Beşiktaş, 2 farklı geriye düştüğü maçta sahadan 1 puanla ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik skorla sonuçlandı.

ALANYASPOR ETKİLİ BAŞLADI

5. dakikada soldan içe kateden Ruan'ın ceza yayının gerisinden yaptığı sert vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

ESKİ BEŞİKTAŞLI GÜVEN, ALANYA'YI ÖNE GEÇİRDİ

9. dakikada Alanyaspor golü buldu. Hwang'ın pasıyla topla buluşan Güven Yalçın, ceza sahasına girmeden sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı direk dibinden ağlara gönderdi. Güven, eski takımına attığı gol sonrası sevinç yaşamadı.

GÜVEN'DEN BİR GOL DAHA

16. dakikada Alanyaspor, farkı 2'ye çıkardı. Savunma oyuncusu Ümit Akdağ, soldan taşıdığı topu ortadaki Güven Yalçın'a çıkardı. Güven, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

PENALTIDAN FARK BİRE İNDİ

29. dakikada Güney Koreli futbolcu Oh, ceza sahası içinde yerde kalırken hakem Oğuzhan Çakır, oyunu devam ettirdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarında izleyen Oğuzhan Çakır, Ümit Akdağ'ın Oh'a yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendirdi ve penaltı noktasını gösterdi. 33'üncü dakikada penaltıyı kullanan kaptan Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı filelere yolladı.

SON ANDA KALECİ

45+3. dakikada Orkun Kökçü'nün soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, sol çaprazdaki Cerny'nin önünde kaldı. Oyuncunun altıpasın çaprazından çektiği şutta kaleci Victor, meşin yuvarlağı çeldi.

OH, BEŞİKTAŞ KARİYERİNE RÖVEŞATA GOLÜYLE BAŞLADI

54. dakikada Beşiktaş, yeni golcüsü Oh'un röveşata golü ile skora denge getirdi. Orkun'un kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa iyi yükselen Agbadou'nun pasında Oh'un röveşata vuruşu ağlara gitti ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır, VAR monitöründe pozisyonu izlemeye gitti. Oğuzhan Çakır, VAR monitöründe topu izledikten sonra orta noktayı gösterdi ve Beşiktaş skoru 2-2'ye getirdi.

İKİ TAKIM PUANLARI PAYLAŞTI

Karşılaşmanın geri kalan bölümü her iki takımın ataklarıyla devam etti ancak başka gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 37'ye, Alanyaspor ise 23'e yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir deplasmanına gidecek. Alanyaspor, sahasında Konyaspor'u konuk edecek.