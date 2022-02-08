Benzia yeniden Süper Lig'e dönüyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, eski Fenerbahçeli Yassine Benzia ile anlaşmaya vardı.

"HEMEN BENZİA'YI İSTEDİM"

Benzia, Başkan Ali Koç'un ilk senesinde Lille'den takıma kazandırılmıştı. O dönemin sportif direktörü Comolli, "Lille'den beni aradılar ve kimi istediğimi sordular. Hemen Benzia dedim. Müthiş bir futbolcu" ifadelerini kullanmıştı.

KADRO DIŞI KALDI

Fenerbahçe'de oynadığı yarım sezonda beklentileri karşılayamayan Cezayirli futbolcu, ikinci yarıda kadro dışı bırakıldı ve maça çıkamadı. Son olarak Fransa 2. lig ekibi Dijon'da forma giyen Benzia, 17 maçta 4 gol ve 2 asist üretti.