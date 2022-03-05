BB Erzurumspor: 1-0 - Son Dakika

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Cemal Alpay (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx)

ALTINORDU: Ali Emre (xxx) - Rıdvan (xx), Yusuf Yalçın (xx), Erdi (xxx), Ali (xx) (Dk. 37 Yusuf Can xx), Volkan (xx) (Dk. 68 Anıl xx), Metehan (xx) (Dk. 61 Muzaffer xx), Ahmet İlhan (xxx), Recep (xx), Şeref (xx), Hüsamettin (x) (Dk. 68 Sami xx)BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Szumski (x) - Orhan (xx), Aykut (x) (Dk. 84 Mustafa Yumlu ), Mustafa Akbaş (x), Mücahit (xx), Gökhan (xx), Estrela (x) (Dk. 68 Oltan x), Süleyman (x) (Dk. 87 Alican), Hasek (xx) (Dk. 87 Rosheuvel), Malle (x) (Dk. 46 Shala x), Olanare (x)GOL: Dk. 42 Ahmet İlhan ( Altınordu )SARI KARTLAR: Hüsamettin, Şeref, Metehan, Recep (Altınordu), Aykut, Gökhan (Erzurumspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de düşme potasında yer alan Altınordu, evinde Play-Off hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. İzmir ekibinin golünü geçen haftaki Menemenspor galibiyetinde olduğu gibi yine Ahmet İlhan Özek kaydetti. Bu sonuçla 28 puana ulaşan Altınordu kümede kalma adına moral bulurken, galibiyet özlemi 5 haftaya yükselen Erzurumspor 44 puanda kaldı.5'inci dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Altınordulu Recep'in ters vuruşunda savunmanın arkasında topu önünde bulan Süleyman sağdan ceza sahasına girip vurdu, kaleci Ali Emre karşı karşıya pozisyonda ayağıyla golü önledi.7'nci dakikada kaleci Ali Emre, bu kez birebir kaldığı Mücahit'e gol izni vermedi.17'nci dakikada çalımlarla soldan Altınordu ceza sahasına giren Olanare müsait pozisyonda topu ayağından fazla açınca Ali Emre uzanarak meşin yuvarlağa sahip oldu.23'üncü dakikada ceza sahası önünden Recep bomboş pozisyonda topu yandan auta gönderdi.42'nci dakikada Altınordu golü buldu. Savunma oyuncusu Erdi'nin ara pasında bir anda defansın arkasında topla buluşan Ahmet İlhan, ceza sahasına sokularak topu köşeden ağlara yolladı: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.50'nci dakikada konuk ekipten Gökhan soldan kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına kesti, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Olanare'nin dönerek şutunda top üstten dışarı çıktı.55'inci dakikada sağdan Orhan'ın ortasında arka direkte Shale vurmak istedi, kaleci Ali Emre açıyı kapatarak topu kornere yolladı.60'ncı dakikada ev sahibi ekip ikinci gole yaklaştı. Metehan, Şeref ve Hüsamettin'in paslaşmasında müsait pozisyonda topla buluşan Recep, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.82'nci dakikada sağ çizgiden Orhan'ın ortasında Aykut kafayı vurdu, top yandan dışarı gitti.

Altınordu müsabakayı 1-0 kazandı.

- İzmir