Basketbol: FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri - Son Dakika

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Aleksandar Glisic (Sırbistan), Lorenzo Baldini (İtalya)

Türkiye: Larkin 16, Melih Mahmutoğlu 15, Metecan Birsen 12, Samet Geyik, Oğuz Savaş 6, Furkan Haltalı 4, Buğrahan Tuncer 10, Doğuş Özdemiroğlu, Okben Ulubay 2, Sadık Emir Kabaca 2, Erten Gazi

Yunanistan: Larentzakis, Moraitis 10, Agravanis 22, Papanikolaou 8, Papagiannis 21, Sloukas 9, Gontikas, Kalaitzakis 3, Kouzeloglou 3, Mouratos, Gkikas

1. Periyot: 15-17

Devre: 33-36

3. Periyot: 46-62

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu dördüncü maçında Yunanistan'a 76-67 yenildi.

Pota altında iyi savunmayla başlayan A Milli Takım, savunma ribauntlarında da başarılı oldu ve 3. dakikada 5-0 üstünlük yakaladı. Tempoyu düşüren Yunanistan, daha iyi savunma yaparak üstünlüğü eline aldı ve 1. periyodu 17-15 önde geçti.

Türkiye maçın ikinci periyoduna da iyi başladı ve 7-0'lık seriyle 13. dakikada skoru lehine (22-17) çevirdi. Hücumlardan boş dönmeye başlayan milliler karşısında Yunanistan 5-0'lık seri yakaladı ve 15. dakikada Kalaitzakis'in üç sayılık basketiyle 22-22 beraberliği yakaladı. Pota altında Papagiannis'i savunmakta zorlanan Türkiye, son dakikada rakibinin üst üste üç sayılık basketlerine engel olamadı ve soyunma odasına 36-33 geride gitti.

Maçın ikinci yarısına Melih'in üst üste iki üç sayılık basketiyle başlayan A Milli Takım, 22. dakikada 41-41 beraberliği yakaladı. Alan savunması yapan Türkiye karşısında dış atışlarda etkili olan Yunanistan, Agravanis'in üç sayılık basketiyle 27. dakikada 10 sayılık fark yakaladı: 44-54. Rakibinin alan savunması karşısında zorlanan ve dış atışlara yönelen milli takım oyundan giderek düştü. Yunanistan bu periyotta 6 adet üç sayılık basketle periyot sonunda 16 sayılık üstünlük (46-62) yakaladı.

A Milli Takım son periyoda taraftarlarının büyük desteğiyle moralli başladı. İyi savunma yapan milli takım, 4,5 dakikada 14-0'lık seri yakaladı. İçeriden ve dışarıdan sayı bulan milliler, Melih'in üç sayılık basketiyle 35 dakikada 62-60 ile farkı 2 sayıya indirdi. Dışarıdan tekrar sayı bulmaya başlayan Yunanistan, Larkin'in kritik top kaybı sonrası Agravanis ile üç sayılık basket üretti. Papagiannis'e yapılan faul sonrası Melih'in sert tepkisiyle bir de teknik faul kazanan Yunanistan 3 atışı da sayıya çevirerek son dakikaya 73-65 önde girdi. A Milli Takım, karşılaşmadan 76-67 mağlup ayrıldı.