Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı - Son Dakika
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Spor

Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı

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Basketbolda ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko-Galatasaray karşılaşmasında tansiyon yükseldi. Sahaya atılan yabancı maddeler sonrası maçın 4. çeyreğinde Galatasaraylı oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti.

14.02.2025 22:16  Güncelleme: 22:31
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ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko- Galatasaray karşılaşmasında sahaya yabancı maddeler atıldı. Taraftarların uyarıları dikkate almaması üzerine 4. çeyrekte sarı kırmızı oyuncular ve hakemler soyunma odasının yolunu tuttu.

Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNDE ORTALIK KARIŞTI

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Galatasaray ile Fenerbahçe Beko takımları 11 Nisan Spor Salonu'nda karşılaştı. Maçta ortalık bir anda karıştı.

Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı

SOYUNMA ODASINA GİTTİLER

Maçın 4. çeyreğinde sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle anons yapıldı. 3. anons sonrası da durum değişmeyince Galatasaraylı oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti.

Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı

MAÇ KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Yabancı maddelerin atıldığı tarafta bulunan sarı lacivertli taraftarlar salondan çıkarıldı. 4. çeyrekte bitime 8.15 kala karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Fenerbahçe Beko-Galatasaray'ı 89-74 yenerek finale yükseldi.

Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı
Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı

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Son Dakika Spor Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • RAMAZAN KARAMAN:
    fenerli yöneticiler gurur duysun sporu ne duruma getirdiklerine yaptıkları açıklamalar taraftarları kışkırtı sonuç ortada yazıklar olsun... 42 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    GEL BAKALIM DÖNERBAHCE SENİNDE İÇİNDEN GEÇELİM KUPASI ÖYLE ALALIM :)) 29 5 Yanıtla
  • ferhat eser:
    BEŞİKTAŞA RAKİP OLACAKLAR YA KUPADA KUDURUYOLAR HAHAHAHA :))) 15 6 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Her branşta her spor dalında eziyoruz Galatasaray ı beter ol Galatasaray 0 17 Yanıtla
  • Burak:
    bu ferhat şahsı bjekeden bile daha küçük bu kadar eziğini görmemiştim :D 16 1 Yanıtla
  • AlexArda:
    6sye goyduk, şimdi de 8taşla eşleştirdiler bizi üst üste goymaya devam edelim diye ahhahahaaaa 7 8 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    G5 VE FB HER YERDE AYNI. SADECE KAZANMAYA ODAKLI DURUŞU OLMAYAN CAMİALAR. TARAFTARINDAN NE BEKLİYORSUN. İYİ Kİ BEŞİKTAŞLIYIM. 1 7 Yanıtla
  • AlexArda:
    6sye goyduk, 8taşın ferhatına yani vejnaka da vııııjıjt diye kayacağız hahahhaaa 1 4 Yanıtla
  • Ahmet Talha Atabey:
    Ali Koç talimat vermiş 6s ye. maçtan çekilin demiş. 2 3 Yanıtla
  • Mahmut GÜNAY:
    İnsanda biraz edep olur sporu bile savaş alanına çevirdiniz. Sahaya yabancı madde atanları suçlama yerine kulüpleri alaycı şekilde eleştirdiginizi sanıyorsunuz. Sizlerde kabahat yok kabahat sizleri bu şekilde yetiştiren ailelerimiz ve çevrenizde bulunan insanlarda. Ayıptır yazdıklarınızı salim kafayla tekrar okursanız daha iyi anlarsınız . 1 0 Yanıtla
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