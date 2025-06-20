Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Dobromir Dobrev (Bulgaristan)
Güney Kore: Dain, Dahyeon, Sohwi, Seoyoung, Hoyoung, Seanwoo (Yunju, Jiyun, Daeun, Jua)
Belçika: Radovic, Martin, Lemmens, Van Avermaet, Van Sas, Herbots (Rampelberg, Debouck, Fransen, Nagels, Koulberg, Verhelst)
Setler: 16-25, 25-20, 29-31, 12-25
Süre: 125 dakika
2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta maçında Belçika, Güney Kore'yi 3-1 yendi.
Belçika organizasyondaki 2. galibiyetini elde ederken, Güney Kore ise 5. kez mağlup oldu.
Son Dakika › Spor › Belçika, Güney Kore'yi 3-1 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?