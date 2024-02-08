Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Beşiktaş, Antalyaspor\'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

08.02.2024 22:45
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

MÜCADELENİN İLK YARISINI ANTALYASPOR ÜSTÜN TAMAMLADI

7. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Antalyasporlu savunma oyuncularının hatasından faydalanarak topla ceza sahasına giren Cenk Tosun'un sert şutunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

17. dakikada Umut Meraş'ın sol kanattan ortasına hareketlenen Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Beşiktaş, Antalyaspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi

30. dakikada Antalyaspor öne geçti. Güray Vural'ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Bytyqi'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

37. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Buksa'nın plase vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

Beşiktaş, Antalyaspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi

İKİNCİ YARIDA BEŞİKTAŞ ŞOV YAPTI

50. dakikada Safuri'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Buksa'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

60. dakikada Muleka'nın pasıyla ceza sahasına giren Rashica'nın uygun pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

Beşiktaş, Antalyaspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi

71. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Rashica'nın sağ kanattan ortasına hareketlenen Muleka'nın kale önünden kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1

88. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cenk Tosun'un ara pasıyla defansın arkasına sarkan Muleka, kaleciyi geçtikten sonra topu boş kaleye gönderdi: 1-2

Mücadeleyi 2-1 kazanan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Beşiktaş, Antalyaspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi

ASRIN FELAKETİ UNUTULMADI

Karşılaşma öncesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler unutulmadı. Beşiktaş, sahaya "6 Şubat'ı unutmayacağız, unutturmayacağız." pankartıyla çıktı. Antalyasporlu taraftarlar da tribüne "Bazı acılar dilsizdir." yazan dev bir pankart açtı. İstiklal Marşı öncesinde depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA

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    Yorumlar (3)

  • vhpünal 66: Kötü oynadık sonu iyi bitti 9 2 Yanıtla
  • İlker Güner: Valla takımım diye demiyorum kuponu tam istediğim gibi tutturdu. Ama yalan yok, iyi oynayan takım Antalya spor du! 0 0 Yanıtla
  • Arzum Baskara: Bjk ne sandiniz haha 0 0 Yanıtla
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