Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Veda Etti

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 8 haftalık lig aşaması sonunda veda etti.

AA'nın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Türk takımlarının normal sezon performansını değerlendirdiği dosya haberlerin bu bölümünde Beşiktaş ele alındı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, 9 puanla 28. sırada yer aldı.

Lig etabının 8 haftalık periyodunda adını ilk 24 takım arasına yazdıramayan Beşiktaş, play-off turuna kalamadı ve Avrupa kupalarından elendi.

Play-off'larda başlayan yolculuk, lig aşamasında son buldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadelesine play-off etabında başladı.

Play-off'ta İsviçre ekibi Lugano'yu 3-3 ve 5-1'lik skorlarla eleyen siyah-beyazlılar, adını lig aşamasına yazdırdı.

Lig etabında Beşiktaş, sırasıyla Ajax, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Malmö, Maccabi Tel Aviv, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile karşılaştı.

Söz konusu 8 maçta hanesine 9 puan yazdırabilen siyah-beyazlılar, play-off turuna kalamadı ve Avrupa defterini kapattı.

En golcü isim Gedson Fernandes

Beşiktaş'ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde en golcü ismi Portekizli oyuncu Gedson Fernandes oldu.

Organizasyonda tüm maçlara ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 5 kez gol sevinci yaşadı.

Play-off'ta Lugano'ya karşı iki maçta 3 kez fileleri havalandıran Gedson Fernandes, lig etabında ise Olimpik Lyon ile Bodo/Glimt maçlarında birer gole imza attı.

Siyah-beyazlılarda Rafa Silva 3 gol kaydederken, Ciro Immobile ile Milot Rashica 2'şer, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Arthur Masuaku, Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy ve Joao Mario ise birer kez ağları sarstı.

Üç oyuncu tüm maçlarda oynadı

Beşiktaş'ta 3 futbolcu, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki tüm maçlarda forma giydi.

Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Jonas Svensson, play-off ve lig etabındaki 10 müsabakada da görev yaptı.

Bu oyunculardan Gedson Fernandes, 884 dakika sahada kalarak en çok süre alan isim oldu. Portekizli oyuncuyu 865 dakika forma giyen Svensson ve 829 dakika görev yapan Rafa Silva takip etti.

Beşiktaş, grupları 2 başkan, 2 teknik adamla tamamladı

Siyah-beyazlı kulüp, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını ikişer başkan ve teknik adamın yanı sıra bir de teknik sorumlu ile noktaladı.

Sezona başkan Hasan Arat idaresinde başlayan Beşiktaş Kulübü, Arat'ın istifa etmesiyle son derece çalkantılı bir sürece girdi.

Arka arkaya gelen idari sorunların ardından yeşil sahadaki kötü futbol ve alınan olumsuz neticelerle teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile de yollar ayrıldı.

Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı 29 Aralık 2024'te yapılan Beşiktaş camiasında, üç kez seçimi kaybeden Serdal Adalı, bu kez açık ara farkla başkanlığa seçildi.

Serdal Adalı, yeni bir başlangıç için teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'i göreve getirdi.

Deplasmandaki Bodo/Glimt karşılaşmasına teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkan Beşiktaş'ın, son iki maçta Athletic Bilbao ve Twente önünde kulübesinde Solskjaer yer alsa da Avrupa macerası son buldu.

Kritik Maccabi Tel Aviv maçı

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bu sezonun en önemli maçlarından birini İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile oynadı.

Bu maçtan iki gün önce "Kara kartal"da sular durulmuyordu. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Friedel'ın görevine son verilirken, maç günü başkan Hasan Arat da Futbol AŞ'den istifa etti.

Mücadele öncesinde kaotik bir süreç yaşayan siyah-beyazlılar, bu şekilde İsrail takımının karşısına çıktı.

Siyah-beyazlı kulüp, bu süreçte başka bir problemle daha uğraşıyordu. Tüpraş Stadı'nda oynanması gereken mücadelenin provokatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak devletin güvenlik bürokrasisi tarafından tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Alınan kararla Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'ın Debrecen kentinde seyircisiz maçta karşı karşıya geldi.

Stadından ve seyircisinden uzakta mücadele eden "Kara kartal" maçtan 3-1 yenik ayrıldı ve çok kritik bir yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlılarda mücadeleden bir gün sonra ise Hasan Arat başkanlık görevinden istifa ederken, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile de yollar ayrıldı.

Avrupa'da kalesini savunmakta sorun yaşadı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 10 karşılaşmanın 9'unda kalesini gole kapatamadı.

Siyah-beyazlılar, organizasyonda çıktığı 10 karşılaşmada 18 kez fileleri havalandırdı, rakip takımların toplam 19 gol atmasına engel olamadı.

Beşiktaş, sadece lig etabında Olimpik Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçta gol yemedi.

Beraberliği olmayan 4 takımdan biri

Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun lig etabında berabere kalmayan 4 takım arasında yer aldı.

Organizasyonun 8 maçlık periyodundan siyah-beyazlı ekibin yanı sıra Ferencvaros, Maccabi Tel Aviv ve Karabağ hiç beraberlik yaşamadı.

Bu ekiplerden Ferencvaros, play-off turu oynamaya hak kazanırken, Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ve Karabağ ise Avrupa kupalarına veda etti.

Hollanda deplasmanlarında gol ve puan yok

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatı olan lig aşamasında Hollanda ekipleri Ajax ve Twente ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, bu iki ekiple deplasmanda karşılaşırken, iki maçta da gol sevinci yaşayamadı ve puan çıkaramadı.

İlk hafta maçında konuk olduğu Ajax'a 4-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, Twente deplasmanında da 1-0 yenilerek puan alamadı.

Beşiktaş'ın 6 rakibi yoluna devam etti

Siyah-beyazlı takımın lig aşamasında karşı karşıya geldiği 7 rakibinden 6'sı, "Kupa 2"de yoluna devam ediyor.

Bu ekiplerden Athletic Bilbao, Eintracht Frankfurt ve Olimpik Lyon, ilk 8 takım arasında yer alarak son 16 turuna adını yazdırdı.

Bodo/Glimt, Ajax ve Twente ise play-off'lara kalarak Avrupa macerasını sürdürdü.

Beşiktaş'ın lig aşamasında karşı karşıya geldiği ve 3-1 yenildiği Maccabi Tel Aviv ise siyah-beyazlı takımın bir basamak altında 29. olarak organizasyonu tamamladı ve organizasyona veda etti. Siyah-beyazlı ekibin rakiplerinden Malmö de 31. sırada yer alarak elenen takımlar arasında yer aldı.

Maçlar

Siyah-beyazlıların bu sezon Avrupa kupalarında play-off'lardan itibaren oynadığı maçlar ve sonuçlar şöyle:

Tur Maç Skor Play-off Lugano-Beşiktaş 3-3 Play-off Beşiktaş-Lugano 5-1 Lig aşaması Ajax-Beşiktaş 4-0 Lig aşaması Beşiktaş-Eintracht Frankfurt 1-3 Lig aşaması Olimpik Lyon-Beşiktaş 0-1 Lig aşaması Beşiktaş-Malmö 2-1 Lig aşaması Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv 1-3 Lig aşaması Bodo/Glimt-Beşiktaş 2-1 Lig aşaması Beşiktaş-Athletic Bilbao 4-1 Lig aşaması Twente-Beşiktaş 1-0 Not: Siyah-beyazlıların, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile yaptığı maç tarafsız sahada Macaristan'ın Debrecen kentinde oynandı. Not: Siyah-beyazlıların, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile yaptığı maç tarafsız sahada Macaristan'ın Debrecen kentinde oynandı.

Kaynak: AA