Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 28. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off yarı final, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise play-off final serisi başlayacak.
Liglerde haftanın programı şöyle:
Bugün:
18.00 Manisa Basket Divissa- Galatasaray (Özlem Mostem)
Yarın:
13.00 Mersinspor- Bursaspor Yörsan (Servet Tazegül)
15.30 Aliağa Petkimspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Enka)
18.00 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)
4 Mayıs Pazar:
18.00 Darüşşafaka Lassa-Semt77 Yalovaspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
5 Mayıs Pazartesi:
18.00 Anadolu Efes- Beşiktaş Fibabanka (Basketbol Gelişim Merkezi)
20.30 Türk Telekom-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ankara)
6 Mayıs Salı:
19.00 Fenerbahçe Beko- Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Ligde yarın başlayacak play-off yarı final serisinde 2 maç kazanan takım finale kalacak. İlk maçların programı şöyle:
Yarın:
15.00 Esenler Erokspor-Çayırova Belediyespor (Ahmet Cömert)
4 Mayıs Pazar:
20.30 MKE Ankaragücü Ikon Menkul- Konya Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
Ligde play-off final serisi yarın başlayacak ve 3 maç kazanan takım şampiyon olacak.
Yarın:
17.30 JM Çanakkale Belediyespor-Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor (Anafartalar)
5 Mayıs Pazartesi:
18.30 JM Çanakkale Belediyespor-Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor (Anafartalar)
8 Mayıs Perşembe:
19.00 Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor-JM Çanakkale Belediyespor (Yıldırım Beyazıt)
Son Dakika › Spor › Basketbol Liglerinde Play-off Heyecanı - Son Dakika
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