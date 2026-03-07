Beşiktaş Derbide Galatasaray'a Yenildi - Son Dakika
Beşiktaş Derbide Galatasaray'a Yenildi

07.03.2026 22:38
Beşiktaş, Galatasaray'a 1-0 kaybederek 17 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, Dolmabahçe'deki derbiyi 1-0 kaybetti.

Son haftalardaki formuyla dikkati çeken siyah-beyazlı ekip, Victor Osimhen'in golünü engelleyemeyerek mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.

Ligde 13, Türkiye Kupası'nda 4 olmak üzere oynadığı son 17 resmi müsabakada rakiplerine kaybetmeyen Beşiktaş, Galatasaray mağlubiyetiyle yenilmezlik serisine nokta koydu.

Fenerbahçe'ye Tüpraş Stadı'nda 3-2 kaybettiği derbinin ardından başlayan seriyi ligde 8 galibiyet, 5 beraberlik, kupada da 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 17 maça taşıyan Beşiktaş, sarı-kırmızılı rakibine yenilerek bu sezon ligdeki 5. mağlubiyetini yaşadı.

Ersin Destanoğlu 2 maç sonra gol yedi

Beşiktaş, ligde 2 maç sonra kalesinde gol gördü.

Göztepe ve Kocaelispor maçlarında kalesini gole kapatarak alınan 6 puanda büyük pay sahibi olan Ersin Destanoğlu, 39. dakikada Osimhen'in golünü engelleyemedi.

Bu golle birlikte Beşiktaş'ın bu sezon yediği gol sayısı 30 oldu.

Henüz derbi kazanamadı

Beşiktaş, bu sezon ligde oynadığı üçüncü derbide de taraftarını mutlu edemedi.

Sezonun ilk derbisinde Galatasaray'la deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile Tüpraş Stadı'nda oynadığı maçta 2-0 öne geçmesine rağmen rakibine 3-2 yenildi.

Üçüncü derbisinde de iç sahada Galatasaray'a kaybeden Beşiktaş, bu sezon oynayacağı son derbide 3 hafta sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak.

20 maç sonra gol atamadı

Ligde 45 golü bulunan Beşiktaş, 20 maç sonra gol sevinci yaşayamadı.

Bu sezon sadece Corendon Alanyaspor ve Göztepe maçlarında gol atamayan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı 20 karşılaşmada da rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Beşiktaş, ligde en son 19 Eylül 2025 tarihinde 3-0 kaybedilen Göztepe maçında gol atamamıştı.

7 maç sonra Tüpraş Stadı'nda kaybetti

Beşiktaş, 7 maç sonra Dolmabahçe'de puan alamadı.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe yenilgisinin ardından oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik yaşamıştı.

Sergen Yalçın 2 değişiklik yaptı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbiyi 2 değişiklik yaparak tamamladı.

72 dakika boyunca maça çıktığı 11'i koruyan tecrübeli teknik adam, bu dakikada Kristjan Asslani-Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Vaclav Cerny-Cengiz Ünder değişikliği yaparak derbiyi tamamladı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Beşiktaş Derbide Galatasaray'a Yenildi
