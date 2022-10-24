Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı, ilk maçında tüm Portekiz'in diline düştü - Son Dakika
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Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı, ilk maçında tüm Portekiz'in diline düştü

24.10.2022 21:22

Beşiktaş altyapısında yetişen ve sezon başında Braga'ya giden Serdar Saatçı, Portekiz'de gündem oldu. 19 yaşındaki başarılı savunmacı Braga B Takımı ile çıktığı ilk mücadelenin 21. dakikasında kırmızı kart gördü.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakıldıktan sonra Portekiz ekibi Braga'ya 1.5 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Serdar Saatçı'nın Portekiz macerası kötü başladı.

21. DAKİKADA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Braga B Takımı formasıyla ilk kez Fafe karşısında maça çıkan Serdar Saatçı, mücadelenin 21. dakikasında rakibine yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

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İlk maçında bu yapılır mı Serdar! Portekiz genç stoperin hareketini konuşuyor
İlk maçında bu yapılır mı Serdar! Portekiz genç stoperin hareketini konuşuyor
İlk maçında bu yapılır mı Serdar! Portekiz genç stoperin hareketini konuşuyor
İlk maçında bu yapılır mı Serdar! Portekiz genç stoperin hareketini konuşuyor

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Beşiktaş'ın altyapısında yetişen Serdar Saatçı sezon başı kampında disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılmıştı. 19 yaşındaki futbolcu yaşananlar sonrası 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Braga'ya transfer olmuştu.

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SON DAKİKA: Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı, ilk maçında tüm Portekiz'in diline düştü - Son Dakika
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