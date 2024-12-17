Basketbol yıldızı Janis Timma'nın, yaşamına son verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Basketbol yıldızı Janis Timma'nın, yaşamına son verdi

Geniş Video İzle

Letonya'lı basketbol yıldızı Janis Timma'nın cansız bedeni, Moskova'da bir apartman kompleksinin merdiven boşluğunda bulundu. İlk belirlemelere göre 32 yaşındaki sporcunun ölüm nedeni intihar olarak açıklandı. Timma, Zenit Saint Petersburg ve Orlando Magic gibi önemli takımlarda oynayarak NBA yıldızı olmuştu.

17.12.2024 17:08  Güncelleme: 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

32 yaşındaki basketbol yıldızı Janis Timma, Moskova'da intihar ederek yaşamına son verdi.

Letonya'lı basketbol yıldızı Janis Timma'nın cansız bedeni, Moskova'da bir apartman kompleksinin merdiven boşluğunda bulundu. İlk belirlemelere göre 32 yaşındaki sporcunun ölüm nedeni intihar olarak açıklandı.

Zenit Saint Petersburg ve Orlando Magic gibi önemli takımlarda oynayan NBA yıldızı, Ukrayna'nın işgaline rağmen Putin'in Rusya'sında oynama kararı alması nedeniyle yoğun eleştiriler almıştı. Timma, bu eleştirilere "Bu benim kararım ve bunda yanlış bir şey görmüyorum. Ben basketbol oynuyorum ve kendi hayatımı yaşıyorum" diye yanıt vermişti.

Sporcunun ölümü, 2020'de evlenip bu yıl boşandığı eski eşi Anna Sedokova'nın doğum gününde gerçekleşti. Yerel medyaya göre, Timma'nın cesedi bulunduğunda yanında Sedokova'dan gelen bir mesaj içeren telefon vardı.

Ukraynalı oyuncu ve şarkıcı Sedokova, Instagram'da duygusal bir mesaj paylaşarak takipçilerinden küçük çocuğunu bu haberden uzak tutmalarını istedi: "Bir çocuğum var, o küçük ve bunların hiçbirini bilmesine gerek yok. Sadece çocuğumu bu bilgilerden korumak zorundayım."

1992 doğumlu Janis Timma, kariyerine Letonya'da başladı ve Avrupa'nın üst düzey liglerinde oynadı. 2013 NBA Draft'ında Memphis Grizzlies tarafından seçilen başarılı basketbolcu, kariyeri boyunca birçok önemli takımda forma giydi.

Basketbol yıldızı Janis Timma'nın, yaşamına son verdi
Basketbol yıldızı Janis Timma'nın, yaşamına son verdi
Basketbol yıldızı Janis Timma'nın, yaşamına son verdi
Basketbol yıldızı Janis Timma\'nın, yaşamına son verdi

Saint Petersburg, Orlando Magic, 3-sayfa, Moskova, Letonya, Dünya, Rusya, Yaşam, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol yıldızı Janis Timma'nın, yaşamına son verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • V. A.:
    salak mısınız abi niye ölüyor, öldürüyorsunuz.. yaşayın sağlıklı uzun yıllar.. fakir bile olsan hasta bile olsan yaşa. mücadele et.. 0 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Neden?? Sebep 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:22 TDD Başkanı Kanak: Suriye’nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış TDD Başkanı Kanak: Suriye'nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış
17:17 Ameliyata alınan Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur’dan açıklama var Ameliyata alınan Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'dan açıklama var
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
00:05 Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı
23:55 Okan Buruk’tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
23:54 Suriye’de PKK’yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok Suriye'de PKK'yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok
23:41 Galatasaray’dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım Galatasaray'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım
23:32 Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi
23:27 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 19:46:40. #1.12#
SON DAKİKA: Basketbol yıldızı Janis Timma'nın, yaşamına son verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.