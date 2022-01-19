Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Peddy ile anlaştı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Macaristan'ın Sopron Basket takımından ABD'li oyun kurucu Sheylani Marie Peddy'yi kadrosu kattı.

Kayseri ekibinin sezon sonuna kadar anlaştığı 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, kente geldi ve özel bir hastanede sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

Kontrollerin ardından basına açıklama yapan Peddy, Kayseri'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Takımın içinde bulunduğu durumu tersine çevirmek istediğini belirten Peddy, ligde ilk 10 içine girmeyi ve ardından play-off etabına kalmayı hedeflediğini dile getirdi.