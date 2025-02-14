Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı

ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko- Galatasaray karşılaşmasında sahaya yabancı maddeler atıldı. Taraftarların uyarıları dikkate almaması üzerine 4. çeyrekte sarı kırmızı oyuncular ve hakemler soyunma odasının yolunu tuttu.
Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Galatasaray ile Fenerbahçe Beko takımları 11 Nisan Spor Salonu'nda karşılaştı. Maçta ortalık bir anda karıştı.
Maçın 4. çeyreğinde sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle anons yapıldı. 3. anons sonrası da durum değişmeyince Galatasaraylı oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti.
Yabancı maddelerin atıldığı tarafta bulunan sarı lacivertli taraftarlar salondan çıkarıldı. 4. çeyrekte bitime 8.15 kala karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Fenerbahçe Beko-Galatasaray'ı 89-74 yenerek finale yükseldi.
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