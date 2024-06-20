Basketbolda sezon sona erdi, şampiyonlar belli oldu - Son Dakika
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Basketbolda sezon sona erdi, şampiyonlar belli oldu

Basketbolda Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Avrupa'da şampiyonlar belli oldu.

20.06.2024 12:39
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Basketbolda Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Avrupa'da şampiyonlar belli oldu.

Dünyanın bir numaralı basketbol organizasyonu NBA ile Avrupa'nın önde gelen liglerinde şampiyonlar kupalarına kavuştu.

Avrupa'da sezon eylülün son haftasında başlarken, NBA'de ekim ayında ilk maçlar oynandı. NBA'de yaklaşık 9 ay süren zorlu sezonda Boston Celtics, 16 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı. Final serisinde Dallas Mavericks'i 4-1'le geçen Celtics, 18. şampiyonluğunu yaşadı ve NBA'de en fazla kupa kazanan takım ünvanın tek başına sahibi oldu.

Türkiye'de zafer Fenerbahçe'nin

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mutlu sona Fenerbahçe Beko ulaştı.

Sarı-lacivertliler, play-off final serisinde Anadolu Efes'le karşılaştı. Avrupa'nın en kaliteli liglerinden biri olarak gösterilen Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, final serisinde Anadolu Efes'e 3-1 üstünlük sağlayarak tarihindeki 11. şampiyonluğu elde etti.

Panathinaikos, Ataman yönetiminde tarih yazdı

Avrupa basketboluna bu sezon damga vuran takım, Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos oldu.

Tecrübeli başantrenör yönetiminde THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde de müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Final serisinde en büyük rakibi Olympiakos'la karşılaşan Panathinaikos, ilk 2 maç sonunda 2-0 geriye düştü.

Buna rağmen taraftarına şampiyonluk sözü veren Ergin Ataman, takımının seriyi 3-2 kazanmasını sağladı ve kariyerine Yunanistan Ligi şampiyonluğunu da ekledi.

Real Madrid'ten rahat şampiyonluk

Avrupa'nın en kaliteli basketbol ligi olarak gösterilen İspanya Ligi'nde Real Madrid rahat bir şampiyonluk kazandı.

Play-off'ta maç kaybetmeyen Real Madrid, final serisinde de UCAM Murcia'yı 3-0'la geçti ve 15. şampiyonluğunu yaşadı.

İtalya'da şampiyon değişmedi

İtalya'da bu sezon da şampiyon değişmedi ve AX Armani Exchange Milan zafere ulaştı.

Play-final serisinde Virtus Bologna'yı 3-1 yenen AX Armani Exchange Milan, üst üste 3, toplamda da 31. şampiyonluğunu elde etti.

Bayern Münih 5 yıllık hasreti bitirdi

Almanya'nın en köklü kulüplerinden Bayern Münih, 5 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi.

Ligin play-off final serisinde iki Avrupa Ligi takımı Bayern Münih ile Alba Berlin karşılaştı. Rakibini 3-1'le geçen Bayern Münih, 2019'dan sonra ilk şampiyonluğunu aldı. Bavyera ekibi toplamda da 6. şampiyonluğunu yaşadı.

Monaco'dan üst üste ikinci şampiyonluk

Fransa Süper Ligi'ne son yıllardaki yatırımlarıyla Monaco damga vuruyor.

Basketbola büyük bir yatırım yapan Monaco, son 2 yılın şampiyonu olmayı başardı. Bu sezon finalde Avrupa Kupası şampiyonu Paris Basket'le karşılaşan Monaco, rakibi karşısında seriyi 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Kızılyıldız, Obradovic'in Partizan'ına kupa vermedi

Avrupa'nın en ateşli basketbol taraftarlarına sahip ülkelerden biri olan Sırbistan'daki büyük rekabette Kızılyıldız, Partizan'a bu sezon büyük üstünlük kurdu.

Avrupa basketbolunun efsanesi olarak kabul edilen başantrenör Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan, Adriyatik Ligi'nde Kızılyıldız'a final serisinde direnemedi. Seriyi 3-0 kazanan Kızılyıldız, ligde 7. şampiyonluğuna ulaştı ve rakibini yakaladı.

İki takımın Sırbistan Ligi'ndeki final serisine ise yaşanan tribün olayları damga vurdu. Partizan'ın sahasında oynanan serinin ikinci maçında ev sahibi takım tribünlerinden kaynaklanan olaylar çıktı. Tribünler boşaltıldıktan sonra Partizan sahaya çıkmadı ve Sırbistan Basketbol Federasyonu, Kızılyıldız'ı hükmen galip ilan ederek şampiyon olduğunu açıkladı.

Sezon içinde Sırbistan Süper Kupası'nı da Partizan'ı yenerek kazanan Kızılyıldız, yılı üç kupayla tamamladı.

Rytas, Zalgiris'i devirdi

Avrupa basketbolunun önemli ülkelerinden Litvanya'da Rytas, güçlü rakibi Zalgiris'i geçerek şampiyonluğa ulaştı.

THY Avrupa Ligi ekibi Zalgiris'i final serisinde 3-1 yenen Rytas, tarihindeki 7. şampiyonluğunu aldı.

VTB'de zafer CSKA'nın

Rusya Ligi VTB'de bu sezon şampiyonluğu CSKA Moskova elde etti.

CSKA Moskova, UNICS Kazan'a final serisinde 4-1 üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaştı.

Avrupa Ligi'nde Valencia çıktı Paris girdi

Avrupa'da liglerin bitmesiyle THY Avrupa Ligi'nde gelecek sezon yer alacak takımlar da belli oldu.

Ligde gelecek sezon Valencia'nın yerine Avrupa Kupası şampiyonu Paris Basket mücadele edecek. Diğer 17 takım ise gelecek sezon da ligde yer alacak.

THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda mücadele edecek takımlar şöyle:

İspanya (3): Real Madrid, Barcelona, Baskonia

Fransa (3): Monaco, ASVEL, Paris Basket

Türkiye (2): Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko

Yunanistan (2): Panathinaikos, Olympiakos

İtalya (2): AX Armani Exchange Milan, Virtus Bologna

Sırbistan (2): Partizan, Kızılyıldız

Almanya (2): Bayern Münih, Alba Berlin

Litvanya (1): Zalgiris

İsrail (1): Maccabi

Kaynak: AA

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