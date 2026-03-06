Basketbol Liglerinde Bu Hafta Programı - Son Dakika
Basketbol Liglerinde Bu Hafta Programı

06.03.2026 09:08
Türkiye basketbol liglerinde 21. hafta maçları ve kadınlar ligi play-offları oynanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 21, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 27. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Normal sezonu tamamlanan Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise play-off çeyrek final müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

20.0 Beşiktaş GAİN-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Beşktaş Akatlar)

Yarın:

13.00 Galatasaray MCT Technic-Türk Telekom (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

15.30 Aliağa Petkimspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (ENKA)

18.00 Bahçeşehir Koleji-Bursaspor Basketbol (Sinan Erdem)

8 Mart Pazar:

13.00 Trabzonspor-Karşıyaka (Hayri Gür)

15.30 TOFAŞ-Safiport Erokspor (TOFAŞ)

18.00 Fenerbahçe Beko-Mersinspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

9 Mart Pazartesi:

20.00 Glint Manisa Basket-Anadolu Efes (Muradiye)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final

Bugün:

13.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın (Sinan Erdem)

15.00 Çimsa ÇBK Mersin-Beşiktaş BOA (Servet Tazegül)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

17.00 Finalspor-Kipaş İstiklalspor (TOFAŞ)

Yarın:

14.45 Fenerbahçe Koleji RAMS-Gaziantep Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.30 Çayırova Belediyesi-OGM Ormanspor (Çayırova)

8 Mart Pazar:

13.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Cemefe Gold Haremspor (Selçuklu Belediyesi)

14.45 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

16.30 MKE Ankaragücü Basketbol-iLab Basketbol (TOBB ETÜ)

18.15 Göztepe-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Altındağ Atatürk)

9 Mart Pazartesi:

20.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Darüşşafaka Lassa (Gazanfer Bilge)

Kaynak: AA

Basketbol

