1 0 Yanıtla
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