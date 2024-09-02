Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ı kiralık yolladı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ı kiralık yolladı

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Beşiktaş, 20 yaşındaki genç orta sahası Demir Ege Tıknaz'ı Portekiz Ligi ekiplerinden Rio Ave'ye bir sezonluğuna kiraladığını duyurdu. Kiralık sözleşmesinde 5 milyon euro satın alma opsiyonu yer alıyor. Demir Ege, yeni kulübüne veda ederken, bu deneyiminin kendisi için önemli olacağını ifade etti.

02.09.2024 16:18
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Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş, 20 yaşındaki genç orta sahası Demir Ege TıknazPortekiz Ligi ekiplerinden Rio Ave'ye 1 yıllığına kiraladı.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 2024-25 sezonu sonuna kadar Portekiz'den Rio Ave kulübüne geçici transfer olmuştur.

Kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığımız Demir Ege Tıknaz'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ı kiralık yolladı

5 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU

Öte yandan Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz Ligi ekibi Rio Ave'ye 1 sezonluğuna kiralandığı sözleşmede 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu olduğu öne sürüldü.

DEMİR EGE'NİN VEDA SÖZLERİ

Rio Ave'ye kiralık giden Demir Ege Tıknaz, siyah-beyazlılara veda etti. Genç futbolcu, paylaşımında "Size kısa bir süreliğine veda ediyorum. Benim için önemli bir deneyim olacak bu kararı, oyunumu geliştirmek, kendimi saha içi ve dışında hazır hale getirmek için aldım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ı kiralık yolladı

RIO AVE DE DUYURDU: TÜRK MÜCEVHERİ

Demir Ege'nin transferini yeni takımı Rio Ave de "Türk mücevheri geliyor! Aramız hoş geldin Demir Ege!" sözleriyle duyurdu.

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ı kiralık yolladı

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Geçen sezon A takımda resmi maçlara çıkmaya başlayan Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'ta toplam 29 karşılaşmada forma giydi. Genç yıldız, bu karşılaşmalarda 2 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösterilen Demir Ege'nin geçtiğimiz Mayıs ayında sözleşmesi uzatılmış ve 2027 yılına kadar kontrat imzalanmıştı.

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz\'ı kiralık yolladı

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ı kiralık yolladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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