Bengisu Avcı Tsugaru Kanalı'nda Yüzüyor

YÜZME

Ocean's 7'yi tamamlamak amacıyla dün gece Japonya'dan suya giren Tsugaru Kanalı'nda kulaç atmaya başlayan Bengisu Avcı, yaklaşık 11 saati geride bıraktı. Tsugaru'yu bitirdiği taktirde Ocean's 7 gurur tablosundaki ilk Türk olarak tarihe geçecek.

UEFA KUPALARI

13.00-15.00 UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları çekilecek.

GALATASARAY

- Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Kaleci transferi için öncelikli hedef

- Sarı-kırmızılı takım günü izinli geçirecek.

FENERBAHÇE

- Kerem Aktürkoğlu ile anlaşan Fenerbahçe, Benfica ile de bonservisi için pazarlığı sonlandırmaya çalışıyor. Sarı-lacivertliler Kerem'in transferinden sonra bir orta saha ve savunma oyuncusunu daha takıma kazandırmaya çalışıyor.

-Sarı-lacivertliler Feyenoord maçı hazırlıklarını yapacağı çalışmayla sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

-Gedson'u Spartak Moskova'ya satan, Semih'i Cagliari'ye kiralayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlandı.

Solskjaer ile devam kararı alan yönetim Leicester City'den orta saha oyuncusu Ndidi ile ilgileniyor. Rangers'ta oynayan eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ı takıma döndürmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, Manchester United'tan sol açık Sancho için temas kurdu.

-10: 00 Siyah- Beyazılar yapacağı antrenman ile St. Patrick's maçı hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR

-Bordo-mavililer, bugün yapacağı iznin ardından Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarına başlayacak.

BASKETBOL

-FIBA U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

17.30 İsveç - Türkiye