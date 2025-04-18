Başkanı yalancı çıkardı! Immobile\'den Beşiktaşlıları küplere bindirecek paylaşım

Beşiktaş'ın sezon sonunda yollarını ayırmak istediği İtalyan futbolcusu Ciro Immobile, takımda kalmak istiyor. Siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı'nın da canlı yayında takımda düşünmediğini dile getirdiği tecrübeli golcü, bunun üzerine dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

ADALI, "AYRILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ" DEMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Immobile için, "3 futbolcuyla ilgileniyoruz ve üzerinde çalışıyoruz. 8 olursa, birileri gitmeden ihtimali yok. 50 milyon euro verip, oyuncuları göndermem! Makul şekilde gidecek oyuncular da var. Immobile gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil. Aldığımız geri dönüşlere göre Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz" demişti.

IMOOBILE, TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

Serdal Adalı'nın bu açıklamasının ardından İtalya'dan Immobile için yeni bir haber geldi. Ünlü gazeteci Di Marzio, 35 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş'taki sözleşmesi bitene kadar takımda kalmak istediğini yazdı. İtalyan golcüden de bu haberi doluyan bir hamle geldi.

AÇIKLAMA DAHİ YAPTI: GELECEK YIL ADINA DAHA DA MOTİVEYİM

35yaşındaki Immobile, bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Immobile, açıklamasında, "Beşiktaş forması benim için çok büyük bir anlam taşıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında, büyük bir heyecan ve mutlulukla İstanbul'a geldim. Sezonun geri kalan kısmı için motiveyim ve gelecek yıl adına daha da motiveyim. Böylesine köklü ve saygın bir kulübün parçası olmak, her gün bana ekstra motivasyon sağlıyor. Tek isteğim, Beşiktaş için mücadele etmek ve bu kutsal formayı en iyi şekilde temsil etmek" ifadelerini kullandı.

IMMOBILE'NİN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Lazio'dan kadrosuna kattığı Immobile, bu sezon siyah-beyazlı formayı 36 maçta giydi. Immobile, bu karşılaşmalarda 15 gol attı ve 3 asist yaptı. 35 yaşındaki İtalyan golcünün takımıyla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.