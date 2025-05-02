Basketbol Liglerinde Play-off Heyecanı - Son Dakika
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Spor

Basketbol Liglerinde Play-off Heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta maçları ve play-off serileri başlıyor.

02.05.2025 11:12
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 28. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off yarı final, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise play-off final serisi başlayacak.

Liglerde haftanın programı şöyle:

Bugün:

18.00 Manisa Basket Divissa- Galatasaray (Özlem Mostem)

Yarın:

13.00 Mersinspor- Bursaspor Yörsan (Servet Tazegül)

15.30 Aliağa Petkimspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Enka)

18.00 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)

4 Mayıs Pazar:

18.00 Darüşşafaka Lassa-Semt77 Yalovaspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

5 Mayıs Pazartesi:

18.00 Anadolu Efes- Beşiktaş Fibabanka (Basketbol Gelişim Merkezi)

20.30 Türk Telekom-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ankara)

6 Mayıs Salı:

19.00 Fenerbahçe Beko- Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Ligde yarın başlayacak play-off yarı final serisinde 2 maç kazanan takım finale kalacak. İlk maçların programı şöyle:

Yarın:

15.00 Esenler Erokspor-Çayırova Belediyespor (Ahmet Cömert)

4 Mayıs Pazar:

20.30 MKE Ankaragücü Ikon Menkul- Konya Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

Ligde play-off final serisi yarın başlayacak ve 3 maç kazanan takım şampiyon olacak.

Yarın:

17.30 JM Çanakkale Belediyespor-Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor (Anafartalar)

5 Mayıs Pazartesi:

18.30 JM Çanakkale Belediyespor-Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor (Anafartalar)

8 Mayıs Perşembe:

19.00 Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor-JM Çanakkale Belediyespor (Yıldırım Beyazıt)

Kaynak: AA

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