Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı

Mahmut GÜNAY:

İnsanda biraz edep olur sporu bile savaş alanına çevirdiniz. Sahaya yabancı madde atanları suçlama yerine kulüpleri alaycı şekilde eleştirdiginizi sanıyorsunuz. Sizlerde kabahat yok kabahat sizleri bu şekilde yetiştiren ailelerimiz ve çevrenizde bulunan insanlarda. Ayıptır yazdıklarınızı salim kafayla tekrar okursanız daha iyi anlarsınız .