Belediye Derincespor yöneticileri içini döktü - Son Dakika

- Belediye Derincespor yöneticileri içini döktü

Kulüp başkanı Ahmet Güntepe: "Kulübün satılmasını hoş karşılamıyorum"

Sportif direktör Mustafa Polat: "Futbolculara 34 haftadır hiç para ödeyemedik"

"İcralık oldular ama hiç seslerini çıkarmadılar"

KOCAELİ - TFF 2. Lig'e yükselme play-off'un kıyısından dönen Belediye Derincespor'da kulüp başkanı Ahmet Güntepe ve sportif direktör Mustafa Polat açıklamalarda bulundu. 34 haftadır futbolcuların hiç para alamadığını doğrulayan kulüp yöneticileri, "Maddi sıkıntımız olmasa play-off oynardık. Futbolcularımız icralık oldu yine de sesini çıkarmadan mücadele etti fakat sözle motivasyon bir yere kadar" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor, 2. Lig'e yükselmek için play-off oynama şansını son hafta kaybetti. Son haftaya kadar play-off umudunu sürdüren ancak Ofspor'un galip gelmesiyle ligi 6. sırada tamamlayan Derince ekibi büyük üzüntü yaşandı. Futbolcular soyunma odasında gözyaşı dökerken yöneticiler ekonomik sıkıntılara rağmen play-off'un kıyısından dönmenin ve emeklerin zayi olmasına üzüldü, destek alamamaya sitem etti. Maçın ardından soruları yanıtlayan Belediye Derincespor Kulüp Başkanı Ahmet Güntepe ve sportif direktör Mustafa Polat içini döktü. 34 haftalık lig maratonunda futbolculara hiç maç başı veremediklerini, ara ara harçlık verebildiklerini belirterek soyunma odasına girmeye yüzü olmadığını belirten kulüp başkanı Güntepe, "Her birini alnından öpüyorum. Bütün sezon boyunca para alamadılar ama çok iyi futbol ve karakter ortaya koydular. Kulübümüzdeki aile ortamı bunu sağladı. Her biriyle gurur duyuyorum. Bu kadar büyük ekonomik sıkıntıda bence çok başarılı olduk" dedi. Mustafa Polat ise haziran ayındaki kongrede ayrılıklar olacağının sinyallerini verdi.

"Maddi sıkıntımız olmasa play-off hattındaydık"

Futbolculara sezon başından beri hiç para verilmemesine rağmen futbolcuların ortaya büyük karakter koyduğuna değinen Ahmet Güntepe, "Mali açıdan sıkıntı hala yaşıyoruz, teknik açıdan da yaşadık. Sağ olsun futbolcularımız bu konuda bizi mahcup etmediler. Maddi olarak büyük sıkıntılar yaşamamıza rağmen şu an takım 57 puan topladı. Benim için, takım için başarıdır. Nasip olmayınca olmuyor. Bugün play-off beklentimiz yine vardı. Olmadı. Üzüldüğümüz taraf çok. Futbolda bunlar var. Biraz da şans olması lazım. O da bizden yana değildi. Mali konuda bugüne kadar hiç açıklama yapmadım. Çocuklara 34 maçtır hiçbir maç başı veremedik, doğrudur. Neyle idare etmeye çalıştık? Ara sıra prim vermeye çalıştık, cepleri para görsün dedik. Ama olmayınca olmuyor. Maçlar bitti evet ama hiçbir futbolcunun alacağının kalmayacağını da taahhüt ediyorum. Ay sonuna kadar tüm alacaklarını ödeyeceğiz. Futbolcu da geçim sağlıyor, ev geçindiriyorlar. Para olmayınca ne kadar sözle motive etmeye kalksan da bir yere kadar. Derince Belediye Başkanımız elinden geleni yapıyor ama genel ekonomik sıkıntı olunca bazı sorunları aşamadık. Bu sıkıntıları yaşamasaydık belki şu an hiçbir maçın önemi yoktu, play-off hattındaydık. Yönetime, teknik kadro ve futbolculara sezon boyunca iyi mücadele ettikleri, maddiyatsızlığa rağmen böyle bir performans sergiledikleri için gerçekten teşekkür ediyorum. Bence başarılıyız. Haziran ayında nasipse kongre yapacağız. Orada her şeyi değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Resmi teklif yok. Ayrıca kulübün satılmasını hoş görmüyorum"

Kulübün satılacağıyla ilgili iddialara da açıklık getiren kulüp başkanı Ahmet Güntepe, "Biz kulüp olarak böyle bir resmi teklif hiç almadık. Ne bana, ne yönetime herhangi bir teklif gelmedi. Hal böyle olunca bir şey dememiz doğru olmaz. Biz de bu konuyu sokaktan duyduk. Net bir şey diyemem. Kulüp başkanı olarak şunu diyebilirim ki; satılmasını hoş görmüyorum. Belediye Derincespor, Derince'nin takımıdır. Şu olabilir; iyi bir sponsor gelip bize destek verebilir mi? Verebilir. Herkese veriyorlar. Biz de sponsor desteği isteriz. Söz verenler oluyor ama yerine getirmiyorlar. Haricinde satışla ilgili bir bilgimiz yok" şeklinde konuştu.

"İcralık oldular yine de seslerini çıkarmadılar"

Maddiyattan yana çektikleri sıkıntılara değinen Belediye Derincespor Sportif Direktörü Mustafa Polat ise, "Yaklaşık 10 aydır onurlu mücadele veren futbolcuları canı gönülden kutlamak istiyorum. 10 aydır maaş verilmeyen, 34 maç başı verilmeyen bir Belediye Derincespor. Birçoğu icralık oldu, seslerini çıkarmadılar. Bir başkan ve ben varım şu an şurada. İnsanın içi buruk. 16-17 milyon harcayan Mardinspor küme düştü. Gümüşhane'nin durumu ortada. 3. Lig'de üçüncü yılımız. İlk yıl ikinci olduk. 2'nci ve 3'üncü yılımızda da altıncı olduk. Gönül isterdi ki bu sene play-off oynayalım. Az bir şey destek alabilmiş olsaydık bu takımın yeri çok farklı olacaktı. Maalesef maddiyattan dolayı büyük sıkıntılar çektik. Bu doğrudur. Sezon başından beri bu sıkıntıları yaşıyoruz. 'Takım satıldı, şöyle oldu, böyle oldu' diyorlar. Yanı başımızda liman var. Limanın çöpü bile yeter bize. İçinde 6-7 tane büyük firma var. Bir şey istiyoruz. Önümüzü de kesiyorlar. 30 milyon Fenerbahçe Kadın Futbol takımına sponsorluk yapıyorlar. Ama maalesef bizim kulübümüze, oranın en çok kokusunu çeken bu ilçenin kulübüne komik rakamlar verdiler. Bu takım bir tek belediyenin eline kalmış" dedi.

"Futbolcuların parasını 15 gün içinde ödeyeceğiz"

Kulübün yalnızca futbolculara borcu olduğunu ve bunu da 15 gün içerisinde ödeyeceklerini belirten Polat, "Bütçemiz 6 milyon. Üzerine çıkmadık. Devlete borcumuz yok. Sadece futbolculara borcumuz var. Kimsenin alacağı kalmaz. Fakat insan istiyor ki; sıcağı sıcağına huzurlu bir şekilde insanların cebine parasını koyalım. Ama gerçekten onurlu bir kadromuz vardı. Son damlasına kadar mücadele ettiler. Soyunma odasında çocukların hepsi ağlıyor. Bu da bizi yıktı. Bu sezon ve bize unutamayacağımız bir acı anı kaldı. Ömrü billah unutamayacağım. 25 yıldır böyle bir lig yaşamadım. Yönetim olarak futbol adına ne gerekiyorsa yaptık. Oyun yaptılar, oyunlarını bozmaya çalıştık. Bizim rakiplere verecek paramız da yok. Paraları çöpten bulmuyoruz. Rakiplere inanılmaz rakamlar telaffuz ediyorlar. Biz kendi kadromuzla yapabildiğimizi yaptık. 17 milyon para harcamış. Mardin'de prim adam başı 60 bin TL. Gümüşhane maçı kazandı 40'ar bin TL prim dağıttı. Bugün ligde kaldılar 50'şer bin TL prim dağıttılar. İki primleri 2 milyon yapıyor. Bizim bütün borcumuz bir milyon 700 bin anca eder. 15 gün içinde futbolcuların hem aylıklarını, hem de maç başılarını ödeyeceğiz. 3 yıl boyunca ne çaycısı, ne çimcisi hiçbir personeli de mağdur etmedik. Bu konuda da vicdanımız rahat" sözlerini kaydetti.

"Okyanusu geçtik, derede boğulduk"

Son dakikaya kadar ettikleri mücadeleyle Kocaeli'yi iyi temsil ettiklerini vurgulayan Mustafa Polat, "Parasızlık ve idari sıkıntılarla geçen sezonda bence Kocaeli'yi çok iyi temsil ettik. 5-6 futbolcumuzu şu an istiyorlar. Mert Somay ve Taha dışındaki tüm futbolcularla 2 yıllık sözleşmelerimiz devam ediyor. Hazır bir takım. 3 yıldır iskeleti bozmuyoruz. Hiçbir zaman hoca takımı yapmadık. Aile ortamını koruduk. Hocalar gelip geçicidir. O işlere sokmadık kimseyi. Derince'nin canını acıtacak arkadaşlarla yola devam etmedik. Böyle de olunması lazım. Böyle olduğu zaman Derince 57 puan topluyor. Diğer gruplarda bu puanlarla şampiyon olanlar var. Çok zorlu gruptu. İl takımları ve Anadolu takımları vardı. Onurumuzla mücadele ettik. Elimizden geleni yaptık. Bundan sonra Belediye Derincespor ailesi için kongre ne getirir, ne götürür bilmiyorum ama hayırlısı olsun. Bu sene böyle bir acı yaşadık. Okyanusu geçtik, derede boğulduk. Ona üzülüyorum. 10 ay boyunca çok emek verdik. Güzel şeyler yaşattığımıza da inanıyorum" cümlelerini dile getirdi.

"Biz çok yorulduk. Gelecek arkadaşlara başarılar diliyorum"

Haziran ayındaki kongre sonrasında kendilerinin görevde olup olmayacağının da belirsiz olduğunu söyleyen Polat, "Haziranda kongremiz var. Belki biz olmayız. Bu yarıştır. Biz buraya kadar getirdik. 3 yıldır çekilen çileyi insanlar biliyor. Yeri geldi ekmeği bölüştük. Yeri geldi yemek çıkmadı; çocukları 3'erli, 5'erli gruplar halinde evimize götürdük. Burada aile ortamı olduğu için takım başarılı oldu. Ramazan ayında hiç götürmediysek çocukları 6-7 kere evimize yemeğe götürmüşüzdür. Ortada büyük emek var. Biz yorulduk. Çok yorulduk ve yıprandık. Kendimizden, ailemizden fedakarlık ettik. Özveri gösterdik. Yeni gelen arkadaşlara teslim edeceğiz. Erken konuşmanın da anlamı yok aslında. Fakat Derince'de her zaman muhalefet vardır. İlla ki birileri çıkar bu görevleri ister. Yarış içinde bizim yerimizde olmak isteyenler var. Ben kendi adıma çok yoruldum. Gelecek arkadaşlara görevlerinde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.