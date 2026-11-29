Süper Lig'in 13'üncü haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, 12 maçta topladığı 31 puanla zirvede yer alıyor. Resmi müsabakalarda 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılı ekip, rakibiyle tarihindeki 361'inci derbiye çıkacak.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak. Tüpraş Stadyumu'nda saat 21.00'de oynanacak mücadelede Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Bersan Duran üstlenecek. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 31 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibini deplasmanda mağlup ederek zirve yürüyüşünü kayıpsız sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

REKABETTE 361'İNCİ DERBİ HEYECANI

Galatasaray ile Beşiktaş, 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda oynanan ve siyah-beyazlıların 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan ilk müsabakayla başlayan asırlık rekabette yarın 361'inci kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 102 yıllık süreçte resmi ve özel olmak üzere toplam 360 kez karşı karşıya gelen iki ezeli rakipten Galatasaray, bu periyotta sahadan 129 galibiyetle ayrılarak rakibine üstünlük kurdu. Beşiktaş'ın 116 galibiyet elde ettiği rekabette 115 karşılaşmada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Gol istatistiklerinde de önde bulunan sarı-kırmızılı ekip bugüne dek rakip fileleri 501 kez havalandırırken, siyah-beyazlılar ise 473 golle karşılık verdi. İki takım arasında geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, ikinci yarıda Tüpraş Stadı'nda oynanan son derbide ise gülen taraf 1-0'lık skorla Galatasaray olmuştu.

SÜPER LİG'DE 137'NCİ RANDEVU

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde yarın 137'nci kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 136 lig müsabakasında sarı-kırmızılılar sahadan 52 kez galip ayrılırken, siyah-beyazlılar 40 defa rakibini mağlup etmeyi başardı; 44 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Söz konusu periyotta Galatasaray rakip fileleri 167 kez havalandırırken, Beşiktaş 144 golle karşılık verdi.

GALATASARAY SON 3 DEPLASMANIN 2'SİNİ KAZANDI

Tüpraş Stadı'nın kapılarını açtığı 2016 yılından bu yana Dolmabahçe'de çıktığı 10 Süper Lig derbisinde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Galatasaray, son dönemdeki performansıyla bu istatistiği lehine çevirmeye başladı. Rakip sahadaki ilk galibiyetini 2023-2024 sezonunda 1-0'lık skorla elde eden ve 2024-2025 sezonundaki 2-1'lik yenilginin ardından 2025-2026 sezonundaki son mücadeleyi de 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, son 3 deplasman randevusunun 2'sinden 3 puanla dönmeyi başardı. Söz konusu 10 maçlık periyotta 6 karşılaşmada ağları havalandırıp toplam 7 gol kaydeden Galatasaray, kalesinde ise 16 gol gördü.

SON 10 DERBİDE GALATASARAY'IN ÜSTÜNLÜĞÜ

İki ezeli rakip arasında 9'u Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere oynanan son 10 derbide galibiyet sayısında Galatasaray önde yer alıyor. Söz konusu periyotta sarı-kırmızılı ekip sahadan 5 kez 3 puanla ayrılırken, siyah-beyazlılar 4 defa rakibini mağlup etmeyi başardı ve 1 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Beşiktaş'ın 15 gol kaydettiği bu 10 karşılaşmalık süreçte Galatasaray ise rakip fileleri 13 kez havalandırdı.

8 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 8 resmi karşılaşmayı kazanan Galatasaray, serisini sürdürmeyi hedefliyor. Barcelona yenilgisinin ardından puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılılar; bu süreçte Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 1-0, Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 4-0, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 ve Samsunspor'u 2-1, Şampiyonlar Ligi'nde ise Lille'i 4-2, Stuttgart'ı 2-0 ve Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti.

OKAN BURUK'UN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Teknik direktörlük kariyeri boyunca Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, İstanbul Başakşehir FK ve Galatasaray olmak üzere 7 farklı takımın başında Beşiktaş'a karşı toplam 21 resmi maça çıkan Okan Buruk, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde ederken takımları 25 gol atıp kalesinde 41 gol gördü. Galatasaray öncesindeki 6 kulüple siyah-beyazlılara rakip olduğu 12 müsabakada yalnızca 1 galibiyet ve 3 beraberlik alabilen ve 8 kez sahadan yenik ayrılan 53 yaşındaki teknik adam, sarı-kırmızılı ekibin başına geçtikten sonra ise Beşiktaş'a karşı oynadığı 9 derbide 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle rakibine üstünlük kurmayı başardı.

OKAN BURUK KULÜBEDE YOK

Geçtiğimiz hafta oynanan İstanbul Başakşehir FK karşılaşmasının ardından kırmızı kartla cezalandırılan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbide kulübedeki yerini alamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte kritik müsabakada teknik sorumluluğu yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu üstlenecek.

OKAN BURUK, GÜNDÜZ KILIÇ'IN REKORUNA ORTAK OLABİLİR

Okan Buruk, Dolmabahçe'deki derbide Beşiktaş'ı yenmesi halinde Galatasaray'ın başında dış sahada 3'üncü lig galibiyetini elde edecek. Bu galibiyetle Buruk, kulüp tarihinde ligde Beşiktaş'ı deplasmanda en fazla mağlup eden teknik direktör olan Gündüz Kılıç'ın rekorunu egale edecek.

ROLAND SALLAI VE DAVINSON SANCHEZ SINIRDA

Sarı-kırmızılı ekipte derbi mücadelesi öncesinde Roland Sallai ve Davinson Sanchez sarı kart sınırında bulunuyor. İki oyuncu da derbide kart görmeleri halinde, önümüzdeki hafta RAMS Park'ta oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.