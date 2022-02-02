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Beşiktaş'a transfer olan Gedson Fernandes hakkında Burak Elmas'tan dikkat çeken yorum: İsteseydik alırdık - Son Dakika

Beşiktaş'a transfer olan Gedson Fernandes hakkında Burak Elmas'tan dikkat çeken yorum: İsteseydik alırdık

02.02.2022 13:34

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a imza atmasından dolayı gelen tepkiler üzerine konuştu. Burak Elmas, Gedson'un öncelikli bir transfer olmadığını vurguladı ve, "İsteseydik alırdık. Galatasaray'ın haklarını koruyoruz. Önceliğimiz olmayan bu transfer 8.5 milyon euroyu aşıyor" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Gedson Fernades transferinin öncelik olmadığını, acil ihtiyaç duyulan bölgelerdeki eksikleri giderdiklerini ifade etti. Galatasaray'ın Gedson'u almak için gücü olduğunu ancak gelecek sezonun planlaması için riskli ve maliyetli olduğunu vurguladı.

İşte Burak Elmas'ın açıklamaları:

"FORVETLERLE GÖRÜŞTÜK"

"5-6 tane forvet alternatifiyle görüştük. Bu alternatifler arasında en hızlı katkı verecek ve gelecek seneki yabancı futbolcu kararlarımızı etkilemeyecek bir isim almak istedik...

"İSTEDİĞİMİZ ZAMAN ULAŞIRIZ"

Gedson'un menajerinin bize ulaşmaya çalışmasına gerek yok. Biz istediğimiz menajere ulaşırız zaten.

"İHTİYAÇLARIMIZA YÖNELDİK"

Gedson, taraftarın çok sevdiği genç bir yıldız adayı fakat bu kadro planlaması ve yabancı kuralında, öncelikli ihtiyacımız olan noktalara yöneldik.

"8.5 MİLYON EUROYU AŞIYOR

Benfica, iki sezon için bizden 1 milyon euroluk bir kira ücreti istedi. Onun üstüne de 7.5 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu istediler. 10 milyon euroluk teklif gelirse, oyuncunun gitme hakkı vardı.

"GALATASARAY'IN GELECEĞİNİ KORUYORUZ"

Biz burada olduğumuz sürece Galatasaray'ın geleceğini kurtarmak için mücadele edeceğiz. Burada Galatasaray'ın haklarını koruyoruz. Ağustos'ta ödememiz gereken çok ciddi bir borç var. Galatasaray'ı geleceğe taşımak için karar alıyoruz. Eleştiriler olabilir, dinleriz.

"İSTESEYDİK ALIRDIK"

Gedson'u isteseydik alırdık ama şu anda önceliğimiz olmadığına karar verdik. Fakat bir sıkıntımız var, sosyal medyada taraftarın duygularıyla oynayan bazı odaklar var. Bunla ilgili suç duyurusunda da bulunacağız. Sosyal medyada taraftarın duygularıyla oynayan bir takım odaklar var. Bunların birçoğunu mahkemeye verdik. Televizyonlarda da hadsiz yorumlar var, bugün itibariyle onlara da savaş açıyoruz. Reyting için Galatasaray'ın adını ağızlarına alamayacaklar."

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Galatasaray, Burak Elmas, 112, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'a transfer olan Gedson Fernandes hakkında Burak Elmas'tan dikkat çeken yorum: İsteseydik alırdık - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş'a transfer olan Gedson Fernandes hakkında Burak Elmas'tan dikkat çeken yorum: İsteseydik alırdık - Son Dakika
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