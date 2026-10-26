Beşiktaş Başakşehir'i 2-0 yendi; Italiano 6 maç sonra gol yememeyi önemsedi - Son Dakika
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Beşiktaş Başakşehir'i 2-0 yendi; Italiano 6 maç sonra gol yememeyi önemsedi

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Beşiktaş Başakşehir\'i 2-0 yendi; Italiano 6 maç sonra gol yememeyi önemsedi
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği İstanbul Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Teknik Direktör Vincenzo Italiano, Orkun Kökçü gibi önemli isimlerin yokluğunda kazanmanın kendileri için önemli olduğunu belirterek 6 maç sonra gol yememeyi de vurguladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, özellikle Orkun Kökçü gibi önemli bir futbolcunun yokluğunda yollarına kazanarak devam etmenin kendileri adına çok önemli olduğunu söyledi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği İstanbul Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano da mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Bugün takım harika performans gösterdi"

Başakşehir karşısında takım olarak çok iyi performans gösterdiklerini belirten Italiano, Orkun Kökçü'nün yokluğunda Leandro Trossard'ın performansını da değerlendirdi. İtalyan teknik adam, "Trossard birebirlerde gerçekten çok etkili bir oyuncu. Bunu da ondan almak istemiyoruz. Gerçekten çok etkili bir oyuncu. Orkun da yakında dönecek ama üzgünüm onu kullanamadığım için. Önemli silahlarımızın hepsini kullanamadığımız için gerçekten üzgünüm. Ama bence bugün takım harika performans gösterdi. Takımdan çok mutluyum. Önemli isimler olmadan da kazanabilmeyi bilmek bence bizim için önemli bir şey. Sabırlı olmamız gerekiyordu, ikinci yarıda özellikle. Sabırlı da olduk. Şanslar oluşturduk, goller attık ve iki forvete döndüğümüz zaman ne kadar tehlikeli olduğumuzu gösterdik" ifadelerini kullandı.

"Gol yemememiz önemli bir şey"

Vincenzo Italiano, 6 maç sonra kalelerini gole kapattıklarının hatırlatılması üzerine, "Takıma dedim ki; 'Sizde artık o eskinden olduğu gibi öfke, o sinir yok'. Daha yumuşak olduğumuzu söyledim. Çok rahat pozisyon verip, çok rahat gol yediğimizi söyledim takıma. Çünkü bu tamamen bir konsantrasyon ve dikkat meselesi. Bugün de konsantrasyon ve dikkat seviyemiz çok yüksekteydi. Eğer ligde üst sıralarda kalmamız gerekiyorsa her maçı kazanmamız gerekiyor. Her maçı kazanmak için çok dikkatli olmanız gerekiyor. Her zaman konsantrasyonunuzun üst seviyede olması gerekiyor ve çok bilinçli olmanız gerekiyor. Tabii ki de gelen pozisyonları değerlendirmeniz gerekiyor. Bugün de bence bunu iyi bir şekilde çıkarttığımızı düşünüyorum. Kaliteli bir şekilde oynadığımızı düşünüyorum ki şunu da düşünelim, biz en son perşembe maç yaptık. Fizik kalitemiz de bence gayet iyiydi. Şu ana kadar iyi gittiğini düşünüyorum. Oyuna giren oyuncular da iyi iş çıkarttılar. Onlar da maça etki ettiler. Gol yemedik. Bence bu yüzden iyi olduğunu düşünüyorum. Evet, sezonun başındaki o konsantrasyon seviyesine bugün yakındık. Bu da beni çok mutlu etti. Gol yemememiz önemli bir şey" cümlelerine yer verdi.

"Orkun şu anda daha iyi ama size kesin bir tarih veremem"

48 yaşındaki çalıştırıcı, sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı olan kaptan Orkun Kökçü'nün geri dönüş tarihiyle ilgili de konuştu. Italiano, "Orkun şu anda daha iyi ama size kesin bir tarih veremem. Takımla ne zaman beraber çalışacak, onun size tarihini veremem ama her geçen gün daha da iyi oluyor, daha da gelişiyor. Umarım en kısa sürede erkenden döner. Ona çok ihtiyacımız var ve ona sahip olabilmek gerçekten iç açıcı bir his. Cerny de bugün darbe aldı. Fakat şanslı çünkü tendona yakın bölgedeydi. Tendona gelse sıkıntı olabilirdi ama öyle bir şey olmadığı en azından bence büyük bir sıkıntısı yok" dedi.

Wilfred Ndidi'den hücuma katkıda bulunmasını istediğini de sözlerine ekleyen siyah-beyazlıların teknik direktörü "Bunun üzerine çalıştığımızı söyleyebilirim. 5 kişi atağa çıkmak istedim. Kendisi ceza sahasına iyi bir şeklide giren, kafa vuruşları olan, koridorları iyi kullanan, son 20 metrede etkili ve zeki bir oyuncu. Ona bravo demek istiyorum. Bunları çalışma için çok zamanımız olmadı. Bütün çocuklar beni sonuna kadar dinleyip anlamaya ve idmanda yaptıklarımızı sahada göstermeye çalışıyorlar. Hepsi çok iyi performans gösterdi. Ndidi de çok az idmanla bunu gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigVincenzo ItalianoOrkun KökçüBaşakşehirBeşiktaşİstanbulSporSon Dakika

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