Beşiktaş'ta kadro dışı bırakıldıktan sonra Portekiz ekibi Braga'ya 1.5 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Serdar Saatçı'nın Portekiz macerası kötü başladı.
Braga B Takımı formasıyla ilk kez Fafe karşısında maça çıkan Serdar Saatçı, mücadelenin 21. dakikasında rakibine yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Beşiktaş'ın altyapısında yetişen Serdar Saatçı sezon başı kampında disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılmıştı. 19 yaşındaki futbolcu yaşananlar sonrası 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Braga'ya transfer olmuştu.
Son Dakika › Spor › Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı, ilk maçında tüm Portekiz'in diline düştü - Son Dakika