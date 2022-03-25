Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

25.03.2022 13:53
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Bilbao kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu Türk temsilcisi TOFAŞ'ın rakibi, Lenovo Tenerife oldu.

İlk maçına deplasmanda çıkacak TOFAŞ, turu geçmesi halinde ise yarı finalde Hapoel U-NET Holon ile SIG Strasbourg arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Çeyrek final maçları, 5 Nisan'da başlayacak. İki galibiyete ulaşan takımlar, 6-8 Mayıs'ta Bilbao'da düzenlenecek Dörtlü Final'e katılma hakkı kazanacak.

Kupada eşleşmeler şu şekilde:

BAXI Manresa (İspanya) - Unicaja Malaga (İspanya)

Lenovo Tenerife (İspanya) - TOFAŞ (Türkiye)

Hapoel U-NET Holon (İsrail) - SIG Strasbourg (Fransa)

U-BT Cluj-Napoca (Romanya) - MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya)

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Şampiyonlar Ligi, Strasbourg, İspanya, Lenovo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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